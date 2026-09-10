Itt a végső döntés, hamarosan teljesen beszánthatják a TAO-rendszert: mi lesz a klubokkal a változás után?

A változtatás célja a cégek döntési jogának és a korrupciós kiskapuknak a megszüntetése, így a jövőben a mintegy évi 125 milliárd forintos keret elosztásáról és átlátható felhasználásáról közvetlenül az állam gondoskodik a hamarosan érkező őszi adócsomag elfogadása után - írta meg a Népszava.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) javaslatára a kormány átalakítja és gyakorlatilag felszámolja a sportegyesületek társaságiadó-támogatási (tao-) rendszerét. A 2010-ben indult tao-program eredeti célja az utánpótlás-nevelés és az egészséges életmód támogatása volt.

Az elmúlt tizenhat év során a fókusz egyre inkább a profi sportra tolódott, a rendszer pedig sokmilliárdos üzleti érdekeket szolgált ki. A magyar állam ez idő alatt nagyjából 1700 milliárd forintnyi adóbevételről mondott le. Az ÁSZ friss elemzése szerint a modell jelenlegi formájában hatékonytalan, komoly korrupciós kockázatot rejt, és szakmailag indokolatlan, hogy az állam gazdasági társaságoknak engedje át a sportpolitikai döntéseket.

A jelentés a Kúria 2017-es ítéletére hivatkozva egyértelműsíti, hogy a tao-támogatás közpénznek számít, ami megcáfolja az előző Orbán-kormány korábbi érvelését. A korábbi gyakorlat ugyanis lehetővé tette, hogy a cégek maguk válasszák ki a támogatott egyesületeket, ami sok esetben visszaélésekhez vezetett.

Rendszerszintű problémát jelentett az is, hogy a támogatott klubok a beruházások során gyakran megkerülték a közbeszerzési eljárásokat. Ismert példa erre a felcsúti Puskás Akadémia esete, ahol a tao-támogató cégek és a kivitelezők ugyanahhoz az érdekkörhöz tartoztak. Ezzel a módszerrel a társasági adó az oktatás és az egészségügy helyett valójában a befizető cégek saját működését finanszírozta.

Az ÁSZ a tisztességes verseny és a helyi vállalkozások védelme érdekében ennek a kiskapunak a bezárását is sürgeti.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Mi az a tao pénz? Így működik a tao rendszer: minden információ a tao bevallás, felajánlás témáról Így működik a tao rendszer 2026-ban: mutatjuk, mit kell tudni a tao pénz mértékéről, a társasági adó bevallásának és fizetésének menetéről, valamint a tao-felajánlás előnyeiről.

A Számvevőszék javaslatai egybecsengenek a Tisza Párt választási programjával. Az új kabinet nem tervezi a sportra szánt források csökkentését, csupán a finanszírozási modellt alakítja át. A cél az, hogy a támogatások a költségvetésen keresztül, átláthatóan és valós sportszakmai szempontok alapján jussanak el az egyesületekhez.

Pósfai Gábor, a sportért is felelős belügyminiszter már a nyár folyamán jelezte a rendszer felülvizsgálatának megkezdését, így az új, transzparens támogatási forma részletei várhatóan már az őszi adócsomagban helyet kapnak.