Teljesen kiakadt a futam után Max Verstappen: életveszélyesnek nevezte, ami a kocsijával történt

A holland pilóta a Brit Nagydíjon, a nagy sebességű Stowe-kanyarban veszítette el uralmát az autója felett, mindössze egy héttel az Osztrák Nagydíj időmérő edzésén történt ütközése után - közölte a BBC Sport.

Max Verstappen rendkívül veszélyesnek nevezte a Red Bull hátsó szárnyának meghibásodását, amely miatt a négyszeres világbajnok egymás után két futamon is balesetet szenvedett.

Mint a holland pilóta a tegnapi Brit Nagydíj után elmondta: mindkét incidenst az okozta, hogy a hátsó szárny nem záródott be megfelelően, amikor a kanyar bejáratánál kikapcsolt a légellenállás-csökkentő rendszer.

Nagyon veszélyes helyzet, mert kétszer is komolyan megsérülhetsz. Ausztriában és itt is szerencsém volt, de az ilyen esetek miatt könnyen elfogy az ember türelme

– fogalmazott Verstappen. A holland pilóta hozzátette, hogy a két hiba nem volt teljesen azonos, a végeredmény viszont igen: kanyarodás közben a hátsó szárny nem rögzül tökéletesen, ami miatt hirtelen jelentős leszorítóerő vész el, ez pedig elkerülhetetlenül megpördüléshez vezet.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen se most volt utoljára: Leclerc győzött Silvesrtone-ban, Antonelli pontot se szerzett A Ferrari monacói pilótája mögött a hazai közönség előtt szereplő George Russell (Mercedes) ért célba, míg a dobogó legalsó fokára csapattársa, a szintén brit Lewis Hamilton állhatott fel.

Max Verstappen emellett a Red Bull idei teljesítményével kapcsolatban is csalódottságának adott hangot. A négyszeres világbajnok kilenc futamot követően mindössze a hetedik helyen áll a világbajnoki pontversenyben, 103 pontos lemaradással a mercedeses Kimi Antonelli mögött, ráadásul már három versenyt is technikai problémák miatt kellett feladnia. Verstappen szerint túl sok a hiba, és az autó tempója sem megfelelő. Jelenleg az a legfontosabb célja, hogy egyáltalán célba tudjon érni a futamokon.

Laurent Mekies csapatfőnök elismerte, hogy Verstappen elégedetlensége teljesen megalapozott. Úgy fogalmazott, rendkívül kellemetlen a pilóták számára, ha az autó két egymást követő hétvégén is cserben hagyja őket a nagy sebességű kanyarokban, még akkor is, ha a két eset hátterében eltérő okok álltak. Mekies hangsúlyozta, hogy a csapat kiemelten kezeli a problémát, és megteszi a szükséges intézkedéseket a hiba megismétlődésének elkerülése érdekében.

A Red Bull szokatlan megoldást alkalmaz a hátsó szárny nyitására a nagyobb végsebesség elérése érdekében. Miközben a legtöbb istálló a hagyományos DRS-konstrukciót használja – amelynél a felső szárnylap csupán néhány fokkal nyílik felfelé –, a Red Bull és a Ferrari lényegesen szélesebb nyílást alkalmaz a légellenállás hatékonyabb csökkentése érdekében.

Bár a két rendszer működési elve hasonló, a szárnylapok eltérő irányba fordulnak el. Mekies elmondta, hogy a csapat minden lehetőséget nyitva tart a megoldás további alkalmazásával kapcsolatban. A hasonló rendszeren dolgozó McLaren egyébként az Osztrák Nagydíjon tervezte élesben tesztelni a saját verzióját, ám a garázsban végzett próbák után végül letettek a használatáról, mivel az elem még nem volt kellően kidolgozott.

A balesetek ráadásul egy olyan időszakban történtek, amikor a 28 éves Verstappen éppen a jövőjét mérlegeli. Bár a szerződése 2028-ig köti a Red Bullhoz, a megállapodásban szereplő teljesítménybeli záradékok lehetőséget biztosítanának számára a szezon végi távozásra. A pilóta menedzsmentje ennek megfelelően már több rivális csapattal, köztük a Mercedesszel és a McLarennel is egyeztetéseket folytatott.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA