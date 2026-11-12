Visszatér az államilag támogatott lakástakarék Magyarországon: mutatjuk, kinek éri meg igazán

Nyolc év után, 2027 januárjától ismét köthetsz államilag támogatott lakástakarék-szerződést. A Wekerle Plusz tíz év alatt háromszor annyi támogatást ad, mint öt év alatt, a legmagasabb éves hozamot mégis öt évre hozza: díjak nélkül 6,7 százalékot, tíz évre 5,6 százalékot. A 2018-ban megszüntetett régi lakástakarék rövid távon többet hozott. A támogatás forintban jóval nagyobb, mint a vizsgált külföldi rendszerekben, a teljes kihasználásához viszont egy átlagkeresetű munkavállaló nettó keresetének közel ötödét kellene félretenni.

Az első öt évben a befizetéseid 10, a hatodiktól a tizedik évig 20 százalékát adja hozzá az állam. A kormány október 27-i tájékoztatása szerint az éves plafon az első öt évben 120 ezer, utána 240 ezer forint. Mindkét plafonhoz havi 100 ezer forintot kell befizetned, efölött a többletre már nem jár támogatás. Tíz év alatt így legfeljebb 1,8 millió forint támogatást kaphatsz, 12 millió forint saját befizetés mellett.

A pénztárnak legalább évi 3 százalékos kamatot kell fizetnie a megtakarításodra. A minimális megtakarítási idő 5 év, a pénzt lakásvásárlásra, -építésre és energetikai korszerűsítésre fordíthatod. Ma három lakás-takarékpénztár működik: a Fundamenta-Lakáskassza, az OTP Lakástakarék és az Erste Lakástakarék. A díjaikat és a részletes feltételeket még nem ismerjük.

A támogatás és a kamat százaléka nem adható össze. A kamat a teljes összegyűlt pénzre jár, a támogatás viszont csak az adott évi befizetésre. Ezért a 10 százalékos támogatás és a 3 százalékos kamat együtt sem jelent évi 13 százalékos hozamot. A valódi mérce az évesített hozam: az a kamatláb, amellyel ugyanazokból a havi befizetésekből ugyanennyi pénz gyűlne össze.

Öt év alatt 7,1, tíz év alatt 16 millió forint gyűlhet össze

Havi 100 ezer forintból öt év alatt 7,11 millió, tíz év alatt 15,99 millió forint gyűlhet össze. A számításban hó eleji befizetéssel, évi 3 százalékos effektív kamattal, valamint az év végén jóváírt és onnantól kamatozó támogatással számoltunk, díjak és adók nélkül. A pénztárak hivatalos egységesített betéti kamatlábmutatója (EBKM) ettől a díjak és a részletes jóváírási szabályok miatt eltérhet.

Mennyi gyűlhet össze 5 és 10 év alatt? Forrás: Bankmonitor

A befizetett pénz öt év alatt 1,11 millió, tíz év alatt 3,99 millió forinttal nő. Öt évnél ebből 600 ezer forint a támogatás és 511 ezer forint a kamat, tíz évnél 1,8 millió a támogatás és 2,19 millió a kamat. Támogatás nélkül, csak a 3 százalékos kamattal 6,47, illetve 13,98 millió forint gyűlne össze.

A havi 100 ezer forint a támogatás maximumához kell, nem a magasabb hozamhoz. Havi 20 vagy 50 ezer forintnál is ugyanakkora a díjak nélküli évesített hozam: öt évre 6,73, tíz évre 5,60 százalék. A fix díjak viszont a kisebb befizetéseknél jobban rontják a hozamot.

Öt évre a legmagasabb a hozam

Minél tovább takarékoskodsz, annál alacsonyabb az évesített hozam, pedig a hatodik évtől nő a támogatás. Az ötödik év végére havi 100 ezer forintból már 7,11 millió forint gyűlik össze. A 20 százalékos támogatás csak az új befizetésekre jár, a korábban összegyűlt pénz csak a 3 százalékos kamatot hozza. Ezért csökken évről évre a hozam: hat évre 6,54, nyolc évre 6,04, tíz évre 5,60 százalék.

Tíz év alatt több támogatás, öt évre magasabb évesített hozam - Forrás: Bankmonitor

Az ötéves szerződés hatékonyabban gyarapítja a pénzed, a tízéves nagyobb végösszeget ad. Hogy melyik a jobb, azt elsősorban az dönti el, mikor lesz szükséged a pénzre. Azt még nem tudni, hogy egy lejárt ötéves szerződés után köthetsz-e újabbat, és hogy lesznek-e 6, 7, 8 vagy 9 éves változatok.

A régi lakástakarék 30 százalékot adott, de legfeljebb évi 72 ezer forintot

A régi lakástakarékban az állam a befizetések 30 százalékát tette hozzá a megtakarításhoz. Az alábbiakban a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerinti, a 2018. októberi kivezetés előtt utoljára érvényes szabályokat mutatjuk be. A támogatás évente legfeljebb 72 ezer forint volt, ehhez havi 20 ezer forintot kellett befizetni. Legfeljebb tíz évig járt, így összesen legfeljebb 720 ezer forint lehetett.

A támogatást csak lakáscélú felhasználásnál lehetett megtartani. A megtakarítási idő legalább négy év volt, a pénzt lakásvásárlásra, -építésre, -bővítésre, felújításra vagy lakáshitel előtörlesztésére lehetett fordítani. Aki nem lakáscélra használta, annak a támogatást a kamatával együtt vissza kellett fizetnie. A betéti kamat adómentes volt.

A régi támogatás személyenként járt, nem családonként. A gyerekek nevére is lehetett szerződést kötni, így egy négytagú család havi 80 ezer forint befizetéssel évi 288 ezer forint támogatást kaphatott. A Wekerle Plusznál még nem tudni, lesz-e ilyen lehetőség. Ha egy családnak csak egy támogatott szerződése lehetne, ugyanez a havi 80 ezer forint az első öt évben évi 96 ezer forint támogatást hozna.

A 2018-ban megszüntetett lakástakarék és a Wekerle Plusz feltételei - Forrás: Bankmonitor

A régi lakástakarék tömegtermék volt, a támogatás megszűnésekor nagyjából 1,4-1,5 millió élő szerződés volt, mintegy 800 milliárd forint megtakarítással, a költségvetésnek pedig évente nagyjából 70 milliárd forintjába került. A kivezetéskor négy pénztár működött: a Fundamenta, az OTP, az Erste és az Aegon. Csak a piacvezető Fundamentának 2018 végén 832 ezer ügyfele volt. Ugyanekkor a lakástakarék-megtakarítások 51 százaléka a Fundamentánál, 37 százaléka az OTP-nél, 9 százaléka az Ersténél, 3 százaléka az Aegonnál volt.

A régi hozam nagy részét az állam adta

A régi lakástakarék hozamának nagy részét az állami támogatás adta. Az OTP Lakástakarék, az Erste és a Fundamenta egyes lakástakarék-termékei támogatás nélkül negatív EBKM-eket mutattak, de a legkedvezőbb kamatú termékeik is legfeljebb 2,3 százalékot hoztak.

A régi konstrukció a német és osztrák Bauspar-modellt követte: az alacsony betéti kamathoz előre rögzített hitelkamat társult. A Fundamenta 2018-as kínálatában a 0,1 százalékos betéti kamatú tarifákhoz 2,9-3,5, az 1,5 százalékoshoz 7 százalékos későbbi névleges hitelkamat tartozott.

