Doing taxes
Vállalkozás

Mi az a tao pénz? Így működik a tao rendszer: minden információ a tao bevallás, felajánlás témáról

Pénzcentrum
2026. május 17. 12:00

Egy vállalkozás életében a nyereség többnyire adófizetési kötelezettségekkel érkezik: ennek egyik legismertebb formája a társasági adó. A tao-pénz a hazai vállalkozások pénzügyi működésének kulcsfontosságú tényezője, ami nemcsak a fizetendő adót jelenti. A tao-felajánlás által a cégek úgy támogathatnak sportokat és filmművészetet, hogy közben saját anyagi helyzetüket is segítik – köszönhetően a felajánlásokért járó adójóváírásnak.

Cikkünkben tüzetesen megvizsgáljuk, hogyan működik a tao- rendszer 2026-ban. Kire vonatkozik a társasági adó, és mi alapján számolják a tao-pénz mértékét? Mikor van a tao-bevallás határideje, és meddig, hogyan kell befizetni a társasági adót? És persze azt is eláruljuk, miért éri meg a cégeknek is, ha élnek a tao-felajánlás lehetőségével.

Tao pénz: mi az a társasági adó, és miért fontos a cégeknek?

A hazai vállalkozások életében az egyik legmeghatározóbb közteher a társasági adó, azaz a tao. Ám a tao sokszor nem is az adózás miatt kerül szóba, hanem a hozzá kapcsolódó rendszer miatt, melyen keresztül a cégek sportegyesületeket vagy filmes produkciókat támogathatnak. A vállalkozás a fizetendő adója vagy adóelőlege egy részéről rendelkezhet, a felajánlott összeget pedig a NAV továbbítja a kedvezményezettnek, ám a folyamatnak itt nem áll meg, hanem visszatér a vállalkozáshoz, méghozzá a felajánlott összeg mértékével arányos adójóváírás formájában. A tao rendszer tehát nemcsak a látványsportok és filmművészet támogatását szolgálja, hanem a vállalkozások számára kedvezőbb adózási feltételek megteremtését is.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény által szabályozott adónem alapvetően a gazdasági társaságok nyereségét terheli, tehát a cégeknek a sikeres gazdálkodásuk, a megtermelt profitjuk után kell befizetniük a költségvetésbe. Amit hajlamosak vagyunk gyakran csak tao-pénzként emlegetni, az valójában egy komplex rendszer, ezért érdemes tisztázni néhány fogalmat. Tao-pénz alatt ugyanis három különböző dolgot is érthetünk:

  • Társasági adó: Maga az adókötelezettség, amelyet a vállalkozásnak a pozitív adóalapja után kell megállapítania és teljesítenie a NAV felé.
  • Tao-felajánlás: Egy speciális lehetőség, amellyel a cégek rendelkezhetnek a már kiszámított adójuk vagy adóelőlegük egy meghatározott részéről. Ez a felajánlott rész bizonyos sport- vagy filmcélokra fordítható: a felajánlott összeget a feltételek teljesülése esetén a NAV továbbítja a kedvezményezettnek.
  • Tao-támogatás: Ez a fogalom a sportegyesületekhez vagy filmgyártókhoz ténylegesen megérkező forrást takarja. A hétköznapokban leggyakrabban ezt az összeget nevezzük tao-pénznek.

A vállalkozásoknak azért érdemes érteniük a tao-rendszer működését, mert nemcsak egy évi egyszer esedékes befizetési kötelezettségről van szó. A társasági adóhoz kapcsolódik az adóalap megállapítása, az adóelőlegek kezelése, a bevallási és befizetési határidők követése, valamint külön szabályok szerint a tao-felajánlás lehetősége is.

Ráadásul a sikeres felajánlás után adójóváírás is kapható, ami közvetlen pénzügyi előnyt jelent a cégnek.

A felajánlás és a jóváírás sem mentesít ugyanakkor az adóbevallási és adófizetési kötelezettség alól. A vállalkozásnak a bevallásban rögzítenie kell az adóalapját és a számított adót, majd a teljes összeget meg kell fizetnie a NAV-nak. A felajánlott rész átutalását ezt követően – a törvényi feltételek teljesülése esetén – az adóhatóság intézi a kiválasztott kedvezményezettnek.

Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
A TAO-rendszer megmarad, de máshogyan fog működni a program szerint: erről kérdeztünk egy adószakértőt és egy futballszakírót.

Kinek kell tao-t fizetnie?

A tao rendszere elsősorban belföldi cégekre és bizonyos, jogszabály által meghatározott szervezetekre vonatkozik. Külföldi vállalkozásoknál magyar tao-kötelezettség jellemzően akkor merülhet fel, ha belföldi telephelyen végeznek vállalkozási tevékenységet, vagy más, a Tao. törvény által külön nevesített magyarországi jövedelemszerzés kapcsolódik hozzájuk.

Igaz, a társasági adót leginkább a klasszikus céges működéshez szoktuk kapcsolni, ám a tao-alanyok közé megannyi más adóalany is tartozhat. A hétköznapi gyakorlatban főként ezeknél a belföldi cég- és szervezettípusoknál merül fel tao-kötelezettség:

  • kft., zrt., bt. és egyéb gazdasági társaság;
  • szövetkezet;
  • egyéni cég;
  • ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda és más, törvényben nevesített szervezet;
  • alapítvány, egyesület, köztestület és egyházi jogi személy.

A nonprofit szervezeteknél is külön odafigyelést igényel a tao. A társadalmi szervezeteknél – mint amilyen egy alapítvány vagy egy egyesület – a tao-kötelezettség akkor is fennáll, ha a szervezet nem profitorientált célból jött létre. A NAV nonprofit szervezetek adózásáról szóló tájékoztatója szerint a nonprofit szervezetek társaságiadó-alanyok, függetlenül attól, hogy az adott adóévben végeztek-e vállalkozási tevékenységet. Ugyanakkor bizonyos esetekben, például ha nincs vállalkozási tevékenységből származó bevételük és ehhez kapcsolódó költségük, a társaságiadó-bevallás helyett bevallást helyettesítő nyilatkozatot tehetnek.

Az tehát, hogy egy cég vagy szervezet tao-alanynak számít-e, nem függ a cég méretétől vagy a nyereség nagyságától: egy kis családi bt. vagy egy nonprofit, kulturális alapítvány ugyanúgy a rendszer része, mint egy multinacionális vállalat. A ténylegesen fizetendő összeg meghatározása során azonban döntő súlya van az adóalapnak, az arra vonatkozó korrekciós tételeknek és az érvényesíthető kedvezményeknek.

Erre nagyon kevés magyar számított: bejelentette a NAV, igen komoly adóváltozások jönnek 2026-tól
Jövőre még több céget érint a havi helyett a ritkább - negyedéves - társasági adóelőlegfizetés.

Mennyi társasági adót kell fizetni 2026-ban?

A magyar tao-rendszer adókulcsa 2017 óta egységesen 9 százalék, ami uniós összevetésben is a legalacsonyabb társaságiadó-kulcsok közé tartozik. Ráadásul ezt nem a teljes árbevétel után kell megfizetni, hanem a társasági adó szabályai szerint kiszámított pozitív adóalap után.

A tao-val kapcsolatban azért érdemes hangsúlyozni az adóalap szerepét, mert a vállalkozások más adónemeknél eltérő logikával találkoznak. A helyi iparűzési adó például külön szabályok szerint működik, az ÁFA a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, a KIVA pedig választható adózási forma azoknak a cégeknek, amelyek megfelelnek a feltételeinek.

A társasági adónál viszont a tao törvény szerint meghatározott pozitív adóalapból kell kiindulni, ezért nem lehet pusztán az árbevétel alapján megmondani, mennyi adót fizet a vállalkozás.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalkozás nem egyszerűen a befolyt bevételei után fizet tao-t. A számítás kiindulópontja az adózás előtti eredmény, ezt azonban a társasági adó törvény szerint több tétel is módosíthatja. Vannak olyan tételek, amelyek növelik az adóalapot, és vannak olyanok, amelyek csökkenthetik. Ilyen korrekció kapcsolódhat például az elhatárolt veszteséghez, az értékcsökkenéshez, a céltartalékhoz, a kapott osztalékhoz, a kutatás-fejlesztéshez vagy bizonyos támogatásokhoz. Mindezeken túl pedig még speciális szabályok, adókedvezmények és megfizetett adóelőlegek is hatással lehetnek a fizetendő adó végösszegére.

