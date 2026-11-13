Magyar Péter miniszterelnök egy péntek reggeli rádióinterjúban értékelte a gazdasági helyzetet.
Szigorít a kormány Magyarországon: tucatnyi gigaberuházástól vonták meg a különleges jogokat
A kormány újabb tizenhat projekt esetében vonta vissza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházási státuszt, így ezeknél a fejlesztéseknél a jövőben a helyi építési szabályzatok lesznek az irányadóak. Ezzel párhuzamosan elindult harminchárom, az Otthon Start programban korábban kiemeltté nyilvánított lakásberuházás felülvizsgálata is - jelentette a Portfolio.
A Kormányzati Kommunikáció csütörtök esti tájékoztatása szerint folytatódik a korábban kiemeltté nyilvánított beruházások felülvizsgálata. Az első kilenc projekt után most újabb tizenhat – köztük több budapesti – fejlesztés veszíti el a különleges eljárási és beépítési kedvezményeket. Az erről szóló 491/2026. számú kormányrendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.
A kiemelt státusz megszüntetése ugyanakkor nem von maga után automatikus építési tilalmat, és nem érvényteleníti a már jogerősen kiadott engedélyeket sem. Azokban az esetekben viszont, ahol még nem született meg az építési engedély, a további munkálatoknak már szigorúan a helyi építési szabályzatokhoz kell igazodniuk. Bár az érintett területek rozsdaövezeti akcióterületi besorolása megmarad, ez a jövőben nem ad felmentést az önkormányzati előírások betartása alól.
A döntés Budapesten a többi között érinti
- a Gubacsi lakóparkot,
- az Avico Parkot,
- az Újbuda Center parkolójába és a Temesvár utcába tervezett fejlesztéseket,
- az Árasztó-parti és zuglói Egyenes utcai projekteket,
- a Góliát Szállót és Beluga Bay-t,
- a Sofitel szálloda átépítését.
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- a Szolnok melletti elektrolitgyár,
- az alsózsolcai akkumulátor-újrahasznosító,
- az Érd–Budafok határán tervezett logisztikai fejlesztés és
- az üllői lövész központ
- vesztette el kiemelt státuszát.
Az eddigi visszavonásokkal párhuzamosan a kabinet egy külön eljárás keretében megkezdte annak a harminchárom lakásberuházásnak a felülvizsgálatát is, amelyek korábban az Otthon Start programon belül kaptak kiemelt besorolást.
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