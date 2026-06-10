Pénzelvonás jöhet a magyar fociban? Nyugtat az MLSZ, de sok a kérdőjel

A futballszövetség úgy látja, hogy az új politikai helyzetben elkerülhetetlen a felelősebb gazdálkodás, miközben a televíziós közvetítési jogdíjak és a TAO-támogatások szigorúbb ellenőrzése is napirenden van.

Vági Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) főtitkára szerint alaptalan a futballközeg túlzott aggodalma a sportág pénzügyi jövőjével kapcsolatban. Amint a főtitkár fogalmazott: a hazai klubok többsége egy esetleges költségvetési forráselvonást a szakmai színvonal romlása nélkül is képes kigazdálkodni.

A hazai labdarúgásban – a profi és az amatőr szintet egyaránt beleszámítva – évente mintegy 150 milliárd forint áramlik összesem. Bár a sportág a szurkolókkal és a családtagokkal együtt közel 800 ezer ember, azaz a lakosság majdnem tíz százalékának életében van jelen, Vági Márton úgy látja, hogy a magyar futball mintegy 1800 egyesületének többsége alapvetően takarékosan működik. Emiatt a kormányváltást és a megváltozott politikai erőviszonyokat követően felmerült gazdasági aggodalmakat "kifejezetten túlzónak" tartja.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a társadalom részéről jogos elvárás az átláthatóbb és észszerűbb forrásfelhasználás az élet minden területén, így a labdarúgásban is. Felidézte, hogy Csányi Sándor, az MLSZ elnöke már korábban is figyelmeztette a klubokat a felelős működés fontosságára, jelezve, hogy a politikai és gazdasági környezet bármikor megváltozhat. Akik hallgattak rá, azok most nincsenek veszélyben, de Vági szerint a többiek is képesek lesznek alkalmazkodni a helyzethez.

Jelenleg az egyik legfontosabb nyitott kérdés a televíziós közvetítési jogok sorsa és a kieső szponzori bevételek pótlása. A közvetítési jogdíjakról szóló tárgyalások az MLSZ hatáskörébe tartoznak, és bár a pontos összegek még nem ismertek, ez a tétel elsősorban az első- és másodosztályú csapatokat érinti majd érzékenyebben. A szakember ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy senkinek sem kell katasztrófától tartania, hiszen a szövetség előre látja a folyamatokat.

A bevételek csökkenése ráadásul nem jelenti automatikusan a szakmai munka romlását. A főtitkár szerint az élvonalbeli klubok egy 10-20 százalékos költségvetési elvonást is komolyabb megrázkódtatás nélkül túlélhetnek, ha megfelelően racionalizálják a kiadásaikat. Ebből a körből csupán a Ferencvárost emelte ki, amelynek gazdasági működése jóval összetettebb a hazai mezőny többi szereplőjénél.

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A magyar futball jövőjét illetően a Bozsik-program minőségi továbbfejlesztésében, valamint a játékvezetők számának növelésében látja a megoldást. Jelenleg ugyanis komoly hiány mutatkozik ezen a téren, hiszen a meglévő 3200 amatőr játékvezetővel szemben legalább 6500-ra lenne szükség.

A társasági adókedvezményből származó TAO-támogatások kapcsán Vági szigorúbb ellenőrzéseket sürgetett. Bár véleménye szerint a rendszerben nem anyagi, hanem inkább erkölcsi jellegű hiányosságok tapasztalhatók, elengedhetetlennek tartja a következetes szabályozást és a folyamatos számonkérést, hogy a pénzeket valóban a kijelölt célokra fordítsák. A TAO-rendszerre esetleg váró átalakításokról korábban mi is írtunk elemzést a Pénzcentrumon, amit ide kattintva érhetsz el: