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Sport

Itt van Magyar Péter mesterterve: ingyen meccsjegyet és sportolási kedvezményeket osztanának ki rengeteg magyarnak

Pénzcentrum
2026. július 14. 12:16

A még egy hétig véleményezhető javaslat szerint a jelentkezők 10 százalékos kedvezményt kapnának az állami fenntartású sportlétesítményekbe.

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Kedvezményes sportolási lehetőségekkel és ingyenes belépőkkel bővítené a kormány a Sportoló Nemzet Programot. A Belügyminisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet jelentős kedvezményeket biztosítana a program résztvevőinek és a fiataloknak - írja a Portfolio.

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A július 21-ig véleményezhető javaslat értelmében a programhoz csatlakozók legalább tízszázalékos kedvezménnyel vásárolhatnának belépőket és bérleteket az állami fenntartású sportlétesítményekbe, amennyiben azt az intézmények szabad kapacitása lehetővé teszi. Emellett egyes hazai rendezésű sportesemények jegyeit és bérleteit minimum harmincszázalékos árengedménnyel kínálnák a látogatóknak.

A csomag egyik legfontosabb eleme a diákok sportélményeinek támogatása. A tervezet szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük – egy meghatározott jegykeret erejéig – díjmentesen látogathatnák a hazai első osztályú (NB I-es) látvány-csapatsportágak mérkőzéseit.

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Címlapkép: Getty Images
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