Mi az a tao pénz? Így működik a tao rendszer: minden információ a tao bevallás, felajánlás témáról

Egy vállalkozás életében a nyereség többnyire adófizetési kötelezettségekkel érkezik: ennek egyik legismertebb formája a társasági adó. A tao-pénz a hazai vállalkozások pénzügyi működésének kulcsfontosságú tényezője, ami nemcsak a fizetendő adót jelenti. A tao-felajánlás által a cégek úgy támogathatnak sportokat és filmművészetet, hogy közben saját anyagi helyzetüket is segítik – köszönhetően a felajánlásokért járó adójóváírásnak.

Cikkünkben tüzetesen megvizsgáljuk, hogyan működik a tao- rendszer 2026-ban. Kire vonatkozik a társasági adó, és mi alapján számolják a tao-pénz mértékét? Mikor van a tao-bevallás határideje, és meddig, hogyan kell befizetni a társasági adót? És persze azt is eláruljuk, miért éri meg a cégeknek is, ha élnek a tao-felajánlás lehetőségével.

Tao pénz: mi az a társasági adó, és miért fontos a cégeknek?

A hazai vállalkozások életében az egyik legmeghatározóbb közteher a társasági adó, azaz a tao. Ám a tao sokszor nem is az adózás miatt kerül szóba, hanem a hozzá kapcsolódó rendszer miatt, melyen keresztül a cégek sportegyesületeket vagy filmes produkciókat támogathatnak. A vállalkozás a fizetendő adója vagy adóelőlege egy részéről rendelkezhet, a felajánlott összeget pedig a NAV továbbítja a kedvezményezettnek, ám a folyamatnak itt nem áll meg, hanem visszatér a vállalkozáshoz, méghozzá a felajánlott összeg mértékével arányos adójóváírás formájában. A tao rendszer tehát nemcsak a látványsportok és filmművészet támogatását szolgálja, hanem a vállalkozások számára kedvezőbb adózási feltételek megteremtését is.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény által szabályozott adónem alapvetően a gazdasági társaságok nyereségét terheli, tehát a cégeknek a sikeres gazdálkodásuk, a megtermelt profitjuk után kell befizetniük a költségvetésbe. Amit hajlamosak vagyunk gyakran csak tao-pénzként emlegetni, az valójában egy komplex rendszer, ezért érdemes tisztázni néhány fogalmat. Tao-pénz alatt ugyanis három különböző dolgot is érthetünk:

Társasági adó: Maga az adókötelezettség, amelyet a vállalkozásnak a pozitív adóalapja után kell megállapítania és teljesítenie a NAV felé.

Maga az adókötelezettség, amelyet a vállalkozásnak a pozitív adóalapja után kell megállapítania és teljesítenie a NAV felé. Tao-felajánlás: Egy speciális lehetőség, amellyel a cégek rendelkezhetnek a már kiszámított adójuk vagy adóelőlegük egy meghatározott részéről. Ez a felajánlott rész bizonyos sport- vagy filmcélokra fordítható: a felajánlott összeget a feltételek teljesülése esetén a NAV továbbítja a kedvezményezettnek.

Egy speciális lehetőség, amellyel a cégek rendelkezhetnek a már kiszámított adójuk vagy adóelőlegük egy meghatározott részéről. Ez a felajánlott rész bizonyos sport- vagy filmcélokra fordítható: a felajánlott összeget a feltételek teljesülése esetén a NAV továbbítja a kedvezményezettnek. Tao-támogatás: Ez a fogalom a sportegyesületekhez vagy filmgyártókhoz ténylegesen megérkező forrást takarja. A hétköznapokban leggyakrabban ezt az összeget nevezzük tao-pénznek.

A vállalkozásoknak azért érdemes érteniük a tao-rendszer működését, mert nemcsak egy évi egyszer esedékes befizetési kötelezettségről van szó. A társasági adóhoz kapcsolódik az adóalap megállapítása, az adóelőlegek kezelése, a bevallási és befizetési határidők követése, valamint külön szabályok szerint a tao-felajánlás lehetősége is.

Ráadásul a sikeres felajánlás után adójóváírás is kapható, ami közvetlen pénzügyi előnyt jelent a cégnek.

A felajánlás és a jóváírás sem mentesít ugyanakkor az adóbevallási és adófizetési kötelezettség alól. A vállalkozásnak a bevallásban rögzítenie kell az adóalapját és a számított adót, majd a teljes összeget meg kell fizetnie a NAV-nak. A felajánlott rész átutalását ezt követően – a törvényi feltételek teljesülése esetén – az adóhatóság intézi a kiválasztott kedvezményezettnek.

Kinek kell tao-t fizetnie?

A tao rendszere elsősorban belföldi cégekre és bizonyos, jogszabály által meghatározott szervezetekre vonatkozik. Külföldi vállalkozásoknál magyar tao-kötelezettség jellemzően akkor merülhet fel, ha belföldi telephelyen végeznek vállalkozási tevékenységet, vagy más, a Tao. törvény által külön nevesített magyarországi jövedelemszerzés kapcsolódik hozzájuk.

Igaz, a társasági adót leginkább a klasszikus céges működéshez szoktuk kapcsolni, ám a tao-alanyok közé megannyi más adóalany is tartozhat. A hétköznapi gyakorlatban főként ezeknél a belföldi cég- és szervezettípusoknál merül fel tao-kötelezettség:

kft., zrt., bt. és egyéb gazdasági társaság;

szövetkezet;

egyéni cég;

ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda és más, törvényben nevesített szervezet;

alapítvány, egyesület, köztestület és egyházi jogi személy.

A nonprofit szervezeteknél is külön odafigyelést igényel a tao. A társadalmi szervezeteknél – mint amilyen egy alapítvány vagy egy egyesület – a tao-kötelezettség akkor is fennáll, ha a szervezet nem profitorientált célból jött létre. A NAV nonprofit szervezetek adózásáról szóló tájékoztatója szerint a nonprofit szervezetek társaságiadó-alanyok, függetlenül attól, hogy az adott adóévben végeztek-e vállalkozási tevékenységet. Ugyanakkor bizonyos esetekben, például ha nincs vállalkozási tevékenységből származó bevételük és ehhez kapcsolódó költségük, a társaságiadó-bevallás helyett bevallást helyettesítő nyilatkozatot tehetnek.

Az tehát, hogy egy cég vagy szervezet tao-alanynak számít-e, nem függ a cég méretétől vagy a nyereség nagyságától: egy kis családi bt. vagy egy nonprofit, kulturális alapítvány ugyanúgy a rendszer része, mint egy multinacionális vállalat. A ténylegesen fizetendő összeg meghatározása során azonban döntő súlya van az adóalapnak, az arra vonatkozó korrekciós tételeknek és az érvényesíthető kedvezményeknek.

Mennyi társasági adót kell fizetni 2026-ban?

A magyar tao-rendszer adókulcsa 2017 óta egységesen 9 százalék, ami uniós összevetésben is a legalacsonyabb társaságiadó-kulcsok közé tartozik. Ráadásul ezt nem a teljes árbevétel után kell megfizetni, hanem a társasági adó szabályai szerint kiszámított pozitív adóalap után.

A tao-val kapcsolatban azért érdemes hangsúlyozni az adóalap szerepét, mert a vállalkozások más adónemeknél eltérő logikával találkoznak. A helyi iparűzési adó például külön szabályok szerint működik, az ÁFA a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, a KIVA pedig választható adózási forma azoknak a cégeknek, amelyek megfelelnek a feltételeinek.

A társasági adónál viszont a tao törvény szerint meghatározott pozitív adóalapból kell kiindulni, ezért nem lehet pusztán az árbevétel alapján megmondani, mennyi adót fizet a vállalkozás.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalkozás nem egyszerűen a befolyt bevételei után fizet tao-t. A számítás kiindulópontja az adózás előtti eredmény, ezt azonban a társasági adó törvény szerint több tétel is módosíthatja. Vannak olyan tételek, amelyek növelik az adóalapot, és vannak olyanok, amelyek csökkenthetik. Ilyen korrekció kapcsolódhat például az elhatárolt veszteséghez, az értékcsökkenéshez, a céltartalékhoz, a kapott osztalékhoz, a kutatás-fejlesztéshez vagy bizonyos támogatásokhoz. Mindezeken túl pedig még speciális szabályok, adókedvezmények és megfizetett adóelőlegek is hatással lehetnek a fizetendő adó végösszegére.

A tao pénzek kiszámításánál ezért három dolgot érdemes különválasztani:

árbevétel: ez mutatja meg, mennyi bevétele volt a vállalkozásnak, de önmagában nem ez után fizetjük a társasági adót;

ez mutatja meg, mennyi bevétele volt a vállalkozásnak, de önmagában nem ez után fizetjük a társasági adót; adóalap: ez az az összeg, amelyet a társasági adó szabályai szerint, az eredményből és a korrekciós tételekből kell meghatározni;

ez az az összeg, amelyet a társasági adó szabályai szerint, az eredményből és a korrekciós tételekből kell meghatározni; fizetendő társasági adó: ez az adóalap és az adómérték, valamint az esetleges kedvezmények figyelembevételével alakul ki.

A 9 százalékos társasági adó tehát első ránézésre egyszerű szabály, de a tényleges számítás könyvelési és adózási feladat. A fizetendő társasági adó összege csak akkor látható tisztán, ha a vállalkozás pontosan meghatározta az adóalapot, figyelembe vette a korrekciós tételeket, és ellenőrizte az esetlegesen érvényesíthető kedvezményeket.

2026-os változás a TAO-előlegeknél 2026-tól emelkedett a negyedéves társaságiadó-előlegfizetés értékhatára: a korábbi 5 millió forint helyett 20 millió forintnál húzódik a határ. Emiatt több vállalkozás fizethet havi helyett negyedéves TAO-előleget. A változás először a 2026-ban bevallott, 2025-ös adófizetési kötelezettség alapján számított előlegeknél jelenik meg; a részletekről a KKV-kat érintő, 2026-os adóváltozásokat bemutató cikkünkben írtunk.

Tao bevallás határideje 2026-ban

A tao-bevallásnál nem a beadás éve, hanem az elszámolt adóév a döntő: a legtöbb naptári éves vállalkozás 2026-ban még a 2025-ös évről készíti el a társaságiadó-bevallását, a 2026-os adóévről szóló bevallás pedig majd 2027-ben lesz esedékes.

Naptári éves adózóknál az adóbevallás határideje főszabály szerint az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja. A társaságiadó-bevallást mindig a NAV aktuális, ’29-re végződő jelzésű nyomtatványán kell benyújtani. A nyomtatvány elején szereplő két számjegy az adóévet jelöli:

a 2529 számú nyomtatvány a 2025-ös adóévre vonatkozik, beadási határideje 2026. május 31.

a 2629 számú nyomtatvány a 2026-os adóévre vonatkozik, beadási határideje 2027. május 31.

A bevallásban nemcsak a fizetendő társasági adó jelenik meg. Ebben kell szerepeltetni az adóalap levezetését, az adóalapot módosító tételeket, az esetleges adókedvezményeket, valamint a fizetendő adó megállapításához szükséges adatokat is. A tao bevallásra szolgáló formanyomtatvány igen komplex és részletekbe menő, az ezévi nyomtatvány helyes benyújtásában a NAV hivatalos, 2529 kitöltési útmutatója nyújt segítséget. Az éves bevallás a társaságiadó-előlegek miatt is fontos: főszabály szerint ebben kell bevallani a következő időszakra vonatkozó adóelőlegeket is.

Eltérő üzleti éves adózóknál nem a naptári év, hanem a saját üzleti év zárása számít: nekik az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtaniuk a bevallást és rendezniük a társasági adót. Az előírt határidőket a tao-felajánlásnál is figyelembe kell venni: aki az éves tao bevallásban szeretne rendelkezni a fizetendő adó egy részének felajánlásáról, annak ezt a bevallásra vonatkozó határidőig kell megtennie. Mivel azonban a felajánlásnak saját feltételrendszere és menetrendje van, erre egy későbbi fejezetben térünk ki részletesen.

NAV tao számlaszám 2026-ban: így lehet befizetni a társasági adót

Az adó bevallása után a fizetendő tao-összeget a NAV megfelelő adóztatási számlájára kell átutalni. Itt nem érdemes rutinból vagy a korábbi évek dokumentumaiból dolgozni: a legjobb, ha a pontos NAV tao számlaszámot a hivatalos számlaszámjegyzékben is ellenőrizzük. Egy rossz számlára indított utalás késedelmet, időigényes egyeztetést vagy adószámla-eltérést okozhat.

