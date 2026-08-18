Jelentősen enyhültek a tankerületi igazgatók kinevezési feltételei, az iskolaigazgatók pedig visszakapják munkáltatói jogaikat a köznevelési törvény legújabb módosításával.
Megszólalt a MOHU a budapesti lomtalanítás átalakításáról: erre készülhetnek a lakók
Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról - adta hírül az RTL Híradó.
Hiába dolgozta ki már 2024-ben a lomtalanítás átalakításának tervét a MOHU, továbbra sem tudni, változik-e a rendszer Budapesten.
A cég korábban azt javasolta, hogy az utcai kipakolás helyett ideiglenes gyűjtőpontokra vigyék a lakók a hulladékot, később pedig évente egyszer házhoz mennének a lomokért.
A híradó kérdésére a MOHU most azt írta, a fővárosi lomtalanítás jövőjével kapcsolatban még folynak az egyeztetések.
A hétfőn benyújtott törvényjavaslat alapján a kedvezményes adókulcs szeptember 15-től léphet életbe, ha a parlament elfogadja a javaslatot.
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