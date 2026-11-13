A kormány támogatja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti bekötését, amelynek kivitelezésére már zajlik a több száz milliárd forintos koncessziós közbeszerzési eljárás.
Megtorpant a drágulás a magyar lakáspiacon: a főváros több kerületében is elindultak lefelé az árak
Budapesten októberben a kerületek több mint felében csökkentek az átlagos hirdetési négyzetméterárak. A fővárosi lakóingatlanok ára éves összevetésben csak mérsékelten emelkedett, miközben országosan nagyobb drágulás látható. A panellakások piacán különösen érzékelhető a fordulat: tavasz óta országos szinten is visszaesést mértek a négyzetméterárakban.
Októberben lényegében stagnáltak a lakóingatlanárak Magyarországon. A legfrissebb Zenga Ingatlan Radar adatai szerint az ingatlanok összetételének változását is figyelembe véve országosan 0,1 százalékkal emelkedtek, Budapesten viszont 0,5 százalékkal csökkentek az átlagos hirdetési négyzetméterárak szeptemberhez képest. Az országos átlagár így továbbra is szinte pontosan 1 millió, a fővárosi pedig 1,5 millió forint négyzetméterenként.
Az éves drágulás üteme is folyamatosan mérséklődik. Budapesten októberben már csak 3 százalékos volt az áremelkedés, és országosan is 6 százalékra lassult.
Budapest belső kerületeiben csökkentek leginkább az árak
„Az összetételhatást is figyelembe véve októberben szeptemberhez képest Budapest valamennyi nagyobb térségében mérséklődtek a lakóingatlanárak. A legnagyobb, 1 százalékos csökkenés Pest belső kerületeiben történt, míg a külső pesti kerületekben 0,2, Budán pedig 0,1 százalékkal lettek alacsonyabbak az árak” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A nyers árváltozásokat nézve szeptemberről októberre 12 fővárosi kerületben csökkentek az átlag hirdetési négyzetméterárak, jóllehet a visszaesés a legtöbb esetben nem érte el az 1 százalékot.
A Budapest környéki településeken ezzel szemben 0,2 százalékkal emelkedett az átlag hirdetési négyzetméterár, a Balaton-parti településeken pedig a gyenge kereslet ellenére is 0,5 százalékkal emelkedtek a hirdetési árak, ami arra utalhat, hogy ott az eladók egyelőre kevésbé alkalmazkodnak a visszafogott vásárlói aktivitáshoz.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Április óta közel 3 százalékkal lettek olcsóbbak a panelek
Az ingatlantípusok közül továbbra is a panellakásoknál a leglátványosabb az árcsökkenés. Októberben 0,8 százalékkal mérséklődtek az árak az előző hónaphoz képest, az áprilisi csúcs óta pedig már közel 3 százalékos a visszaesés. A téglalakásoknál szintén folytatódott a korrekció, havi 0,6 százalékos csökkenéssel. A családi házak ugyanakkor 0,6 százalékkal drágultak.
A panelek esetében a korábbi jelentős áremelkedés is hozzájárulhat a mostani korrekcióhoz. Budapest IX. és XI. kerületében most 5 százalékkal kínálják olcsóbban az átlagos és jó állapotú paneleket, mint egy évvel ezelőtt, míg a XX. kerületben 4, Zuglóban 3 százalék volt az éves árcsökkenés. Az áprilisi csúcsokhoz képest látványos még a VIII. kerület visszaesése is, ott most 7 százalékkal lehet olcsóbban lakótelepi lakáshoz jutni, mint fél évvel ezelőtt.
„A következő hónapok lakásárait jelentősen befolyásolja majd, hogyan alakul a kereslet az Otthon Start kivezetése és a szigorúbb feltételekkel elérhető Wekerle Plusz bevezetése után. Ha a megváltozott finanszírozási feltételek miatt visszaesik a vásárlói aktivitás, az tovább lassíthatja az éves drágulást, egyes ingatlantípusoknál és térségekben pedig további árcsökkenést is hozhat” – tette hozzá Futó Péter.
December 21-én lesz az év legrövidebb nappala. Mutatjuk a napkelte és napnyugta időpontjait, és azt is, mikortól lesz érezhetően tovább világos.
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
A Pénzcentrum összegyűjtött tíz olyan szakértői tanácsot, amelyekkel érdemes már most foglalkozni, mielőtt igazán beköszöntenek a kemény téli fagyok.
Az elmúlt tíz évben csak Portugáliában és Hollandiában emelkedett a magyarnál nagyobb mértékben a lakások átlagos ára a jövedelmek növekedéséhez képest.
Közel hat éve nem csökkentek olyan jelentős mértékben az albérletárak Magyarországon, mint idén októberben.
Nem mond le a Margitszigetről a XIII. kerület: megszólalt a polgármester, minisztériumi segítséget kérnek a fővárossal szemben
Tóth József polgármester szerint az Országgyűlés dönthet arról, hogy a Margitsziget visszakerüljön a XIII. kerülethez.
Nyolc év után, 2027 januárjától ismét köthetsz államilag támogatott lakástakarék-szerződést.
Téli zsidó ünnepek 2026-ban és 2027-ben: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások kapcsolódanak hozzá?
Mikor van hanuka 2026-ban és 2027-ben? Mutatjuk a téli zsidó ünnepek dátumait, a gyertyagyújtás szabályait és a legfontosabb hagyományokat.
Jól teljesít idén a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac, 2026 első kilenc hónapjában ugyanis a nettó kereslet 22 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos...
A lépés egyértelműen jelzi, hogy a rövid távú lakáskiadás egységes fővárosi szabályozása továbbra sem született meg.
Országosan már csak 0,2 százalékkal emelkedtek a lakásárak egy hónap alatt, Budapesten pedig gyakorlatilag teljesen megállt a drágulás.
Advent 2026: mikor van advent első vasárnapja? – A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
Mikor kezdődik az advent 2026-ban? Mutatjuk a négy adventi vasárnap dátumát, a gyertyák színeinek jelentését és a karácsonyi hagyományok eredetét.
Hiába volt erős az évkezdés, nyárra megtorpant a lakásépítési piac: Budapesten 48 százalékos a visszaesés.
Novemberben jóval kevesebb ingatlant néznek meg a vevők, mint október elején. A Wekerle Plusz banki indulásáig lassabb piac várható.
Nem mindegy, milyen állapotú és méretű lakást adnak ki a fővárosban: a bútorozottság évente félmilliót is hozhat.
A nem megfelelő levegőminőségre a gyermekek a leginkább érzékenyek, mivel a légútjaik szűrőfunkciói még kevésbé fejlettek.
Ezzel a módszerrel vágja meg a rezsiszámláját rengeteg magyar: nem olcsó beruházni, de busásan megtérülhet
A melegvíz előállítása egész évben része a háztartások energiafogyasztásának.
Bár a 2022-es rezsiemelés óta az elmúlt hét adatai kiemelkedőnek számítanak, a hőmérséklethez viszonyítva a felhasználás továbbra is elmarad a korábbi évek átlagától.
Ritka együttállás jön pénteken, sok magyarnak lehet ez a szerencsenapja: a következő ilyenre 273 napot kell várni
Sokan úgy érezhetik, hogy a péntek 13. ritka esemény, ám a naptári statisztikák éppen az ellenkezőjét bizonyítják: a 13-a leggyakrabban péntekre esik a naptárban.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.