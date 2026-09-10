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Sport

Itt a végső döntés, hamarosan teljesen beszánthatják a TAO-rendszert: mi lesz a klubokkal a változás után?

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 12:44

A változtatás célja a cégek döntési jogának és a korrupciós kiskapuknak a megszüntetése, így a jövőben a mintegy évi 125 milliárd forintos keret elosztásáról és átlátható felhasználásáról közvetlenül az állam gondoskodik a hamarosan érkező őszi adócsomag elfogadása után - írta meg a Népszava.

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Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) javaslatára a kormány átalakítja és gyakorlatilag felszámolja a sportegyesületek társaságiadó-támogatási (tao-) rendszerét. A 2010-ben indult tao-program eredeti célja az utánpótlás-nevelés és az egészséges életmód támogatása volt.

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Az elmúlt tizenhat év során a fókusz egyre inkább a profi sportra tolódott, a rendszer pedig sokmilliárdos üzleti érdekeket szolgált ki. A magyar állam ez idő alatt nagyjából 1700 milliárd forintnyi adóbevételről mondott le. Az ÁSZ friss elemzése szerint a modell jelenlegi formájában hatékonytalan, komoly korrupciós kockázatot rejt, és szakmailag indokolatlan, hogy az állam gazdasági társaságoknak engedje át a sportpolitikai döntéseket.

A jelentés a Kúria 2017-es ítéletére hivatkozva egyértelműsíti, hogy a tao-támogatás közpénznek számít, ami megcáfolja az előző Orbán-kormány korábbi érvelését. A korábbi gyakorlat ugyanis lehetővé tette, hogy a cégek maguk válasszák ki a támogatott egyesületeket, ami sok esetben visszaélésekhez vezetett.

Rendszerszintű problémát jelentett az is, hogy a támogatott klubok a beruházások során gyakran megkerülték a közbeszerzési eljárásokat. Ismert példa erre a felcsúti Puskás Akadémia esete, ahol a tao-támogató cégek és a kivitelezők ugyanahhoz az érdekkörhöz tartoztak. Ezzel a módszerrel a társasági adó az oktatás és az egészségügy helyett valójában a befizető cégek saját működését finanszírozta.

Az ÁSZ a tisztességes verseny és a helyi vállalkozások védelme érdekében ennek a kiskapunak a bezárását is sürgeti.

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A Számvevőszék javaslatai egybecsengenek a Tisza Párt választási programjával. Az új kabinet nem tervezi a sportra szánt források csökkentését, csupán a finanszírozási modellt alakítja át. A cél az, hogy a támogatások a költségvetésen keresztül, átláthatóan és valós sportszakmai szempontok alapján jussanak el az egyesületekhez.

Pósfai Gábor, a sportért is felelős belügyminiszter már a nyár folyamán jelezte a rendszer felülvizsgálatának megkezdését, így az új, transzparens támogatási forma részletei várhatóan már az őszi adócsomagban helyet kapnak.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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