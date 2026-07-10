Itt van feketén-fehéren, mit tervez a Tisza-kormány a TAO-val: fontos bejelentést tett Pósfai Gábor

A belügyminiszter bejelentése szerint a jövőben szigorúbb átláthatóságra van szükség az állami támogatásoknál, a nemzetközi sporteseményeket pedig költséghatékonyabban kell megrendezni. A sportszövetségek vezetéséből kiszorítanák az aktuálpolitikai szereplőket.

Pósfai Gábor 92 hazai sportszövetség képviselőjével egyeztetett pénteken, majd a közösségi oldalán számolt be a sportirányítás új alapelveiről. A Kálnoki Kis Attila vezette, sportért felelős államtitkárság egyeztetésén hangsúlyozták, hogy a versenysport eredményességének fenntartása továbbra is fontos, ám az állami források elosztását tisztábbá és igazságosabbá kell tenni. Ennek első lépéseként mindenképpen szükséges a TAO-rendszer felülvizsgálata.

A szabadidősport ösztönzése érdekében egységes rendszerbe foglalják a nagyközönség számára is nyitott létesítményeket, ami javítja a kihasználtságukat és érdemben bővíti a lakosság sportolási lehetőségeit. Az ország a jövőben is rendezne jelentős nemzetközi sporteseményeket, ám a korábbiaknál jóval költséghatékonyabban, konkrét bevételi tervek és a társadalmi hasznosság szempontjait mérlegelve.

A már elnyert világversenyeket megrendezik ugyan, de a költségvetésüket szigorúan újratervezik.

A minisztérium kiemelt feladatként kezeli a lakosság fizikai aktivitásának növelését és a fogyatékossággal élők sportjának támogatását. Emellett tisztázták az állami sportvezetés és a sportszervezetek viszonyát is, amely szerint a szakszövetségeket autonóm testületeknek tekintik, és rögzítették, hogy az elnökségi tagok, illetve a vezető tisztségviselők ideális esetben nem vállalnak aktuálpolitikai szerepet.

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A megújulási folyamat következő lépéseként a szövetségek egy részletes kérdéssort kapnak az államtitkárságtól. Ennek alapján kell bemutatniuk jelenlegi működésüket és kidolgozniuk középtávú fejlesztési terveiket, hogy ősszel a beérkező adatokra támaszkodva közösen alkothassák meg az új magyar sportstratégiát.

A TAO-rendszerről a választások óta sok szó esik, mi is egy cikkben gyűjtöttük össze azt, hogy akár át is szervezheti a kabinet, ugyanis sok kritikát kapott bevezetése óta. A sportági szövetségek azonban szeretnék, hogy bárhogyan is hívják, valamilyen támogatási forma maradjon a magyar sport részére, anélkül ugyanis nagyon sok utánpótláskorú sportoló "kophat ki" a rendszerből. Erről beszélt például lapunknak adott interjújában Madaras Norbert, a pólószövetség elnöke, most újra elolvashatod a lenti dobozra kattintva.