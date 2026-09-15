Az október végi játéknapon a címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicske vendége lesz, míg a kupadöntős Zalaegerszeg a bajnok ETO FC-vel csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.
Megdöbbentő vallomást tett Max Verstappen: kiderült, miért akart végleg kiszállni a Forma-1-ből
Bár a holland pilóta a McLarennel is egyeztetett a lehetséges folytatásról, végül a versenyzés iránti elkötelezettsége miatt a maradás mellett döntött.
A négyszeres Forma–1-es világbajnok Max Verstappen komolyan fontolóra vette a visszavonulást, mielőtt augusztusban meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal - erről a Bildnek adott interjújban beszélt. Verstappen elmondta, hogy bár minden csapatváltási lehetőséget komolyan kell mérlegelni, valójában sokkal közelebb állt a Forma–1 végleges elhagyásához, mint ahhoz, hogy egy másik istállóhoz igazoljon. A döntő tényező végül az volt, hogy még mindig teljes mértékben élvezi a száguldást.
Verstappen 2021 és 2024 között egymás után négy világbajnoki címet szerzett, a jelenlegi idényben azonban eddig még egyetlen futamgyőzelmet sem tudott aratni. Jelenleg mindössze a hatodik helyet foglalja el az összetett pontversenyben, 147 pontos lemaradásban a Mercedest erősítő éllovas, Andrea Kimi Antonelli mögött.
A nehézségek ellenére a versenyzőt senki sem sürgette a szerződéshosszabbítással kapcsolatban. Meglátása szerint, ha a csapat és ő is hosszú távon gondolkodik, felesleges lett volna tovább halogatni a megegyezést. A külső bírálatok egyáltalán nem foglalkoztatják, kizárólag az számít neki, hogy békében legyen önmagával, illetve hogy a családja és a csapata miként értékeli a helyzetet.
Verstappen hangsúlyozta, hogy a Forma–1-ben már nincs mit bizonyítania. Úgy véli, az első világbajnoki trófeája megszerzésével minden célját teljesítette, így ma már nem a statisztikákért vagy a történelemkönyvekért versenyez, hanem saját magáért, a csapatáért és a szurkolókért. Ez a felismerés is hozzájárult ahhoz, hogy végül megnyugtató döntést hozzon a folytatásról.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár a jövőt nehéz előre látni, azt továbbra is kizártnak tartja, hogy negyvenéves kora felett is a mezőny tagja maradjon. Mint fogalmazott, pontosan addig fog versenyezni, amíg örömét leli a versenyzésben.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A világ legjobb teniszezői lezárták a Grand Slam-tornák ellen indított, másfél éve tartó akciójukat.
Huszonöt év várakozás után tért vissza a Coventry City az angol élvonalba, de az álom egyelőre rémálomnak bizonyul.
A feszült derbin a City úgy tudott nyerni az Old Traffordon, hogy a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszott Phil Foden korai kiállítása miatt.
Hatalmas botrány robbant ki Sydney Sweeney szexi reklámja miatt: dühös olimpikonok üzentek a színésznőnek
Az amerikai színésznő sejtelmes fotókon pózol több sporteszközzel, sokak szerint azonban csak szexualizálta a sportot.
Az Arsenal és a Manchester City továbbra is győzött hétvégén a Premier League-ben, a Bundesligában a Freiburg és a Borussia Dortmund maradt veretlen.
Antonelli a verseny közepén tudott az élre állni, győzelmét ezután semmi és senki nem veszélyeztette. A fiatal olasz előnye már nyolcvan pont az összetettben.
A manchesteri derbi mellett a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain is pályára lép.
Lando Norris szerezte meg az első rajtkockát a vadonatúj madridi pályán, mögüle Antonelli és Verstappen indulhat.
A szeptember közepi hétvége bőséges kínálattal várja a futballrajongókat, a szombati meccsek remek bemelegítést is adnak.
Egy új megállapodás értelmében azonnal véget vetnek a labdarúgó-mérkőzéseknek Hollandiában, ha a szurkolók pirotechnikai eszközöket használnak a stadionban.
Esteban Ocon a Haas csapatánál lévő bizonytalan jövője kapcsán szólalt meg a Spanyol Nagydíj madridi helyszínén.
A futballista jogi lépéseket fontolgat, miután egy filmproducer azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a játékos tudott a 2024-es elrablásáról és a zsarolásról.
A férfi elődöntősök közül többen csak kora reggel tudtak nyugovóra térni, ami komoly kérdéseket vet fel a sportszerűség és az esélyegyenlőség szempontjából.
Súlyos veszélyben az angol válogatott csillaga? Pihenés nélkül, injekciókkal hajtják túl a méregdrága játékost
Declan Rice jó formában érzi magát a szezon elején, az Arsenalnál azonban aggódnak a középpályás leterheltsége miatt.
A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnöke, Philippe Diallo bejelentette, hogy Franciaország megvonja támogatását Gianni Infantino FIFA-elnök újraválasztásától.
US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak
Ezen a hétvégén rendezik a US Open 2026-os döntőit. Mutatjuk, mennyi pénz jár a bajnokság győzteseinek.
Péntek este a Bundesliga, a Serie A, a Ligue 1 és a La Liga is beindul a hétvégére, így a szurkolók több fronton követhetik kedvenc...
Mauricio Pochettino szerint a pénzügyi szabálytalanságok miatt meg kellene fosztani a Chelsea-t a 2016–2017-es Premier League-bajnoki címétől, a trófeát pedig az akkor második helyezett Tottenhamnek...
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.