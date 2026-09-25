Ismét áll a bál a fővárosban: csak gyűlik a szemét ebben a kerületben, akadozik a lomtalanítás - Reagált a MOHU

Ismét felfordulást hozhat a lomtalanítás a III. kerületi lakosság életében. Óbuda-Békásmegyer területén szeptember 20-án kezdték a lomelszállítást és a tervek szerint az utolsó körzetben október 5-én viszik majd el a kihelyett hulladékot. A polgármester arról számolt be a közösségi médiában, hogy "a Mohu idén SEM tudja megszervezni a kerületi lomtalanítást rendesen", nem állnak rendelkezésre a megfelelő erőforrások a lomtalanítás zavartalan lebonyolításához. Kiss László szerint ahogy telnek-múlnak a napok a MOHU egyre nagyobb elmaradásban van. A hulladékgazdálkodó vállalat közben reagált a polgármester bejegyzésére.

"Hatalmas a lakossági felháborodás - a Mohu idén SEM tudja megszervezni a kerületi lomtalanítást rendesen

Gyakorlatilag elmondható, hogy amit a MOHU átvesz, azzal csak a baj van. Tavaly összeomlasztották a rendszert, idén »csak« nem megfelelő erőforrást állítottak be" - írta a közösségi médiában Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere. Tavaly a kukássztájk miatt napokig állt a kihelyezett hulladék a III. kerület egyes részein és a MOHU kénytelen volt pótlomtalanításítási napokat hirdetni. A helyzetet akkor is nehezítette, hogy a lakosság a bizonytalan helyzetben nem megfelelő időpontokban is kihelyezett lomot egyes területekre. A szemétkáosz kapcsán 2025-ben még közegészségügyi aggályok is felmerültek. Idén egyelőre nem fajult még el ennyire a helyzet, viszont úgy tűnik, 2026-ban sem lesz zökkenőmentes a lomtalanítás III. kerület lakosainak életében.

"Ahogyan telnek-múlnak a napok a mohu egyre nagyobb elmaradásban van. Az első nap 5, a második nap 6 a harmadik nap 15 teherautónyi lemaradást produkáltak" - írja Kiss László, aki szerint ennek a következménye, hogy lakossági utókipakolás és céges kipakolás is történik. "A szemetet viszi a szél szerte Békáson" - írta a bejegyzésben a polgármester szerdán.

A bejegyzésre azóta a MOHU is reagált. Azt írták: "A közzétett fotó a kihelyezés időszakában készült, amikor az adott körzet lomtalanítása még nem fejeződött be. A képen látható helyszínről a hulladékot azóta elszállítottuk. A lomok elszállítását minden esetben dokumentáljuk és folyamatosan tájékoztatjuk a polgármestert. Kollégáink minden nap egyeztetnek az önkormányzat munkatársaival annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő kérdésekre gyors megoldás szülessen."

A MOHU felhívta továbbá a figyelmet, hogy "a lomtalanítás a lakosságnak szóló szolgáltatás, így cégek nem helyezhetnek ki hulladékot. Az illegális kihelyezések elleni fellépés sokat segíthet a lomtalanítás menetében. Ez alapvetően a közterület-felügyelet hatásköre, ebben számítunk az önkormányzat együttműködésére".

Bírság is lehet a vége, ha rossz időpontban helyezünk ki lomot!

A posztok és az azokra adott reakciók egy olyan helyzetet festenek le a III. kerületben, ami alapján a lakosság megfelelő tájékoztatása elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a helyzet ne romoljon. Nagyon fontos, hogy

a lakosság Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok . A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

. lomtalanítás során sem szállítanak el mindenfajta hulladékot: nem helyezhető ki a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék; szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém); építési és bontási törmelék (pl. csempe); sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs, síküveg, zöldhulladék, textil; ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék; elektromos és elektronikai hulladék.

A bejegyzések alatti kommentekből az derül ki: sokan tesznek ki olyan hulladékot ebben az időszakban (pl. autógumi, sittet), amit a MOHU nem tud elszállítani. Az otthagyott szemét azonban "vozza" a szemetet, így más lakosok a kupac mellé leteszik saját hulladékukat egy olyan helyen, ahol már elvileg elvitték a lomokat.