A tao pénzek kiszámításánál ezért három dolgot érdemes különválasztani:

  • árbevétel: ez mutatja meg, mennyi bevétele volt a vállalkozásnak, de önmagában nem ez után fizetjük a társasági adót;
  • adóalap: ez az az összeg, amelyet a társasági adó szabályai szerint, az eredményből és a korrekciós tételekből kell meghatározni;
  • fizetendő társasági adó: ez az adóalap és az adómérték, valamint az esetleges kedvezmények figyelembevételével alakul ki.

A 9 százalékos társasági adó tehát első ránézésre egyszerű szabály, de a tényleges számítás könyvelési és adózási feladat. A fizetendő társasági adó összege csak akkor látható tisztán, ha a vállalkozás pontosan meghatározta az adóalapot, figyelembe vette a korrekciós tételeket, és ellenőrizte az esetlegesen érvényesíthető kedvezményeket.

Tao bevallás határideje 2026-ban

A tao-bevallásnál nem a beadás éve, hanem az elszámolt adóév a döntő: a legtöbb naptári éves vállalkozás 2026-ban még a 2025-ös évről készíti el a társaságiadó-bevallását, a 2026-os adóévről szóló bevallás pedig majd 2027-ben lesz esedékes.

Naptári éves adózóknál az adóbevallás határideje főszabály szerint az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja. A társaságiadó-bevallást mindig a NAV aktuális, ’29-re végződő jelzésű nyomtatványán kell benyújtani. A nyomtatvány elején szereplő két számjegy az adóévet jelöli:

  • a 2529 számú nyomtatvány a 2025-ös adóévre vonatkozik, beadási határideje 2026. május 31.
  • a 2629 számú nyomtatvány a 2026-os adóévre vonatkozik, beadási határideje 2027. május 31.

A bevallásban nemcsak a fizetendő társasági adó jelenik meg. Ebben kell szerepeltetni az adóalap levezetését, az adóalapot módosító tételeket, az esetleges adókedvezményeket, valamint a fizetendő adó megállapításához szükséges adatokat is. A tao bevallásra szolgáló formanyomtatvány igen komplex és részletekbe menő, az ezévi nyomtatvány helyes benyújtásában a NAV hivatalos, 2529 kitöltési útmutatója nyújt segítséget. Az éves bevallás a társaságiadó-előlegek miatt is fontos: főszabály szerint ebben kell bevallani a következő időszakra vonatkozó adóelőlegeket is.

Eltérő üzleti éves adózóknál nem a naptári év, hanem a saját üzleti év zárása számít: nekik az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtaniuk a bevallást és rendezniük a társasági adót. Az előírt határidőket a tao-felajánlásnál is figyelembe kell venni: aki az éves tao bevallásban szeretne rendelkezni a fizetendő adó egy részének felajánlásáról, annak ezt a bevallásra vonatkozó határidőig kell megtennie. Mivel azonban a felajánlásnak saját feltételrendszere és menetrendje van, erre egy későbbi fejezetben térünk ki részletesen.

NAV tao számlaszám 2026-ban: így lehet befizetni a társasági adót

Az adó bevallása után a fizetendő tao-összeget a NAV megfelelő adóztatási számlájára kell átutalni. Itt nem érdemes rutinból vagy a korábbi évek dokumentumaiból dolgozni: a legjobb, ha a pontos NAV tao számlaszámot a hivatalos számlaszámjegyzékben is ellenőrizzük. Egy rossz számlára indított utalás késedelmet, időigényes egyeztetést vagy adószámla-eltérést okozhat.

