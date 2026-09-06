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Őszi zsidó ünnepek 2026-ban: itt az ünnepnaptár, minden ünnepnap a Hanuka előtt
Szeptemberben és októbeben egymást követik a fontos, őszi zsidó ünnepek. 2026-ban szeptember 11-én, Ros Hásánával veszi kezdetét az őszi ünnepi időszak, és egészen október 4-ig tart. Összegyűjtöttük a Hanuka előtti legfontosabb ünnepnapokat: az őszi zsidó ünnepek 2026-os dátumai mellett azt is elmondjuk, melyik ünnep mit képvisel a zsidó hitvilágban, és melyikhez milyen hagyományok kötődnek.
A zsidó ünnepnaptár ősszel több fontos dátumot is tartogat. A Hanuka előtti fő őszi zsidó ünnepek nemcsak vallási szempontból fontosak, hanem a családi, közösségi és kulturális programok tervezésénél is számíthatnak. Mivel ezek dátumai a Gergely-naptárban évről évre változnak, mindig érdemes ellenőrizni az aktuális menetrendet. Cikkünkben időrendben mutatjuk be, mikor lesz 2026-ban Ros Hásáná, Jom Kippur, Szukkot, Smini Áceret és Szimchát Tóra, illetve röviden azt is, mit érdemes tudni ezekről az ünnepekről.
Mikor vannak az őszi zsidó ünnepek 2026-ban?
Az őszi zsidó ünnepek 2026-os sora szeptember közepén, Ros Hásánával indul, és október elején, Szimchát Tórával zárul. Az ünnepek időpontjával kapcsolatban fontos szabály, hogy nem éjféltől éjfélig tartó naptári napokról van szó. A zsidó ünnepek a naptárban szereplő első nap estéjén, napnyugtával kezdődnek.
2026-ban a fontosabb őszi zsidó ünnepek dátumai:
- Ros Hásáná: 2026. szeptember 11. napnyugtától szeptember 13. estig;
- Jom Kippur: 2026. szeptember 20. napnyugtától szeptember 21. estig;
- Szukkot: 2026. szeptember 25. napnyugtától október 2. estig;
- Hosáná Rábá: 2026. október 2., a Szukkot zárónapja;
- Smini Áceret: 2026. október 2. napnyugtától október 3. estig;
- Szimchát Tóra: 2026. október 3. napnyugtától október 4. estig.
Ros Hásáná: a zsidó újév kezdete
Az őszi ünnepkör első nagy állomása Ros Hásáná, a zsidó újév, amely 2026-ban szeptember 11. napnyugtától szeptember 13. estig tart, és az 5787-es zsidó év kezdetét jelzi. Ros Hásáná a zsidó hit szerint a világ teremtésének, pontosabban az ember teremtésének évfordulója, mely nem csupán egy új naptári év kezdete, hanem az önvizsgálat és a megújulás ideje is. Ros Hásánával kezdődik a tíz bűnbánó nap, amely Jom Kippurral, az engesztelés napjával zárul.
Ilyenkor az emberek visszatekintenek az elmúlt évre, számot vetnek tetteikkel, és igyekeznek jó döntésekkel kezdeni az új évet. Ros Hásáná egyik legfontosabb jelképe a zsinagógában megszólaltatott sófár, vagyis a kosszarvból készült kürt, amelynek hangja lelki ébredésre és megtérésre hív. A zsinagógai szertartások mellett a családi étkezések is fontos szerepet kapnak. A mézbe mártott alma az édes és jó új évet szimbolizálja, míg a kerek, gyakran mazsolás kalács az év körforgását és az élet teljességét jelképezi. Ros Hásáná délutánján szokás a táslich szertartás, amikor egy folyó vagy természetes vízpart mellett szimbolikusan a vízbe vetik a bűnöket.
Jom Kippur: az engesztelés napja
A Jom Kippur, vagyis az engesztelés napja, a zsidó vallás egyik legszentebb napja, amely lezárja a Ros Hásánát követő tíznapos bűnbánati időszakot. 2026-ban szeptember 20-án, vasárnap este kezdődik, és szeptember 21-én, hétfő este ér véget. A nap középpontjában a bűnbánat, a megbocsátás és az Istennel, illetve más emberekkel való kapcsolat rendezése áll. A hagyomány szerint az ember ilyenkor őszintén számot vet az elmúlt év tetteivel, bocsánatot kér, és igyekszik változtatni.
Jom Kippur napján a vallásos zsidók nagyjából 25 órán át, napnyugtától a következő estig böjtölnek. A vallási előírások szerint ilyenkor nemcsak az evés és ivás kerülendő, hanem több hétköznapi tevékenységtől is tartózkodnak. Az ünnep a Kol Nidré imával kezdődik az előestén, és a másnapi naplementekor a Neilá, vagyis a kapuk zárása imával, valamint a sófár egyetlen hosszú hangjával ér véget, amely a Jom Kippuri szertartások lezárását jelzi.
Szukkot: a sátrak ünnepe
A Szukkot, vagyis a sátrak ünnepe 2026-ban szeptember 25-én, péntek este kezdődik, és október 2-án, péntek este ér véget. A Jom Kippur után néhány nappal következő ünnep már egészen más hangulatú, hiszen a bűnbánati időszak elcsendesedése után az öröm, a közösségi együttlét és a hálaadás kerül előtérbe.
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Az ünnep jellegzetes szokása a szukka, vagyis egy ideiglenes, lombbal fedett sátor felépítése, amelyben étkeznek, és egyesek alszanak is – maga az ünnep is erről kapta a nevét. A szukka emlékeztet arra, hogy az izraeliták az Egyiptomból való kivonulás után a pusztában vándoroltak és ideiglenes hajlékokban éltek. Szukkot egy vidám, közösségi ünnep, amely a háláról, az összetartozásról és az élet törékenységének tudatosításáról szól.
Smini Áceret és Szimchát Tóra: az őszi ünnepkör lezárása
Az őszi ünnepkör lezárását jelentő Smini Áceret és Szimchát Tóra közvetlenül Szukkot után következik. Magyarországon – az Izraelen kívüli zsidó közösségekre vonatkozó ünneprendnek megfelelően – Smini Áceret 2026-ban október 2-án, péntek este kezdődik, és október 3-án, szombat este ér véget. Szimchát Tóra október 3-án, szombat este köszönt be, és október 4-én, vasárnap este zárul.
Smini Áceret, vagyis „a nyolcadik napi gyülekezés” központi eleme az ima és az Istennel való kapcsolat elmélyítése, és az őszi ünnepi időszak csendesebb, lezáró állomásaként tartják számon. Ezzel szemben Szimchát Tóra már ünnepélyesebb, örömtelibb alkalom, ekkor fejezik be Mózes ötödik könyvének olvasását, majd újrakezdik a Tórát Mózes első könyvével, ezzel hangsúlyozva, hogy a Tóra tanulmányozása soha nem ér véget. Ezt vidám ünneplés követi, a Tóra-tekercsekkel körmeneteket tartanak, énekelnek és táncolnak.
Milyen zsidó ünnepek jönnek még 2026-ban?
Az intenzív őszi időszak lezárultával az év hátralévő részében már csak egyetlen fő ünnep szerepel a zsidó ünnepek 2026-os naptárában, ez pedig a téli Hanuka. A fények nyolcnapos ünnepe 2026-ban december 4. napnyugtától december 12. estig tart. Hanuka a jeruzsálemi Szentély megtisztításának és a nyolc napon át égő mécses csodájának állít emléket. Ezután a Purim lesz a következő nagyobb zsidó ünnep 2027. március 22-23-án, majd az április 21. napnyugtától április 29. estig tartó Pészah.
Mire érdemes figyelni a zsidó ünnepnaptár olvasásakor?
A zsidó naptár dátumainak gyakorlati értelmezésénél a legfontosabb alapszabály, hogy az ünnepek kivétel nélkül napnyugtával kezdődnek. Így az ünnep a feltüntetett kezdőnap estéjén, napnyugtakor indul, nem éjfélkor. A zsidó naptár úgynevezett luniszoláris rendszer, amely a Hold fázisaihoz és a Nap járásához egyaránt igazodik, így az ünnepek polgári naptári napjai a Gergely-naptárban évről évre eltolódnak. Ez az oka annak, hogy az őszi zsidó ünnepek hol kora szeptemberre, hol pedig egészen október végére esnek.
Szintén érdemes észben tartani, hogy Izrael és a diaszpóra gyakorlata között az ünnepek hosszában gyakran adódnak eltérések. Magyarországon például Smini Áceret után külön napon következik Szimchát Tóra, míg Izraelben a két ünnep nem válik el egymástól. Az eltérések miatt, ha magyarországi zsinagógai eseményeken vagy szertartásokon szeretnénk részt venni, az általános dátumokon túl minden esetben a helyi hitközség aktuális naptárára és programtervére érdemes hagyatkozni.
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