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Otthon

Megszólalt a MOHU a budapesti lomtalanítás átalakításáról: erre készülhetnek a lakók

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 09:48

Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról - adta hírül az RTL Híradó.

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Hiába dolgozta ki már 2024-ben a lomtalanítás átalakításának tervét a MOHU, továbbra sem tudni, változik-e a rendszer Budapesten.

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A cég korábban azt javasolta, hogy az utcai kipakolás helyett ideiglenes gyűjtőpontokra vigyék a lakók a hulladékot, később pedig évente egyszer házhoz mennének a lomokért.

A híradó kérdésére a MOHU most azt írta, a fővárosi lomtalanítás jövőjével kapcsolatban még folynak az egyeztetések. 
Címlapkép: Getty Images
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