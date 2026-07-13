Még mindig a fejlesztések miatt áll a bál az F1-ben: Alonso és Verstappen is kifakadtak a Belga Nagydíj előtt

Fernando Alonso figyelmeztetése szerint a versenyzők a kör nagy részében akár lemerült akkumulátorral autózhatnak, így esetenként kisebb teljesítmény áll majd rendelkezésükre, mint a Formula–2-ben - írta a Motorsport.com.

A Formula–1-es mezőny már a Belga Nagydíjra készülve komoly nehézségekre számít az elektromos energia beosztása miatt. A spa-francorchamps-i pálya a rendkívül hosszú egyeneseiről és a meredek emelkedőiről ismert, különösen a legendás első szektorban, amely a La Source kanyartól az Eau Rouge-on és a Raidillonon át a Kemmel-egyenesig, majd a Les Combes-ig tart. Silverstone-hoz hasonlóan azonban Spa is komoly kihívás elé állítja a modern F1-es autókat, mivel egy kör során alig akad olyan szakasz, ahol megfelelően vissza lehetne tölteni az akkumulátorokat.

Alonso rávilágított, hogy a pilóták a Buszmegálló-sikánban és a La Source kanyarban visszanyert energiát az első szektorban teljesen elhasználják majd, ezt követően viszont nincs elegendő féktáv ahhoz, hogy a tempós második szektor előtt újra feltöltsék a rendszert. A spanyol versenyző hangsúlyozta, hogy Silverstone és Spa rendkívüli módon igényli az energiát, így ha az elsőtől az ötödik kanyarig minden elektromos rásegítést elhasználnak, a kör hátralévő részére már nem marad energiájuk.

A probléma gyökere az, hogy az elektromos rásegítés nélkül az idei versenyautók érezhetően gyengébbek a korábbiaknál. Az F1-es autók V6-os turbómotorjai a hibrid rendszerek támogatása nélkül nagyjából 540 lóerős teljesítményre képesek, miközben a Formula–2-es autókban dolgozó Mecachrome erőforrások körülbelül 610 lóerőt adnak le. Amikor viszont a királykategória gépei a belső égésű motor és az elektromos rendszer maximális teljesítményét is használják, az összteljesítményük elérheti az 1000 lóerőt is.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a hibrid rendszer teljes működése mellett az F1-es autók továbbra is lényegesen gyorsabbak a Formula–2-eseknél. Silverstone-ban például Kimi Antonelli pole-pozíciós ideje 1:28,111 volt, míg a Formula–2-ben szereplő Rafael Camara a leggyorsabb körét 1:39,690-es idővel teljesítette.

Alonso aggályaival a versenyzőtársai is egyetértettek: véleményük szerint az új szabályrendszerben Spa a silverstone-i, a monzai és a szuzukai pályához hasonlóan a legproblémásabb helyszínek közé tartozik az energiagazdálkodás szempontjából.

Max Verstappen szerint is rendkívül nehéz hétvége vár rájuk ebből a szempontból. A Formula–1 vezetése ugyanakkor már lépéseket tett a helyzet megoldására, hiszen idén, majd a 2027-es és 2028-as szezonban is csökkentik a rendszer elektromos energiától való függőségét, így a jelenlegi körülbelül fele-fele arányú belső égésű és elektromos teljesítménymegoszlást fokozatosan 60-40 százalék irányába tolják el a hagyományos motor javára.

A belgiumi legendás versenypályán ezen a hétvégén rendezik a nagydíjat, a Pénzcentrum szokás szerint összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, itt olvashatod el a cikket:

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címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA