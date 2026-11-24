Az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyon után jövőre már vagyonadót kell fizetni – erről kedden döntött az Országgyűlés. A törvényjavaslatot 134 igen, 49 nem szavazattal és hét tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.

Az új adó alapja az egymilliárd forintos értékhatárt meghaladó nettó vagyonrész lesz. Az adó mértéke az adóalap 99 milliárd forintig terjedő része után évi 1 százalék, az ezt meghaladó összegre pedig 1,5 százalék.

A szabályozás a belföldi adóalanyok esetében a Magyarországon és külföldön található vagyonelemekre egyaránt kiterjed. A külföldi adóalanyoknak ezzel szemben kizárólag a magyarországi vagyonelemek után keletkezik adókötelezettségük.

A vagyonadót évente egyszer, önbevallással kell megállapítani, mégpedig az adott év december 31-én fennálló vagyoni helyzet alapján. Bevallást kizárólag azoknak kell benyújtaniuk, akiknél ténylegesen adófizetési kötelezettség keletkezik.

Az első adóév a 2026-os esztendő lesz, vagyis a december 31-én fennálló vagyon alapján kell majd kiszámítani a fizetendő összeget. Az első bevallás és az adó befizetésének határideje 2027. augusztus 31.

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Címlapkép: MTI/Purger Tamás