A pénztárak főleg díjkedvezményekkel és akciókkal versenyeztek. A számlanyitási díj jellemzően a szerződéses összeg 1 százaléka volt, ezt feltételekhez kötve csökkentették vagy elengedték. A Fundamenta 2018 őszén az első évi befizetésekre 9 százalékos, legfeljebb 12 ezer forintos extra kamatot ígért, amelyet kiutaláskor fizetett ki. A bankok a lakástakarékot kombinált jelzáloghitelekbe is beépítették, a pénztárak pedig áthidaló kölcsönnel már a megtakarítási idő vége előtt elérhetővé tették a szerződéses összeget.

Mit hoznak a mai támogatás nélküli lakástakarékok?

Új szerződésre 2018. október 17-től nem jár a régi állami támogatás, a korábban kötött szerződések jogosultsága viszont fennmaradt. A megszűnés előtti napokban a Pénzügyminisztérium akkori közlése szerint mintegy 140 ezer szerződés született. A nyolcéves szerződések most, 2026 őszén, a tízévesek 2028-ban járnak le.

A támogatás megszűnése után összezsugorodott a piac. Az Aegon állományát az Erste vette át, az OTP és az Erste néhány évig szüneteltette az értékesítést, majd 2023-ban tért vissza.

A mai, támogatás nélküli ajánlatok hozama pénztártól és futamidőtől függően nagyon eltérő. Jelenleg havi 20 ezer forintos befizetés mellett, díjkedvezménnyel az Erste ötéves terméke 2,70 százalékos, az OTP tízéves Prémium Plusz 10x30 terméke pedig 3,90-4,84 százalékos EBKM-et mutat. A Fundamenta akciós ajánlatainak EBKM-jei 3,35-4,28 százalék között vannak. Hogy a pénztárak saját bónuszai az állami támogatás mellett is megmaradnak-e, még nem tudni. Az OTP ajánlata szerint a Prémium Plusz 10 ügyfelei is igényelhetik majd a Wekerle Plusz Lakástakarékot. A részletes feltételek megjelenéséig nem tudni, hogyan kapcsolódhat a banki bónusz az állami támogatáshoz.

Rövid távon a régi lakástakarék többet hozott

A 2018-as kivezetés előtti lakástakarékok öt évre magasabb hozamot kínáltak a Wekerle Plusznál. A Fundamenta, az OTP és az Erste 2017-2018-ban értékesített termékei havi 20 ezer forintos befizetésnél, állami támogatással és normál díjakkal öt év körüli időtávra 8,0-11,4 százalékos EBKM-et mutattak. A Wekerle Plusz ötéves hozama 6,7 százalék körül lehet majd, még a díjak levonása előtt. Négy évre a régi termékek 9,9-13,8 százalékot hoztak, a Wekerle Plusznál négyéves változat nincs is.

Tíz évnél a Wekerle Plusz díjak nélküli, 5,6 százalékos hozama a régi lakástakarékok 4,2-7,0 százalékos, díjakkal számolt hozamsávján belül van.

Így teljesítettek a 2018-ban megszüntetett lakástakarékok - Forrás: Bankmonitor

A régi rendszer a befizetés 30 százalékát adta támogatásként, a Wekerle Plusznál 10, illetve 20 százalék az arány. Az új konstrukcióban ugyanakkor évi 1,2 millió forint lehet a támogatott befizetés felső határa, a régi 240 ezer forint helyett. Havi 20 ezer forint megtakarításnál a régi rendszer az első öt évben háromszor akkora támogatást adott, mint az új adna. Havi 100 ezer forintnál már a Wekerle Plusz támogatási összege nagyobb.

A maximumhoz szükséges befizetés a keresetekhez mérve is kétszer akkora lett. A régi rendszer havi 20 ezer forintja a KSH adatai szerint a 2018-as nettó átlagkereset 9 százaléka volt. A Wekerle Plusz havi 100 ezer forintja az idei nettó átlagkereset mintegy 19 százaléka.

A lakásárakkal a régi lakástakarék sem tartott lépést

A lakásárak az elmúlt években a legtöbb lakástakarék hozamánál gyorsabban nőttek. A KSH lakásárindexe szerint 2010 és 2025 között közel megnégyszereződtek a lakásárak. 2017 és 2021 között 62, 2018 és 2022 között 74 százalékkal drágultak a lakások, ez évi 12,8, illetve 14,8 százalékos drágulás. A régi négyéves lakástakarékok 9,9-13,8 százalékos hozama ennél többnyire alacsonyabb volt.

Mostanra viszont már tetőzni látszik a lakásdrágulás. Az MNB lakásárindexe szerint a lakásárak éves emelkedése a 2025 végi 24,4 százalékról idén 17,5, majd 12,4, a harmadik negyedévben pedig 6,6 százalékra lassult. A 2025 végi szinthez képest az árak mindössze 1,7 százalékkal nőttek. A 6,6 százalékos éves drágulás már most is a Wekerle Plusz ötéves, díjak nélküli 6,7 százalékos hozama alatt van.

A Wekerle Plusz hitel a korábbi lakástámogatásoknál célzottabb, szűkebb körben segíti a lakásvásárlást. Az első lakásukat vásárlóknak szól, befektetési célra nem használható. A bérlakás- és kollégiumépítési programokkal együtt a kínálat bővítésére is hangsúlyt helyez. Ezért a drágulás várhatóan nem folytatódik a korábbi ütemben, így a Wekerle Plusz Lakástakarék hozama akár meg is haladhatja a lakásárak emelkedését.

Külföldön kisebb a támogatás, de könnyebb kimaxolni

A Wekerle Plusz 2027-re bejelentett éves támogatási maximuma forintban nagyobb a vizsgált külföldi rendszerek 2026-os plafonjánál. Az összehasonlításban az osztrák, szlovák, horvát, német és cseh rendszert vizsgáltuk. Az első öt év magyar, évi 120 ezer forintos maximuma közel ötszöröse a német és a szlovák, nyolcszorosa a cseh, és mintegy tizennyolcszorosa az osztrák és a horvát maximumnak. A második öt évben ezek az arányok a duplájukra nőnek.

Az összehasonlíthatóság miatt minden országnál az Eurostat 2025-ös, átlagkeresetű, egyedülálló, gyermektelen munkavállalóra számolt nettó keresetéhez viszonyítottuk a befizetést. A magyar havi 100 ezer forint ennek 19,5 százaléka. A német maximumhoz 1,9, az osztrákhoz 2,8, a cseh és a horvát maximumhoz 3,9, a szlovákhoz 6,4 százalék elég. Aki itthon ennek a modell szerinti nettó keresetnek az 5 százalékát, havi nagyjából 25,6 ezer forintot tudja félretenni, az első öt évben évi mintegy 30,7 ezer forint támogatást kaphatna.

Bőkezű plafon, de a maximumhoz a nettó kereset közel ötöde kell - Forrás: Bankmonitor

A rendszerek négy dologban térnek el leginkább:

Támogatás: a német 10 százalék megegyezik a Wekerle Plusz első öt évével, a szlovák 6, a cseh 5, a horvát 2,8, az osztrák 1,5 százalék. A Wekerle Plusz második öt évének 20 százaléka sehol máshol nincs.

Felhasználás: Ausztriában és Csehországban hat, Horvátországban öt év után szabadon elköltheted a pénzt a támogatással együtt. Németországban, Szlovákiában és a bejelentés szerint a Wekerle Plusznál is lakáscélhoz kötött a támogatás; Németországban a 25 évesnél fiatalabban szerződők hét év után egyszer kivételt érvényesíthetnek.

Jövedelmi korlát: Németországban egyedülállóként évi 35 ezer, házaspárként 70 ezer euró adóköteles jövedelemig, Szlovákiában az országos átlagkereset 1,3-szereséig jár a támogatás. A Wekerle Plusznál ilyen korlátról nem tudunk.

