Gyökeresen változhat meg a sportfinanszírozás: elfogadta a parlament a reformtervet, független elit sportügynökség jöhet létre Németországban

A német parlament alsóháza elfogadta az ország sportfinanszírozásának megváltoztatásáról szóló javaslatot. A tervezett módosítás értelmében jövőre létrejönne Lipcsében egy független elit sportügynökség, amely önállóan, saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között, megszüntetve a jelenlegi bürokratikus működést.

A Bundestag 561 igen és 43 nem szavazattal határozott arról, hogy a minél eredményesebb nemzetközi szereplés érdekében reformokat hozzanak. A törvényjavaslatot még a felsőháznak is el kell fogadnia, erre várhatóan a következő hónapokban kerülhet sor.

"A törvényjavaslat egy jó alap, amire sikert építhetünk. Szeretnénk a német sportot visszahelyezni a világ élvonalába, amihez olyan rendszerre van szükség, ami biztosítja a fenntartható csúcsteljesítményt" - fogalmazott közleményben Thomas Weikert a német olimpiai sportszövetség elnöke.

A németek nyári olimpián szerzett érmeinek száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent: míg az 1992-es, barcelonai ötkarikás játékokon még 82 medált gyűjtöttek az ország sportolói, addig 2021-ben, Tokióban 37-et, két éve Párizsban pedig már csak 33-at. A németek 12 arannyal, 13 ezüsttel és nyolc bronzzal az éremtáblázaton tizedikként végeztek a francia fővárosban, ahol a magyarok hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal a 14. helyen zártak.