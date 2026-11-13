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Megtorpant a drágulás a magyar lakáspiacon: a főváros több kerületében is elindultak lefelé az árak
Otthon

Megtorpant a drágulás a magyar lakáspiacon: a főváros több kerületében is elindultak lefelé az árak

Pénzcentrum
2026. november 13. 13:33 3 perc

Budapesten októberben a kerületek több mint felében csökkentek az átlagos hirdetési négyzetméterárak. A fővárosi lakóingatlanok ára éves összevetésben csak mérsékelten emelkedett, miközben országosan nagyobb drágulás látható. A panellakások piacán különösen érzékelhető a fordulat: tavasz óta országos szinten is visszaesést mértek a négyzetméterárakban.

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Októberben lényegében stagnáltak a lakóingatlanárak Magyarországon. A legfrissebb Zenga Ingatlan Radar adatai szerint az ingatlanok összetételének változását is figyelembe véve országosan 0,1 százalékkal emelkedtek, Budapesten viszont 0,5 százalékkal csökkentek az átlagos hirdetési négyzetméterárak szeptemberhez képest. Az országos átlagár így továbbra is szinte pontosan 1 millió, a fővárosi pedig 1,5 millió forint négyzetméterenként.

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Az éves drágulás üteme is folyamatosan mérséklődik. Budapesten októberben már csak 3 százalékos volt az áremelkedés, és országosan is 6 százalékra lassult.

Budapest belső kerületeiben csökkentek leginkább az árak

„Az összetételhatást is figyelembe véve októberben szeptemberhez képest Budapest valamennyi nagyobb térségében mérséklődtek a lakóingatlanárak. A legnagyobb, 1 százalékos csökkenés Pest belső kerületeiben történt, míg a külső pesti kerületekben 0,2, Budán pedig 0,1 százalékkal lettek alacsonyabbak az árak” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A nyers árváltozásokat nézve szeptemberről októberre 12 fővárosi kerületben csökkentek az átlag hirdetési négyzetméterárak, jóllehet a visszaesés a legtöbb esetben nem érte el az 1 százalékot.

Budapesti lakóingatlanok átlag hirdetési négyzetméterárának változása 2026 októberében - Forrás: Zenga.huBudapesti lakóingatlanok átlag hirdetési négyzetméterárának változása 2026 októberében - Forrás: Zenga.hu

A Budapest környéki településeken ezzel szemben 0,2 százalékkal emelkedett az átlag hirdetési négyzetméterár, a Balaton-parti településeken pedig a gyenge kereslet ellenére is 0,5 százalékkal emelkedtek a hirdetési árak, ami arra utalhat, hogy ott az eladók egyelőre kevésbé alkalmazkodnak a visszafogott vásárlói aktivitáshoz.

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Április óta közel 3 százalékkal lettek olcsóbbak a panelek

Az ingatlantípusok közül továbbra is a panellakásoknál a leglátványosabb az árcsökkenés. Októberben 0,8 százalékkal mérséklődtek az árak az előző hónaphoz képest, az áprilisi csúcs óta pedig már közel 3 százalékos a visszaesés. A téglalakásoknál szintén folytatódott a korrekció, havi 0,6 százalékos csökkenéssel. A családi házak ugyanakkor 0,6 százalékkal drágultak.

A panelek esetében a korábbi jelentős áremelkedés is hozzájárulhat a mostani korrekcióhoz. Budapest IX. és XI. kerületében most 5 százalékkal kínálják olcsóbban az átlagos és jó állapotú paneleket, mint egy évvel ezelőtt, míg a XX. kerületben 4, Zuglóban 3 százalék volt az éves árcsökkenés. Az áprilisi csúcsokhoz képest látványos még a VIII. kerület visszaesése is, ott most 7 százalékkal lehet olcsóbban lakótelepi lakáshoz jutni, mint fél évvel ezelőtt.

„A következő hónapok lakásárait jelentősen befolyásolja majd, hogyan alakul a kereslet az Otthon Start kivezetése és a szigorúbb feltételekkel elérhető Wekerle Plusz bevezetése után. Ha a megváltozott finanszírozási feltételek miatt visszaesik a vásárlói aktivitás, az tovább lassíthatja az éves drágulást, egyes ingatlantípusoknál és térségekben pedig további árcsökkenést is hozhat” – tette hozzá Futó Péter.
Címlapkép: Getty Images
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