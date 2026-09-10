Két év után térhetett vissza az ukrán támadó, most azonban a sérülése miatt újabb hónapokig nem léphet pályára.
Itt a végső döntés, hamarosan teljesen beszánthatják a TAO-rendszert: mi lesz a klubokkal a változás után?
A változtatás célja a cégek döntési jogának és a korrupciós kiskapuknak a megszüntetése, így a jövőben a mintegy évi 125 milliárd forintos keret elosztásáról és átlátható felhasználásáról közvetlenül az állam gondoskodik a hamarosan érkező őszi adócsomag elfogadása után - írta meg a Népszava.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) javaslatára a kormány átalakítja és gyakorlatilag felszámolja a sportegyesületek társaságiadó-támogatási (tao-) rendszerét. A 2010-ben indult tao-program eredeti célja az utánpótlás-nevelés és az egészséges életmód támogatása volt.
Az elmúlt tizenhat év során a fókusz egyre inkább a profi sportra tolódott, a rendszer pedig sokmilliárdos üzleti érdekeket szolgált ki. A magyar állam ez idő alatt nagyjából 1700 milliárd forintnyi adóbevételről mondott le. Az ÁSZ friss elemzése szerint a modell jelenlegi formájában hatékonytalan, komoly korrupciós kockázatot rejt, és szakmailag indokolatlan, hogy az állam gazdasági társaságoknak engedje át a sportpolitikai döntéseket.
A jelentés a Kúria 2017-es ítéletére hivatkozva egyértelműsíti, hogy a tao-támogatás közpénznek számít, ami megcáfolja az előző Orbán-kormány korábbi érvelését. A korábbi gyakorlat ugyanis lehetővé tette, hogy a cégek maguk válasszák ki a támogatott egyesületeket, ami sok esetben visszaélésekhez vezetett.
Rendszerszintű problémát jelentett az is, hogy a támogatott klubok a beruházások során gyakran megkerülték a közbeszerzési eljárásokat. Ismert példa erre a felcsúti Puskás Akadémia esete, ahol a tao-támogató cégek és a kivitelezők ugyanahhoz az érdekkörhöz tartoztak. Ezzel a módszerrel a társasági adó az oktatás és az egészségügy helyett valójában a befizető cégek saját működését finanszírozta.
Az ÁSZ a tisztességes verseny és a helyi vállalkozások védelme érdekében ennek a kiskapunak a bezárását is sürgeti.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Számvevőszék javaslatai egybecsengenek a Tisza Párt választási programjával. Az új kabinet nem tervezi a sportra szánt források csökkentését, csupán a finanszírozási modellt alakítja át. A cél az, hogy a támogatások a költségvetésen keresztül, átláthatóan és valós sportszakmai szempontok alapján jussanak el az egyesületekhez.
Pósfai Gábor, a sportért is felelős belügyminiszter már a nyár folyamán jelezte a rendszer felülvizsgálatának megkezdését, így az új, transzparens támogatási forma részletei várhatóan már az őszi adócsomagban helyet kapnak.
A többszörös bajnok és válogatott sportoló éppen a születésnapján vesztette életét, tragédiája az egész sportvilágot megrázta.
A Premier League-ben manchesteri rangadót rendeznek, a Serie A-ban a Lazio fogadja a Milant.
A tizennyolc hetes alapszakaszból főcsoportonként hét-hét csapat jut be a rájátszásba, a bajnoki cím sorsáról pedig a február 14-i, Los Angeles-i Super Bowl dönt majd.
A lépés lehetőséget biztosít a golfozóknak arra, hogy elhagyják a ligát, amely összesen 45 millió dollárral tartozik nekik.
A FIFPro immár a női focit érintő ügyekben is eljárást indított, könnyen lehet, hogy ez újabb szög a FIFA-elnök regnálásának a koporsójába
Egy dél-londoni amatőr labdarúgócsapat kapusa lehet az ugandai Tooro Királyság következő uralkodója.
Az olasz klub történetének első BL-meccsén azoknak kedveskedik, akik akár évtizedeket vártak a nemzetközi szereplésre.
Scott McTominay sikeres szívműtéten esett át a manchesteri Spire Kórházban: csapata, a Napoli tájékoztatása szerint a skót válogatott középpályás két héten belül visszatérhet az edzésekhez.
Megszólalt Polgár Judit az államfőjelöltségről: eljátszottam a gondolattal, hogyan tudnék egy kis nyugalmat hozni ennek az országnak
A sakknagymester nagyon alaposan végigvette a lehetséges lépéseket, de aztán nyomós indokkal nem vállalta az elnöki posztot.
A nyitókörben a címvédő Paris Saint-Germain, a tavalyi döntős Arsenal, valamint a Barcelona is megkezdi európai kupaszereplését.
Charles Leclerc rajtbalesete és Lewis Hamilton stratégiai kudarca után a maranellói istálló hazai pályán vallott szégyent, ami a francia csapatfőnök állásába kerülhet.
A díjért a nyolcszoros győztes Lionel Messi is ismét versenybe száll, a győztesek személyére pedig október végén derül fény Londonban.
A súlyos testi sértéssel vádolt egykori középpályás tárgyalását jövő márciusra halasztották.
Kész, ennyi volt: viharos szakítás után, azonnali hatállyal távozik a Premier League-klub sztárigazgatója
A korábbi brazil válogatott középpályás globális labdarúgó-igazgatóként érkezett a klubhoz 2025 júliusában, ám az utóbbi hónapokban már nem töltött be aktív szerepet.
A feljutás specialistájának számító szakembert azzal a céllal nevezték ki a jelenleg 14. helyen álló csapathoz, hogy visszajuttassa a miskolciakat az élvonalba.
Bernie Ecclestone-t, a Forma–1 egykori első emberét hétfőn Portugáliában tartóztatták fel, miután a vámhatóság egy engedély nélküli sörétes puskát talált nála.
A tiszteletről és a fair playről ismert cselgáncs világát megrázó, súlyos erőszakos incidens történt a német cselgáncs-csapatbajnokságon.
A két magyar játékos görög csapata az osztrák LASK együttesét fogadja, a Villareal a Borussia Dortmund vendégeként lép pályára.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul