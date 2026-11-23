A bodrogközi vízvisszapótlás eredményét dicsérte hétfői Facebook-posztjában az élő környezetért felelős miniszter.
Minden városrészbe jut egy saját karácsonyfa: elképesztő ünnepi varázsra készül az egyik népszerű magyar város
Valamennyi városrészben állítanak karácsonyfát a Bács-Kiskun megyei Baján, így összesen 11 örökzöld díszíti majd a települést az ünnepi időszakban, miután a napokban a főtéri, 15 méteres fenyőt is felállították - írta az MTI.
A tájékoztatás szerint Baján a napokban állították fel a város mintegy 15 méteres karácsonyfáját a Szentháromság téren, a városháza előtt. A Nordmann-fenyőt egy helyi lakos ajánlotta fel a kiscsávolyi városrészből, aki 24 évvel ezelőtt maga ültette és azóta is gondozta a fát.
A felajánló egy kisebb örökzöldet is a városnak ajándékozott, amelyet a Jelky András téren állítanak fel. A főtéri fenyő mellett a belvárosban kivilágított, szán elé fogott szarvasokat is elhelyeznek. A karácsonyfát a vízkeresztig tartó ünnepi időszak után is hasznosítják: ágaiból fűtési és virágkötészeti alapanyag lesz, törzsét pedig játszótéri elemekhez használják fel.
A Tóth Kálmán téren és a Szentháromság téren november 28. és december 24. között megrendezett adventi vásárban csaknem harminc árus - köztük helyi kézművesek, borászatok és jótékonysági szervezetek - kínálja portékáit. Az adventi rendezvénysorozat keretében a gyertyagyújtások mellett gyermekkoncertekkel, zenei fellépőkkel - többek között a Bajazz, a Vaskúti Kraul Antal Fúvószenekar, a Phaedra Gitár Együttes és a Simply The Brass Quintett műsorával -, valamint jótékonysági ételosztással és adventi haludvarral várják a látogatókat.
Az első adventi gyertyát november 29-én gyújtják meg a belvárosi templom előtti téren. A teljes programkínálat Baja közösségi oldalán olvasható.
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