A társasági adó befizetésére főszabály szerint a forintos NAV Társasági adó bevételi számla szolgál. Euróban vagy amerikai dollárban csak azok a vállalkozások teljesíthetik a társaságiadó-fizetést, amelyek erre vonatkozóan megtették a szükséges bejelentést az adóhatóság felé. Emiatt utalás előtt nemcsak a számlaszámot, hanem azt is ellenőrizni kell, hogy a cég jogosult-e devizában rendezni a társasági adót. A NAV által közzétett, 2026. február 18-tól érvényes jegyzéke alapján a társasági adóhoz kapcsolódó számlák:

NAV Társasági adó bevételi számla - HUF

Belföldi számlaszám: 10032000-01076019

IBAN-számlaszám: HU57100320000107601900000000

Adónemkód: 101

NAV Társasági adó bevételek - EUR

Belföldi számlaszám: 10032000-01076019-09050019

IBAN-számlaszám: HU13100320000107601909050019

Adónemkód: 498

NAV Társasági adó bevételek – USD

Belföldi számlaszám: 10032000-01076019-09050026

IBAN-számlaszám: HU18100320000107601909050026

Adónemkód: 499

Befizetés előtt arra is figyelni kell, hogy a közleményben szereplő adatok alapján a NAV be tudja azonosítani a befizetést. Belföldi utalásnál különösen az adószám pontos feltüntetésére, külföldi bankszámláról indított utalásnál pedig az IBAN-számlaszámra és a banki azonosítókra kell figyelni. A számlaszámokat minden utalás előtt célszerű a NAV aktuális „Adóztatási számlaszámok, IBAN-számlaszámok és adónemek jegyzéke” oldalán ellenőrizni.

Tao felajánlás 2026: mire fordítható a társasági adó egy része?

A tao-felajánlás nem egy külön támogatási keret, hanem a társasági adóhoz kapcsolódó rendelkezési lehetőség. Egy cég a Tao. tv. 24/A–24/B. paragrafusaiban meghatározottak alapján dönthet úgy, hogy a fizetendő adója vagy adóelőlege egy részét filmalkotások vagy látványcsapatsportok támogatására ajánlja fel.

A látványcsapatsport támogatása nem minden sportágra vonatkozik. A tao-rendszerben ebbe a körbe a jogszabályban meghatározott sportágak tartoznak: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda.

Ugyanígy a filmalkotások esetében is szigorú megkötések vannak, nem lehet tetszőleges produkció a kedvezményezett. A felajánláshoz főszabály szerint hivatalos igazolás szükséges, amelyet az adózó és a kedvezményezett közös kérelme alapján a Nemzeti Filmiroda állít ki.

A gyakorlatban tehát a vállalkozás nem irányíthatja át szabadon a társasági adója egy részét bármilyen jó ügyre vagy általa kiválasztott szervezetnek. Ennél a támogatási formánál jóval szűkösebb az adózó, adományozó mozgástere, mint magánszemélyek esetében az adó 1 százalék felajánlásakor, és nem használható általános civil támogatásként sem. Kizárólag azok a célok jöhetnek szóba, amelyeket a társasági adóról szóló törvény kifejezetten megenged.

A felajánlott összeget nem közvetlenül a cég utalja a kedvezményezettnek, hanem a tao-bevallásban vagy külön nyilatkozatban rendelkezik a felajánlásról. Amennyiben minden feltétel teljesül, a NAV továbbítja a pénzt a kedvezményezettnek.

Alapjaiban szeretné átalakítani a tao-pénzek rendszerét az új kormány



A program szerint az adózók továbbra is felajánlhatnák sportcélokra a társasági adójuk egy részét, és a felajánlás, illetve az adózói jóváírás maximális mértékét sem csökkentenék. A legnagyobb változás a kedvezményezettek oldalán jöhetne: a sportcélú tao-források a korábbi logikától eltérően nem közvetlenül a sportszervezetekhez jutnának el, hanem először a költségvetésbe kerülnének. Ezt követően egy központi, a programban részletesen még nem ismertetett feltételrendszer alapján osztanák szét őket.



A program alapján jelentősen nagyobb figyelmet kapnának a tömegsportok és a fenntartható sportinfrastruktúra is. A cél egyfelől a szélesebb körben használható sportlétesítmények, uszodák, tornacsarnokok és szabadidősport-célok támogatása a költséges - és gyakran vitatott - látványsportok helyett. Másfelől pedig cél egy átláthatóbb rendszer kialakítása is, melyben nyomon lehet követni, hogy melyik sportág, klub vagy szervezet mennyi pénzt kap, milyen szempontok alapján, és mire használja fel azt. Cikkünk megjelenésekor még nem áll rendelkezésre hivatalos jogszabálytervezet a tao rendszer átalakításáról. A Tisza választási programja és a párt eddigi nyilatkozatai alapján azonban határozott irány körvonalazódik. A sportcélú támogatások megszüntetése nem szerepel a tervek között, ám alapjaiban alakítanák át a tao-rendszer működését és célját alapvetően alakítanák át.

Hogyan zajlik a tao felajánlás menete?