A társasági adó befizetésére főszabály szerint a forintos NAV Társasági adó bevételi számla szolgál. Euróban vagy amerikai dollárban csak azok a vállalkozások teljesíthetik a társaságiadó-fizetést, amelyek erre vonatkozóan megtették a szükséges bejelentést az adóhatóság felé. Emiatt utalás előtt nemcsak a számlaszámot, hanem azt is ellenőrizni kell, hogy a cég jogosult-e devizában rendezni a társasági adót. A NAV által közzétett, 2026. február 18-tól érvényes jegyzéke alapján a társasági adóhoz kapcsolódó számlák:

NAV Társasági adó bevételi számla - HUF

  • Belföldi számlaszám: 10032000-01076019
  • IBAN-számlaszám: HU57100320000107601900000000
  • Adónemkód: 101

NAV Társasági adó bevételek - EUR

  • Belföldi számlaszám: 10032000-01076019-09050019
  • IBAN-számlaszám: HU13100320000107601909050019
  • Adónemkód: 498

NAV Társasági adó bevételek – USD

  • Belföldi számlaszám: 10032000-01076019-09050026
  • IBAN-számlaszám: HU18100320000107601909050026
  • Adónemkód: 499

Befizetés előtt arra is figyelni kell, hogy a közleményben szereplő adatok alapján a NAV be tudja azonosítani a befizetést. Belföldi utalásnál különösen az adószám pontos feltüntetésére, külföldi bankszámláról indított utalásnál pedig az IBAN-számlaszámra és a banki azonosítókra kell figyelni. A számlaszámokat minden utalás előtt célszerű a NAV aktuális „Adóztatási számlaszámok, IBAN-számlaszámok és adónemek jegyzéke” oldalán ellenőrizni.

Tao felajánlás 2026: mire fordítható a társasági adó egy része?

A tao-felajánlás nem egy külön támogatási keret, hanem a társasági adóhoz kapcsolódó rendelkezési lehetőség. Egy cég a Tao. tv. 24/A–24/B. paragrafusaiban meghatározottak alapján dönthet úgy, hogy a fizetendő adója vagy adóelőlege egy részét filmalkotások vagy látványcsapatsportok támogatására ajánlja fel.

A látványcsapatsport támogatása nem minden sportágra vonatkozik. A tao-rendszerben ebbe a körbe a jogszabályban meghatározott sportágak tartoznak: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda.

Parázs vita kerekedett a magyar sportról a tévében: vajon lesz valaha ebben egyetértés?
A támogatási rendszer és a sportcélú fejlesztések, valamint a magyar sport átláthatósága is terítékre kerültek egy tévés vitaműsorban.

Ugyanígy a filmalkotások esetében is szigorú megkötések vannak, nem lehet tetszőleges produkció a kedvezményezett. A felajánláshoz főszabály szerint hivatalos igazolás szükséges, amelyet az adózó és a kedvezményezett közös kérelme alapján a Nemzeti Filmiroda állít ki.

A gyakorlatban tehát a vállalkozás nem irányíthatja át szabadon a társasági adója egy részét bármilyen jó ügyre vagy általa kiválasztott szervezetnek. Ennél a támogatási formánál jóval szűkösebb az adózó, adományozó mozgástere, mint magánszemélyek esetében az adó 1 százalék felajánlásakor, és nem használható általános civil támogatásként sem. Kizárólag azok a célok jöhetnek szóba, amelyeket a társasági adóról szóló törvény kifejezetten megenged.

A felajánlott összeget nem közvetlenül a cég utalja a kedvezményezettnek, hanem a tao-bevallásban vagy külön nyilatkozatban rendelkezik a felajánlásról. Amennyiben minden feltétel teljesül, a NAV továbbítja a pénzt a kedvezményezettnek.

Hogyan zajlik a tao felajánlás menete?

A társasági adó felajánlásának pontos menete attól függ, hogy a vállalkozás mikor rendelkezik a társasági adója egy részéről. A cég dönthet úgy, hogy már év közben, az adóelőlegek terhére tesz rendelkezőnyilatkozatot, de arra is van lehetőség, hogy az éves tao-bevallásban rendelkezzen a fizetendő adó meghatározott részéről. A folyamat mindkét esetben hasonló logika mentén épül fel:

  • a vállalkozás megállapítja az adóelőlegét vagy a fizetendő társasági adóját;
  • kiválasztja, hogy filmalkotás vagy látványcsapatsport támogatására tenne tao-felajánlást;
  • ellenőrzi a kedvezményezett adatait és a szükséges igazolást;
  • elektronikusan benyújtja a rendelkezőnyilatkozatot, vagy az éves tao-bevallásban rendelkezik;
  • határidőre teljesíti a bevallási és fizetési kötelezettségeit;
  • a NAV megvizsgálja a feltételeket, majd azok teljesülése esetén továbbítja az összeget a kedvezményezettnek.

