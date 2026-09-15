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Mogyoród, 2025. augusztus 1.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Megdöbbentő vallomást tett Max Verstappen: kiderült, miért akart végleg kiszállni a Forma-1-ből

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 10:14

Bár a holland pilóta a McLarennel is egyeztetett a lehetséges folytatásról, végül a versenyzés iránti elkötelezettsége miatt a maradás mellett döntött.

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A négyszeres Forma–1-es világbajnok Max Verstappen komolyan fontolóra vette a visszavonulást, mielőtt augusztusban meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal - erről a Bildnek adott interjújban beszélt. Verstappen elmondta, hogy bár minden csapatváltási lehetőséget komolyan kell mérlegelni, valójában sokkal közelebb állt a Forma–1 végleges elhagyásához, mint ahhoz, hogy egy másik istállóhoz igazoljon. A döntő tényező végül az volt, hogy még mindig teljes mértékben élvezi a száguldást.

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Verstappen 2021 és 2024 között egymás után négy világbajnoki címet szerzett, a jelenlegi idényben azonban eddig még egyetlen futamgyőzelmet sem tudott aratni. Jelenleg mindössze a hatodik helyet foglalja el az összetett pontversenyben, 147 pontos lemaradásban a Mercedest erősítő éllovas, Andrea Kimi Antonelli mögött.

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A nehézségek ellenére a versenyzőt senki sem sürgette a szerződéshosszabbítással kapcsolatban. Meglátása szerint, ha a csapat és ő is hosszú távon gondolkodik, felesleges lett volna tovább halogatni a megegyezést. A külső bírálatok egyáltalán nem foglalkoztatják, kizárólag az számít neki, hogy békében legyen önmagával, illetve hogy a családja és a csapata miként értékeli a helyzetet.

Verstappen hangsúlyozta, hogy a Forma–1-ben már nincs mit bizonyítania. Úgy véli, az első világbajnoki trófeája megszerzésével minden célját teljesítette, így ma már nem a statisztikákért vagy a történelemkönyvekért versenyez, hanem saját magáért, a csapatáért és a szurkolókért. Ez a felismerés is hozzájárult ahhoz, hogy végül megnyugtató döntést hozzon a folytatásról.

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Bár a jövőt nehéz előre látni, azt továbbra is kizártnak tartja, hogy negyvenéves kora felett is a mezőny tagja maradjon. Mint fogalmazott, pontosan addig fog versenyezni, amíg örömét leli a versenyzésben.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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