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Ledobta a bombát a Red Bull: vége a találgatásoknak, eldőlt Max Verstappen jövője
Lezárult a Forma-1 egyik legfontosabb pilótapiaci kérdése: Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull Racinggel. A négyszeres világbajnok döntése véget vet azoknak a hónapok óta tartó találgatásoknak, amelyek szerint a holland a Mercedeshez vagy a McLarenhez igazolhat, esetleg a Forma 1-ből is távozhat.
A 28 éves versenyző eredeti szerződése 2028 végéig szólt, de a megállapodás teljesítményhez kötött kilépési lehetőséget is tartalmazott. A Red Bull idei gyengébb teljesítménye miatt ezért hónapokon keresztül kérdéses volt, hogy Verstappen kitölti-e a szerződését. A mostani hosszabbítás azonban egyértelművé teszi, hogy hosszú távon is a Red Bull mellett döntött.
Verstappen döntése azért is volt kétséges sokáig, mert a Red Bull a 2026-os szezonban elveszítette korábbi fölényét. Az új technikai szabályok bevezetése után a Mercedes került az élre, a Red Bull pedig jelenleg a konstruktőri bajnokság negyedik helyén áll. Verstappen 11 futam után a hatodik helyet foglalja el, 110 ponttal lemaradva a világbajnoki éllovas Kimi Antonellitől.
A holland pilóta 2021 és 2024 között sorozatban négyszer nyerte meg a világbajnokságot. Tavaly második lett, mindössze két ponttal maradt el Lando Norristól. Az idei szezon azonban jóval nehezebben alakult számára.
A Red Bull teljesítményének visszaesése korábban komoly kérdéseket vetett fel Verstappen jövőjével kapcsolatban. A Mercedes és a McLaren neve is felmerült lehetséges célállomásként. A mostani megállapodással azonban ezek a találgatások egy időre lezárultak.
A holland 2016-ban mutatkozott be a Red Bull versenyzőjeként, és mind a négy világbajnoki címét a csapattal szerezte. Pályafutása során eddig 71 futamgyőzelmet aratott. A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint a hosszabbítás a kölcsönös bizalom és a közös ambíció jele. A csapat számára különösen fontos, hogy a jelenlegi technikai nehézségek ellenére megtartsa a mezőny egyik legjobb versenyzőjét.
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Éppen a hazai futam előtt jelentették be
A szerződéshosszabbítás időzítése sem véletlen. A Forma 1 mezőnye ezen a hétvégén Zandvoortba érkezik a Holland Nagydíjra, amely Verstappen hazai versenye. A holland futamot 2021-ben hozták vissza a versenynaptárba, és Verstappen az első három alkalommal meg is nyerte. Azóta azonban a McLaren versenyzői, Lando Norris 2024-ben, Oscar Piastri pedig 2025-ben diadalmaskodtak a pályán.
A mostani hétvége különösen fontos lehet Verstappen számára, hiszen a 2026-os Holland Nagydíj lesz a zandvoorti pálya utolsó Forma 1-es versenye a belátható jövőben. A hosszú távú megállapodás így egy nehéz szezon közepén stabilitást biztosít a Red Bullnak. Verstappen pedig 2030-ig marad annál a csapatnál, amellyel a Forma 1 egyik legsikeresebb korszakát építette fel.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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