A részvénypiac forgalma 34,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Döntött az Országgyűlés, jön az új vagyonadó: a leggazdagabb magyarokat érinti a változás
Az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyon után jövőre már vagyonadót kell fizetni – erről kedden döntött az Országgyűlés. A törvényjavaslatot 134 igen, 49 nem szavazattal és hét tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.
Az új adó alapja az egymilliárd forintos értékhatárt meghaladó nettó vagyonrész lesz. Az adó mértéke az adóalap 99 milliárd forintig terjedő része után évi 1 százalék, az ezt meghaladó összegre pedig 1,5 százalék.
A szabályozás a belföldi adóalanyok esetében a Magyarországon és külföldön található vagyonelemekre egyaránt kiterjed. A külföldi adóalanyoknak ezzel szemben kizárólag a magyarországi vagyonelemek után keletkezik adókötelezettségük.
A vagyonadót évente egyszer, önbevallással kell megállapítani, mégpedig az adott év december 31-én fennálló vagyoni helyzet alapján. Bevallást kizárólag azoknak kell benyújtaniuk, akiknél ténylegesen adófizetési kötelezettség keletkezik.
Az első adóév a 2026-os esztendő lesz, vagyis a december 31-én fennálló vagyon alapján kell majd kiszámítani a fizetendő összeget. Az első bevallás és az adó befizetésének határideje 2027. augusztus 31.
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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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