Adózás: a kamatot Ausztriában 25, Szlovákiában 19, Csehországban 15, Horvátországban 12 százalékos adó terheli, Németországban évi 1000 euró tőkejövedelemig nincs adó. A cseh támogatás 2024 óta bizonyos esetekben adóköteles. Itthon a lakástakarék kamata a mai szabályok szerint adómentes.

A támogatás mértéke máshol sem kőbe vésett. Az osztrák arányt évente állapítják meg 1,5 és 4 százalék között, Csehország 2024-től a felére csökkentette a támogatást, a szlovák prémium pedig 2027-ben 6-ról 5 százalékra mérséklődik.

A banki kamatok is nagyon eltérnek. A német BHW 0,10 százalékot fizet, cserébe 1,00-2,35 százalékos későbbi hitelkamatot kínál. Az osztrák s Bausparkasse az első évben 5, utána fix 2 százalékot ad. A cseh MONETA jelenleg 3,3 százalékot fizet, ebből a 0,8 százalékos bónusz csak 2027 végéig garantált.

Lengyelország más logikát követ: a felhalmozott befizetésekre fizet inflációhoz vagy lakásárakhoz kötött prémiumot, ezért közvetlenül nem vethető össze a többi rendszerrel.

A Wekerle Plusz tehát forintban bőkezű, de a teljes kihasználásához a keresetekhez mérve sokkal nagyobb megtakarítás kell, és a felhasználása is kötöttebb, mint Ausztriában, Csehországban vagy Horvátországban.

Az állampapírhoz képest szerény az előny

Itthon a legkézenfekvőbb viszonyítási pont az ötéves Magyar Állampapír Plusz. A jelenleg elérhető MÁP Plusz lejáratig számított éves hozama 5,47 százalék, és a kamata a lakástakarékéhoz hasonlóan adómentes. Ha végig ennyivel számolunk, havi 100 ezer forintból öt év alatt 6,89 millió forint gyűlne össze. A Wekerle Plusz 7,11 milliója ehhez képest 221 ezer forint előny, díjak nélkül.

Az állampapír rugalmasabb. Kamatfordulókor vissza lehet váltani, a régi lakástakarékból viszont idő előtt kilépve elveszett a támogatás. A Wekerle Plusz ilyen szabályait még nem ismerjük.

Annak éri meg, akinek öt-tíz év múlva biztos lakáscélja lesz

A Wekerle Plusz annak lehet jó választás, akinek öt-tíz év múlva biztos lakáscélja lesz, rendszeresen tud takarékoskodni, és a vésztartalékát külön tartja. Az ötéves időtávhoz a számításban magasabb évesített hozam tartozik. Havi 20-50 ezer forintnál is ugyanazok a támogatási arányok érvényesek, a fix díjakra viszont különösen figyelni kell. Ha öt éven belül szükséged lehet a pénzre, vagy bizonytalan a lakáscélod, a hozzáférés feltételei is sokat számítanak.

A végleges döntés előtt még ezekre a kérdésekre kell választ kapni:

Ki köthet támogatott szerződést, lehet-e gyermek kedvezményezett, és a támogatási plafon személyenként vagy családonként érvényes-e?

Kötelező lesz-e havonta befizetni, vagy évente egy összegben is lehet?

Milyen díjakat kérnek a pénztárak, és megmaradnak-e a saját kamatbónuszaik?

Mikor írják jóvá a támogatást, és kamatozik-e a jóváírástól?

Mi történik, ha öt év előtt kilépsz, vagy nem lakáscélra használod a pénzt?

Jár-e a megtakarítás mellé előre rögzített kamatú lakás-takarékpénztári kölcsön?

A pénztári ajánlatoknál a díjak levonása utáni évesített hozamot érdemes összehasonlítani. A futamidőt úgy válaszd meg, hogy a pénz a lakáscélod megvalósításakor hozzáférhető legyen.