Ezt megerősíti, amit Óbuda-Békásmegyer önkormányzat lapja csütörtökön tett közzé: a lomtalanítás során továbbra is komoly problémát jelent az illegális hulladéklerakás. "A MOHU kizárólag a lakosság által szabályosan, az ingatlanok elé kihelyezett lomokat szállítja el. Az ilyen szabálytalanságok miatt az Óbudai Vagyonkezelő kollégái a napokban több mint 60 köbméternyi szemetet szedtek össze – ez megfelel 6-8 kontérnek, vagy egy háromnegyedéig megpakolt nyerges vontatónak, vagy mint egy kis 24 négyzetméteres garzonnak, ami tele van szeméttel padlótól a plafonig" - írták. A vagyonkezelő kollégái folyamatosan dolgoznak a takarításon, de kérik a lakosságot is a nagyobb odafigyelésre.

A lakosság dolgát ugyanakkor az is nehezítheti, hogy a MOHU idén döntött úgy: már nem dobnak be szórólapot a lomtalanítás pontos idejéről. Ehelyett a részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton) - csakhogy ha valaki nem számít erre a változásra, elkerülheti a figyelmét a számla melléklete, és hiába várja a szórólapot.

Fontos, hogy a lakosságnak is van felelőssége abban, hogy tájékozódjon, mikor, hová és milyen hulladékot helyezhet ki! Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a 3. kerületi lomtalanítás kapcsán:

Mikor és hol lesz lomtalanítás Óbuda-Békásmegyer, vagyis a III. kerület területén?

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint idén a 3. kerületben szeptember 20. és október 5. között lesz lomtalanítás. A III. kerületi lakosoknak érdemes különösen figyelniük idén a dátumokra és helyszínekre, mert 2025-ben csak 11 körzet volt, idén viszont 12 körzetre osztották a Óbuda-Békásmegyert, vagyis a körzetek változtak! A körzetek az alábbi térképen láthatók, az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: szeptember 20., vasárnap

2. körzet: szeptember 21., hétfő

3. körzet: szeptember 22., kedd

4. körzet: szeptember 23., szerda

5. körzet: szeptember 24., csütörtök

6. körzet: szeptember 27., vasárnap

7. körzet: szeptember 28., hétfő

8. körzet: szeptember 29., kedd

9. körzet: szeptember 30., szerda

10. körzet: október 1., csütörtök

11. körzet: október 4., vasárnap

12. körzet: október 5., hétfő

A térképen kattintson a kerületnek azon részére, ahol lakik. Ha nem biztos benne, az utcája hová tartozik, akkor nagyítson bele a térképbe. Válassza ki a körzetet, és megjelenik a területhez tartozó dátum, amelyik napon 18 óra után a területre lom helyezhető ki.

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

bútor

matrac

szőnyeg, bőrönd

nagyméretű sportszer (pl. síléc)

használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Azt mindig kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Lapra szerelt fahulladékok külön gyűjtése Kérik, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – szállítják el a lomtalanítás alkalmával.



A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap. Kérik, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Nem helyezhető ki:

a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) építési és bontási törmelék (pl. csempe) sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Hol adható le az a hulladék, amit lomtalanításkor nem lehet kihelyezni?

A hulladékkezelési szabályok az évek során többször változtak: amíg régen ki lehetett tenni pl. a rossz hűtőt, vagy autógumit, ma már ezekre a hulladéktípusokra külön szabályok vonatkoznak. Egyes hulladéktípusokat csak a kijelölt hulladékudvarokban lehet leadni, mivel itt adottak a körülmények a tárolásukra és újrahasznosításukra.

Hogy egyes hulladéktípusok, amiket nem visznek el a lomtalanítás során, hol adhatók le, arról érdemes a MOHU honlapján tájékozódni. Itt található meg hulladéktípusra bontva, mit hol lehet éppen leadni. A kijelölt hulladékudvarok is változhatnak időről-időre, ezért mielőtt elindulunk sittet, hungarocellt vagy abroncsot leadni, ellenőrizzük, hogy hol tehetjük ezt meg. A súlykorlátot szintén érdemes figyelembe venni egyes hulladéktípusok esetén: nem mindegy, mekkora mennyiséget adunk le egyszerre.

Budapesten jelenleg 18 hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékot, kettő közülük az újrahasználati központokkal egy ingatlanon helyezkedik el. Az ezekben leadható hulladéktípusokról, nyitvatartásról itt található naprakész tájékoztatás. Egyes hulladéktípusok leadása előtt érdemes lehet időpontot is foglalni, hogy a hulladékleadás minél gördülékenyebb legyen!

Címlapkép: Pénzcentrum