Szigorít a kormány Magyarországon: tucatnyi gigaberuházástól vonták meg a különleges jogokat

A kormány újabb tizenhat projekt esetében vonta vissza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházási státuszt, így ezeknél a fejlesztéseknél a jövőben a helyi építési szabályzatok lesznek az irányadóak. Ezzel párhuzamosan elindult harminchárom, az Otthon Start programban korábban kiemeltté nyilvánított lakásberuházás felülvizsgálata is - jelentette a Portfolio.

A Kormányzati Kommunikáció csütörtök esti tájékoztatása szerint folytatódik a korábban kiemeltté nyilvánított beruházások felülvizsgálata. Az első kilenc projekt után most újabb tizenhat – köztük több budapesti – fejlesztés veszíti el a különleges eljárási és beépítési kedvezményeket. Az erről szóló 491/2026. számú kormányrendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A kiemelt státusz megszüntetése ugyanakkor nem von maga után automatikus építési tilalmat, és nem érvényteleníti a már jogerősen kiadott engedélyeket sem. Azokban az esetekben viszont, ahol még nem született meg az építési engedély, a további munkálatoknak már szigorúan a helyi építési szabályzatokhoz kell igazodniuk. Bár az érintett területek rozsdaövezeti akcióterületi besorolása megmarad, ez a jövőben nem ad felmentést az önkormányzati előírások betartása alól.

A döntés Budapesten a többi között érinti

a Gubacsi lakóparkot,

az Avico Parkot,

az Újbuda Center parkolójába és a Temesvár utcába tervezett fejlesztéseket,

az Árasztó-parti és zuglói Egyenes utcai projekteket,

a Góliát Szállót és Beluga Bay-t,

a Sofitel szálloda átépítését.

A fővárosi beruházások mellett

a Szolnok melletti elektrolitgyár,

az alsózsolcai akkumulátor-újrahasznosító,

az Érd–Budafok határán tervezett logisztikai fejlesztés és

az üllői lövész központ

vesztette el kiemelt státuszát.

Az eddigi visszavonásokkal párhuzamosan a kabinet egy külön eljárás keretében megkezdte annak a harminchárom lakásberuházásnak a felülvizsgálatát is, amelyek korábban az Otthon Start programon belül kaptak kiemelt besorolást.