A társasági adó felajánlásának pontos menete attól függ, hogy a vállalkozás mikor rendelkezik a társasági adója egy részéről. A cég dönthet úgy, hogy már év közben, az adóelőlegek terhére tesz rendelkezőnyilatkozatot, de arra is van lehetőség, hogy az éves tao-bevallásban rendelkezzen a fizetendő adó meghatározott részéről. A folyamat mindkét esetben hasonló logika mentén épül fel:

a vállalkozás megállapítja az adóelőlegét vagy a fizetendő társasági adóját;

kiválasztja, hogy filmalkotás vagy látványcsapatsport támogatására tenne tao-felajánlást;

ellenőrzi a kedvezményezett adatait és a szükséges igazolást;

elektronikusan benyújtja a rendelkezőnyilatkozatot, vagy az éves tao-bevallásban rendelkezik;

határidőre teljesíti a bevallási és fizetési kötelezettségeit;

a NAV megvizsgálja a feltételeket, majd azok teljesülése esetén továbbítja az összeget a kedvezményezettnek.

Az ügyintézés egyik legfontosabb eleme az igazolás. Filmalkotás támogatásánál főszabály szerint az adózónak kell gondoskodnia arról, hogy a jogszabály által megkövetelt igazolás legkésőbb az éves adóbevallás benyújtásáig a NAV rendelkezésére álljon. Látványcsapatsport támogatásánál egyszerűbb az adózó dolga: az igazolást maga a kiállító szervezet küldi meg elektronikusan a NAV-nak, ezért azt nem kell külön csatolni a rendelkezőnyilatkozathoz.

A felajánlás akkor működik megfelelően, ha a nyilatkozat, az igazolás, a kedvezményezett adatai és az adófizetés is rendben van. Hiába adja be a vállalkozás a rendelkezőnyilatkozatot, a NAV csak akkor utalja tovább a felajánlott összeget, ha a törvényben előírt feltételek teljesülnek.

A felajánlás sorsa tehát több tényezőn is múlik egyszerre. Nemcsak az számít, hogy a vállalkozás kit választ kedvezményezettnek, hanem az is, hogy a nyilatkozat időben beérkezik-e, az igazolás rendelkezésre áll-e, pontosak-e a szükséges dokumentumok, és a cég határidőben teljesíti-e az adófizetést. Ha ezek közül valamelyiknél probléma merül fel, a NAV nem feltétlenül tudja továbbítani a felajánlott összeget.

Mennyit ajánlhatunk fel a társasági adónkból, és miért érheti meg a cégünknek?

A tao felajánlásakor nem lehet a társasági adó teljes összegéről rendelkezni. A törvény felső határt szab: egy adóévben legfeljebb a ténylegesen fizetendő tao-összeg 80 százaléka ajánlható fel filmalkotások vagy látványcsapatsport támogatására.

A 80 százalékos korlátot mindig a fizetendő társasági adóhoz kell viszonyítani. Ez az az összeg, amely az adókedvezmények és az esetleges külföldön megfizetett társasági adó figyelembevétele után marad. Vagyis nem elég a 9 százalékos adókulccsal kiszámolt társasági adóból kiindulni, azt is meg kell nézni, milyen tételek csökkentik a ténylegesen fizetendő összeget.

A tao nem pusztán önzetlen támogatás, hanem anyagilag is kedvező lehetőség a cégek számára, hiszen a feltételek teljesülése esetén adójóváírás kapcsolódhat hozzá. Ennek mértéke attól függ, hogy mikor történik a felajánlás: adóelőleg terhére tett felajánlásnál az adójóváírás mértéke 7,5 százalék, az éves adó terhére tett felajánlásnál pedig 2,5 százalék.

A felajánlható összeg azért is fontos kérdés, mert ehhez kapcsolódik az adójóváírás lehetséges mértéke is. Ez azonban nem közvetlen pénzvisszatérítés: a jóváírást az adóhatóság a társaságiadó-folyószámlán külön csökkentő tételként mutatja ki. A számviteli elszámolásban megjelenő egyéb bevétel pedig a társaságiadó-alap számításakor csökkenti az adózás előtti eredményt.

A tao felajánlás tehát akkor működik hatékonyan és gördülékenyen, ha a cég pontosan látja, mennyi a fizetendő társasági adója, ebből mekkora rész ajánlható fel a 80 százalékos korlát miatt, és milyen jóváírás kapcsolódhat a választott felajánlási módhoz. A számításnál nemcsak a támogatási szándék számít, hanem az is, hogy a vállalkozás mikor és milyen összegben rendelkezik az adójáról.

