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Sport

Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 18:33

Egyre nagyobb a nyomás Gianni Infantinón, a FIFA elnökén. Az UEFA, az ázsiai AFC és az észak, valamint közép-amerikai CONCACAF vezetői már azt mérlegelik, hogy bizalmatlansági indítványt kezdeményeznek a svájci, olasz kettős állampolgárságú sportvezető ellen. A FIFA történetében korábban még nem volt példa arra, hogy hivatalban lévő elnök ellen tényleges bizalmatlansági szavazást tartsanak.

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A válság azután mélyült el, hogy Infantino július végén egy új, mintegy 20 milliárd dolláros tőkével létrehozandó vállalat bevonását javasolta a FIFA kereskedelmi tevékenységébe. Az elképzelés szerint a FIFA 70, illetve 80 százalékos többségi tulajdonos maradt volna, a tagszövetségek pedig részesedést kaptak volna az új társaságban.

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A terv a világbajnokságok kereskedelmi jogait is érintette, ezért az UEFA, az AFC és a CONCACAF határozottan ellenezte. A három konföderáció a FIFA vezetésének működését, az átláthatóságot és az egyeztetések hiányát is kifogásolta. Infantino néhány nappal később visszavonta a javaslatot, de ezzel nem sikerült lezárnia a konfliktust.

Csányi Sándor megvonta a támogatását

A FIFA válságának magyar szempontból is közvetlen jelentősége van. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke és a FIFA Tanácsának tagja ezen a héten közölte Infantinóval, hogy visszavonja a támogatását.

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Csányi szerint Kevin Lamour operatív igazgató távozása volt az „utolsó csepp a pohárban”. Lamour korábban nyilvánosan bírálta az Infantino által előterjesztett befektetési tervet, majd távozott a FIFA-tól. A magyar sportvezető szerint az eset komoly kérdéseket vet fel a FIFA vezetésének szakmai ítélőképességével, etikai normáival és működésével kapcsolatban.

Lamour korábban arról beszélt, hogy a FIFA munkatársait megtévesztették a tervvel kapcsolatban, amelyet egyetlen személy kezdeményezésének nevezett. A FIFA az operatív igazgató távozásának okát nem közölte.

Csányi mellett több meghatározó futballvezető is nyíltan szembefordult Infantinóval. Közéjük tartozik Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke, Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, az AFC elnöke, valamint Vittorio Montagliani, a CONCACAF vezetője.

Hogyan mozdíthatják el Infantinót?

A FIFA 211 tagszövetséget tömörít. A szervezet szabályzata szerint akkor kötelező rendkívüli kongresszust összehívni, ha legalább a tagszövetségek egyötöde, vagyis 43 ország írásban kezdeményezi azt.

A rendkívüli kongresszust ezt követően három hónapon belül kell összehívni. A szavazáson minden tagszövetség egy szavazattal rendelkezik. A FIFA szabályzata ugyan nem tartalmaz külön rendelkezést a bizalmatlansági indítványról, az általános szabály alapján a döntésekhez a leadott érvényes szavazatok egyszerű többsége szükséges.

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Az UEFA 55, az AFC pedig 47 tagszövetséget tömörít, vagyis elméletileg akár egyikük önállóan is képes lenne elérni a rendkívüli kongresszus összehívásához szükséges 43-as küszöböt, ha valamennyi tagja támogatná a kezdeményezést.

A leváltás azonban korántsem biztos. A három konföderáció vezetői attól is tartanak, hogy egy sikertelen bizalmatlansági szavazás éppen Infantinót erősítené meg. Egy ilyen eredmény ugyanis megmutathatná, hogy a FIFA tagszövetségeinek többsége továbbra is támogatja az elnököt.

Afrikában továbbra is erős Infantino támogatottsága

A FIFA elnökének helyzete azért sem egyszerű, mert jelentős támogatással rendelkezik a szervezet más régióiban. Patrice Motsepe, az Afrikai Labdarúgó-szövetség, a CAF elnöke szerint Infantino továbbra is élvezi Afrika támogatását, és a vezető jövőjéről a FIFA tagszövetségeinek kell dönteniük.

Hat arab labdarúgó-szövetség, köztük Katar és a 2030-as világbajnokság egyik házigazdája, Marokkó is kiállt Infantino mellett. A FIFA vezetése egy korábbi válságtanácskozás után szintén teljes támogatásáról biztosította az elnököt. Közben azonban a FIFA-n belül egyre látványosabbá válik a megosztottság. Montenegró és Izrael is visszavonta korábbi támogatását Infantino újraválasztásától, Wales pedig szintén az elnök távozását sürgette.

Infantino 2031-ig maradna

Infantino ennek ellenére továbbra is indulni akar a FIFA következő elnökválasztásán. A tisztújító kongresszust 2027 márciusában tartják, és ha újraválasztják, a sportvezető negyedik ciklusát kezdheti meg, amely 2031-ig tartana.

Az elnöki indulását ugyanakkor már egy másik vita is nehezíti. Egy jogvédő szervezet szerint Infantino már három elnöki ciklust teljesített, ezért nem indulhatna újra. A FIFA Tanácsa 2022-ben úgy döntött, hogy a 2016 és 2019 közötti időszak nem számít teljes elnöki ciklusnak, így a szervezet szerint Infantino továbbra is jogosult az indulásra.

A következő hónapokban ezért két kérdés válhat meghatározóvá. Össze tudják-e gyűjteni az ellenfelei a rendkívüli kongresszushoz szükséges 43 szavazatot, és sikerül-e olyan támogatást felmutatniuk, amely Infantino leváltásához is elegendő lehet. Ha egyik sem történik meg, a FIFA elnöke jó eséllyel nekivághat a 2027-es újraválasztási kampánynak, miközben a szervezeten belüli konfliktus továbbra is megmarad.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
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