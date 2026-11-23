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Nem engednek a kínaiak: továbbra is titokban maradnak a 800 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonal szerződései
Továbbra sem járul hozzá Kína a Budapest–Belgrád-vasútvonal titkosított szerződéseinek nyilvánosságra hozatalához. Eközben az újonnan feltárt műszaki hibák miatt idén decemberben sem indulhat meg a személyforgalom a 800 milliárd forintos, nagyrészt kínai hitelből megvalósuló beruházáson.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megerősítette, hogy a kínai fél eddig nem adott engedélyt a dokumentumok közzétételére. Vitézy Dávid tárcavezető a kormányváltást követően már jelezte a budapesti kínai nagykövetnek a titkosítás feloldására vonatkozó magyar szándékot. A kabinet még júniusban jelentette be, hogy felülvizsgálják a korábbi Orbán-kormány idején megkötött megállapodásokat és partnerük hozzájárulása esetén azokat azonnal nyilvánossá teszik. A minisztérium hangsúlyozta, hogy céljuk változatlan, így folytatják az egyeztetéseket a részletek megismerhetősége érdekében - írta a Telex.
Bár a teherforgalom február végén már megindult a vonalon, de a még 2022-ben leállított személyszállítás újraindulása tovább várat magára. Ennek alapfeltétele a biztonságos közlekedést felügyelő, a vonatokat szükség esetén automatikusan megállító egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) használatbavételi engedélyének megszerzése. Már tavasszal kiderült, hogy a kínai kivitelezőnek szoftverhibákat kellett javítania, most novemberben pedig újabb hiányosságokat találtak a hálózaton. Emiatt végleg biztossá vált, hogy decemberben sem indulhatnak el a személyvonatok.
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