Az ügyintézés egyik legfontosabb eleme az igazolás. Filmalkotás támogatásánál főszabály szerint az adózónak kell gondoskodnia arról, hogy a jogszabály által megkövetelt igazolás legkésőbb az éves adóbevallás benyújtásáig a NAV rendelkezésére álljon. Látványcsapatsport támogatásánál egyszerűbb az adózó dolga: az igazolást maga a kiállító szervezet küldi meg elektronikusan a NAV-nak, ezért azt nem kell külön csatolni a rendelkezőnyilatkozathoz.

A felajánlás akkor működik megfelelően, ha a nyilatkozat, az igazolás, a kedvezményezett adatai és az adófizetés is rendben van. Hiába adja be a vállalkozás a rendelkezőnyilatkozatot, a NAV csak akkor utalja tovább a felajánlott összeget, ha a törvényben előírt feltételek teljesülnek.

A felajánlás sorsa tehát több tényezőn is múlik egyszerre. Nemcsak az számít, hogy a vállalkozás kit választ kedvezményezettnek, hanem az is, hogy a nyilatkozat időben beérkezik-e, az igazolás rendelkezésre áll-e, pontosak-e a szükséges dokumentumok, és a cég határidőben teljesíti-e az adófizetést. Ha ezek közül valamelyiknél probléma merül fel, a NAV nem feltétlenül tudja továbbítani a felajánlott összeget. 

Mennyit ajánlhatunk fel a társasági adónkból, és miért érheti meg a cégünknek?

A tao felajánlásakor nem lehet a társasági adó teljes összegéről rendelkezni. A törvény felső határt szab: egy adóévben legfeljebb a ténylegesen fizetendő tao-összeg 80 százaléka ajánlható fel filmalkotások vagy látványcsapatsport támogatására.

A 80 százalékos korlátot mindig a fizetendő társasági adóhoz kell viszonyítani. Ez az az összeg, amely az adókedvezmények és az esetleges külföldön megfizetett társasági adó figyelembevétele után marad. Vagyis nem elég a 9 százalékos adókulccsal kiszámolt társasági adóból kiindulni, azt is meg kell nézni, milyen tételek csökkentik a ténylegesen fizetendő összeget.

Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.

A tao nem pusztán önzetlen támogatás, hanem anyagilag is kedvező lehetőség a cégek számára, hiszen a feltételek teljesülése esetén adójóváírás kapcsolódhat hozzá. Ennek mértéke attól függ, hogy mikor történik a felajánlás: adóelőleg terhére tett felajánlásnál az adójóváírás mértéke 7,5 százalék, az éves adó terhére tett felajánlásnál pedig 2,5 százalék.

A felajánlható összeg azért is fontos kérdés, mert ehhez kapcsolódik az adójóváírás lehetséges mértéke is. Ez azonban nem közvetlen pénzvisszatérítés: a jóváírást az adóhatóság a társaságiadó-folyószámlán külön csökkentő tételként mutatja ki. A számviteli elszámolásban megjelenő egyéb bevétel pedig a társaságiadó-alap számításakor csökkenti az adózás előtti eredményt.

A tao felajánlás tehát akkor működik hatékonyan és gördülékenyen, ha a cég pontosan látja, mennyi a fizetendő társasági adója, ebből mekkora rész ajánlható fel a 80 százalékos korlát miatt, és milyen jóváírás kapcsolódhat a választott felajánlási módhoz. A számításnál nemcsak a támogatási szándék számít, hanem az is, hogy a vállalkozás mikor és milyen összegben rendelkezik az adójáról.

Címlapkép: Getty Images
#adozas #vállalkozás #adóbevallás #NAV #adókedvezmény #támogatás #adó #társasági adó #tao #cégek #nemzeti adó és vámhivatal #társasági adó törvény #tao pénz #2026

