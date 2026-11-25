Újabb változások jöhetnek a veszprémi parkolási rendszerben: a városvezetés emelné a várakozási díjakat, és hét újabb utcára is kiterjesztené a fizetős övezetet. A tervek szerint a legnagyobb drágulás a jelenleg legolcsóbb parkolási zónában jönne, ahol akár 40 százalékkal is többet kérhetnek az autósoktól. A javaslatról a csütörtöki közgyűlésen dönthetnek a képviselők.

A parkolási díjak négy éve, 2022 óta változatlanok Veszprémben, most azonban mindhárom zónában emelést terveznek - írta a Veol.hu. A piros övezetben óránként 480 helyett 600, a zöldben 320 helyett 400, a sárga zónában pedig 200 helyett 280 forintot kellene fizetni. Ez utóbbi 40 százalékos drágulást jelentene.

A változás nemcsak a parkolási tarifákat érintené: az Almádi út és a Mártírok útja közötti városrészben hét újabb utcát sorolnának a fizetős, sárga zónába. A Flórián, az Orgona, az Ibolya, a Sorompó, a Kazán, a Kisállomás és a Mester utcában összesen 385 parkolóhely válna fizetőssé. Ezeken a helyeken nem telepítenének parkolóautomatákat, a jegyeket kizárólag SMS-ben vagy mobilalkalmazáson keresztül lehetne megváltani.

Az előterjesztés szerint a díjemelés és a fizetős területek bővítése az önkormányzat bevételeit is növelné, emellett forgalomszabályozási célokat is szolgálna. A javaslatot az elmúlt évek lakóingatlan-fejlesztéseivel és az ezek nyomán megnövekedett autószámmal indokolják.

Ha a veszprémi közgyűlés elfogadja a módosítást, az új díjak és a kibővített parkolási övezet 2027. január 1-jétől léphetnek életbe.