Tócsni, lepcsánka, macok, cicege: egy filléres étel negyvenféle neve - itt a recept ínséges időkre

Kevés olyan ételünk van, amelyet olyan sokféle néven emlegetnek Magyarországon, mint a tócsnit. Mivel a recept rendkívül egyszerű, hétköznapi és olcsó összetevőkből áll, az elkészítése sem bonyolult, így az ország minden szegletében sütöttek régen és sütnek a mai napig is tócsnit. Ugyanakkor mindenfelé más néven becézik, akárcsak a kenyér sarkát. A böjti időszakban - mint amilyen az ünnepeket megelőző és azt követő hetek szoktak lenni - különösen kedvelt étel és most főleg sokan kaphatnak rá: a hatósági árak miatt azon kevés étel egyike, ami még mindig olcsónak számít. Lapunk friss felméréséből kiderült az is, hogy hogyan nevezik ezt az egyszerű fogást az ország különböző tájain, megyéiben. Mutatjuk, hogyan lehet elkészíteni, illetve mivel ízesíthető, variálható a tócsni alaprecepje.

A Pénzcentrum a 2022-es Népszámlálást követően tette közzé kérdőívét sok olyan - viccesnek szánt - kérdéssel, amelyek a hivatalos kérdéssorból "kimaradt". Rákérdeztünk többek között a kedvenc színre, arra, ki milyen zenét hallgat, mekkora a lábmérete, vagy például hogy ki hogyan főzi a rizst. A magyarok kedvenc színéről és rizsfőzési szokásairól, illetve hogy milyen színű autót vezet a legtöbb magyar már publikáltuk is az eredményeket. Arról is írtunk korábban, ki hogy mosogat, illetve milyen gyakran fürdik. Ezúttal a felmérésnek azt a részét elemezzük, hogy nevezik Magyarország egyes részein a legtöbbek által tócsniként ismert egyszerű, filléres ételt, melynek alapja a reszelt burgonya. A kérdőív továbbra is elérhető: cikkünk végén, aki eddig lemaradt volna, még kitöltheti.

Kérdőíves felmérésünkből kiderült, hogy a jellemzően reszelt burgonyából, tojásból, lisztből álló, bő zsiradékban kisütött ételnek több mint negyvenféle elnevezését használják Magyarországon. A legelső helyeken a tócsni és a lepcsánka, valamint ennek alakváltozata a lapcsánka áll. Viszonylag sok válaszadónk azonban egyáltalán nem ismerte ezt az ételt, pedig egy olyan fogásról van szó, amely néhány olcsó hozzávalóból elkészíthető - ezek közül pedig már négy hatósági áron kapható a boltokban.

Több mint negyvenféle választási lehetőség közül jelölhették be olvasóink, hogy ők milyen néven ismerik elsősorban ezt az ételt, melyek között voltak országosan elterjedtek, tájegységre jellemző szavak, illetve olyanok is, amelyet már csak 1-1 válaszadónk ismert. Vannak olyan nevek is, amelyek egymás alakváltozatai és átfedésben használatosak az ország egyes részein.

Hagyományosan a tócsni, tócsi és toksa nevek Észak-Magyarországon voltak elterjedtek, azonban ez ma a leggyakrabban használt, leginkább elterjedt kifejezés. A lepcsánka és lapcsánka a Hajdúságban és Dél-Dunántúlon volt a leggyakoribb. A gánica az Őrségben, a macok a Mátrában volt elterjedt. Családi, baráti összejövetelek sokszor kedvelt témája, hogy ki milyen néven ismeri az ételt, és honnan hozhatta magával ezt a kifejezést. Lássuk, hogy legfrissebb felmérésünk szerint mik a legelterjedtebb nevek, és merre a leggyakoribb a használatuk!

Hogyha alakváltozatok szerint nézzük, akkor a tócsni, tócsi a leggyakoribbak - a toksa és taccs kiveszőben vannak. A lepcsánka, lapcsánka áll a második helyen, mellyel rokon a lapotya, lapsi, lepkepotyi is, melyek már elég ritkák. A bere, beré, berét nevek is elég sűrűn előfordulnak, és érkezett említés berhe névre, bandurákra és bramborákra is. Elterjedtnek mondható még a cicege, kiveszőben van a cicedli és picskedli, valamint a plácki. A prósza és krumpliprósza, krumplimálé is számottevő említést kapott, a krumplibaba már kevesebbet. A mackó, macok, matutka néven is sokan ismerik még viszonylag ezt az ételt, és nem elhanyagolható a rösti, röstiburgonya, röszti, rösztike ismertsége sem.

Kiemelkedő még a görhöny és kremzli név ismerőinek száma, a többi névváltozat már jóval kevésbé ismert. Ilyenek az ekcer, az enge-menge, a gaspi, a hadi rántotta, a harula, a latkesz, a nyist, a ragujla, a recsege, vagy a siligó. Válaszadóink 5,8 százaléka pedig nem is ismerte ezt az ételt.

A tócsni különféle nevei, elnevezései megyénként

Ahogy már említettük, valamikor tájegységenként jellemzően használták gyakrabban egyik vagy másik elnevezését a tócsninak, azonban mára sokkal mobilisabbak az emberek, az országon belüli vándorlás is jellemzőbb, így akár családokon belül is lehet sokféle elnevezés ismert. Kíváncsiak voltunk, hogy maradt-e még bármilyen tájjelege az egyes kifejezések elterjedségének 2022-ben. Az adatokból az derült ki, hogy vannak még felfedezheti jellegzetességek tájegységenként.

A tócsni, tócsi még mindig északon a legelterjedtebb - viszont Heves megyében értelemszerűen a macok vezet. Azért a legtöbb megyében ezen a néven ismerik ezt az ételt, talán csak Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg képeznek kivételt, ahol egyértelmű a lepcsánka, lapcsánka elsősége. Békésben szintén kiemelkedően sokan így tartják számon ezt a ételt, viszont a tócsni még mindig vezet. A beré és más alakváltozatok említései leginkább Győr-Moson-Sopronból érkeztek, a (krumpli)prósza pedig kifejezetten Vasban elterjedt.

Nem csoda, hogy ennyiféle elnevezése van ennek az ételnek, hiszen jellemzően az ilyen hétköznapi dolgokhoz tapad tájegységenként a legtöbb név, mint a kenyér sarka, a rántotthúskészítés soran megmaradék maradék liszt, tojás morzsa keverékéből kisütött húsnélküli bunda, vagy a régen sok helyen elterjedt bogyós bokor termése, az egres. Kevés egyszerűbb és olcsóbb étel létezik ugyanis a tócsninál, ugyanakkor rengegféle változat, ízesítés lehetséges, ezért nem csak az elnevezéseiben változatos. Az biztos, hogy ahány ház, annyiféle tócsnit is sütnek Magyarországon.

A legegyszerűbb tócsni recept

Ezt az ételt fogyaszthatjuk köretként, mártogatóssal, de akár főételként is. Rengetegféle kiegészítése létezik, amellyel tartalmasabbá is tehető, mint a sajtos-tejfölös vagy virslis változat. Azonban az alaprecepthez nem kell más, csak burgonya, liszt, tojás, só és bors, valamint zsiradék a sütéshez. Alapvetően három főre 50 dkg krumpliból, 4 púpozott evőkanál lisztből, 1 tojásból készíthetünk kiadós adagot.

A krumplit le kell reszelni, majd liszttel, tojással összeforgatni. Az alapreceptek többnyire csak sóval és borssal fűszereznek. Ezután egy-egy evőkanálnyit kivenni a masszából és bő olajban vagy zsírban kissé kilapítva kisütni.

Ezt a receptet rengetegféleképpen lehet tovább ízesíteni. Vannak, akik hagymával teszik ízesebbá, mások kevés szerencsendiót reszelnek a krumplihoz. A zöldfűszerek, petrezselyen, kapor, rozmaring szintén illenek a krumplis fogáshoz. A fűszerezésen kívül ráadásul variálhatjuk a fő alapanyagot is!

A krumpli mellett, vagy helyett ugyanis lehet kísérletezni, ismert az édesburgonyás, karalábés, káposztás, cukkinis, sütőtökös, céklás, zelleres, medvehagymás, gombás, sőt almás változat is. A tócsni variálásának a képzelet szabhat csak határt, illetve az, hogy mit találunk otthon a spájzban.