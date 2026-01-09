Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen

A magyar családok életében fontos bevételforrásnak számít a családi pótlék. Ez egy olyan juttatás, ami minden olyan családnak jár alanyi jogon, ahol a családi pótlék megállapítása szempontjából megfelelő életkorú, élethelyzetű gyermeket vagy más személyt nevelnek, gondoznak. Cikkünkben most annak jártunk utána, mi az a családi pótlék, mikortól jár a családi pótlék, mennyi a családi pótlék összege és mikor várható a családi pótlék utalás 2026-ban. Nézzük!

Mivel számos magyar család életében fontos bevételforrás a családi pótlék, így minden fontos kérdést megválaszolunk a családi pótlék összege, családi pótlék utalása és minden más feltétele kapcsán. Tudd meg, mennyi a családi pótlék összege 2026-ban, mennyivel több az egyedülálló családi pótlék, és hogy a családi pótlék meddig jár hány éves korig vehető igénybe! Amellett, hogy eláruljuk, mikortól jár a családi pótlék, és hogy mikor várható a családi pótlék utalás 2026 évében, azt is megtudhatod, hogy milyen családi pótlék igazolás szükséges a folyamat elindításához és hogyan történik a családi pótlék igénylése.

Mi a családi pótlék?

Kezdjük azzal, hogy megnézzük, mi is egyáltalán a családi pótlék jelentése. A családi pótlék egyike azoknak a családtámogatásoknak, amelyek alanyi jogon járnak minden magyar család számára, ahol a kritériumoknak megfelelő gyermek vagy más személy nevelkedik. A családi pótlék 2026-ban is változatlanul a nevelési ellátásból és az iskoláztatási ellátásból áll.

Nevelési ellátás: a nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a kérelmező részére (saját jogon is kérelmezhető).

Iskoláztatási támogatás: a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség megszűnését követően a köznevelési intézményben, szakképző intézményben továbbtanuló gyermek után annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén pedig a 23. életévét betölti.

Továbbá fontos tudni azt is, hogy a családi pótlék utalása havi rendszerességgel történik, folyamatos bevételi forrást biztosítva a jogosultak számára.

Mikortól, meddig tart a tankötelezettség? Magyarországon egy gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A családi pótlék 2026. évi szabályai szempontjából a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló (különleges bánásmódot igénylő, valamilyen fogyatékossággal együtt élő gyermek) tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a tanuló a 23. életévét tölti be.

Kinek és mikortól jár a családi pótlék 2026-ban?

Így, hogy tudjuk a családi pótlék meddig jár hány éves korig, nézzük meg azt is, hogy kik a családi pótlék jogosultjai, azaz kik kérelmezhetik a családi pótlék folyósítását gyermekeikre vagy saját jogukon!

A családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő és a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket.

A családi pótlék nevelési ellátásra (az iskoláztatási támogatás jogosultság megszűnésétől) azok a személyek lehetnek saját jogukon jogosultak, akik 18. életévüket betöltötték, és tartós betegséggel vagy súlyos fogyatékossággal élnek együtt. A családi pótlék iskoláztatási támogatásra saját jogán az a személy jogosult, aki a tankötelezettsége megszűnését követően folytatja tanulmányait, abban az esetben, ha a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, házastársától különélő szülője vagy mindkét szülője elhunyt; ha a jogosult kikerült a nevelésbe vétel alól vagy ha a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

Jogosult a családi pótlék iskoláztatási támogatásra továbbá az, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülőjével, gyámjával nem él egy háztartásban, vagy ha az iskoláztatási támogatást (a gyámhatóságnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint) a nagykorúságát megelőzően is az ő részére folyósították a családi pótlék összegét. A családi pótlék kiskorú szülő részére is folyósítható, ha nincs gyámja, vagy ha gyámjával nem él egy háztartásban; ha 16. évét betöltötte, saját nevében nyújthat be kérelmet, ellenkező esetben egy kiskorú szülő nevében a kérelmet az ő törvényes képviseletét ellátó személy nyújthatja be helyette.

Mennyi a családi pótlék összege 2026-ban?

Mivel a támogatás összege 2008 óta nem emelkedett, így a jelen adatok szerint 2026-ban családi pótlék összege

az 1 gyermeket nevelő családok esetében 12 200 forint,

az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülőnek a családi pótlék összege 13 700 forint,

a 2 gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 13 300 forint, vagyis összesen 26 600 forint,

a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot kap, tehát összesen 29 600 forintot,

a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot kap, azaz minimum 48 ezer forintot,

a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kap.

Családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, szociális intézményben élő, valamint nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után: 23 300 Ft

Egyedülálló családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25 900 Ft

Családi pótlék tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén: 20 300 Ft

Családi pótlék a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén: 14 800 Ft.

A családi pótlék természetbeni folyósítása 2026-ban A családi pótlék 2026 évében nem csak havi rendszerességű pénzösszeg formájában, hanem természetben is folyósítható: ez esetben az ügyfél számlájára nem érkezik pénz, a MÁK helyette egy külön családtámogatási számlára utalja az összeget. Az átutalt összegből egy, a gyámhivatal által kijelölt gondnok nyújtja át a gyermek után járó természetbeni családi pótlékot a kérelmezőnek.

Családi pótlék igénylése 2026-ban

Ha már tudju, hogy mi a családi pótlék, kinek jár, illetve milyen összegekkel számolhatunk, nézzük meg azt is, hogy zajlik a családi pótlék igénylése. Először is, fontos tudni, hogy a családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik, vagyis, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk. Éppen ezért több dokumentumot is ki kell töltenünk az igénylés során, például a családi pótlék igénylése nyomtatvány is ide tartozik. Továbbá azt is ki kell emelni, hogy a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges! Ezt mindenképp tartsuk szemelőtt.

Milyen dokumentumokra van szükség a családi pótlék igénylés esetén? Nézzük!

kitöltött Kérelem családi pótlék megállapítására, bizonyos esetekben a kitöltött Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány;

a családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);

személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);

nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;

esetenként a gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított családi pótlék igazolás, vagyis hivatalos megnevezése szerint szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)

a családi pótlék megosztása esetén a Családi pótlék megosztására irányuló kérelem.

A kapcsolódó nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetők. A családi pótlék igénylése beadható:

elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá),

személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban),

és postai úton (Budapest 1919 postacím) is.

Családi pótlék utalás 2026-ban: itt vannak a részletek

Ahogy arról írtunk már korábban is, a főszabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot az adott hónap első 2-6. napján szokták utalni. Ettől azonban némely esetben eltérhet az utalás, ahogy történt például augusztusban és decemberben 2025 folyamán. Ezekben a hónapokban ugyanis két utalás történt, míg szeptemberben így egy sem; ahogy 2026 januárjában sem lesz utalás: a novemberre járó családi pótlék utalása 2025. december 2-án és a decemberre járó összeg utalása december 22-én már megtörtént. Így 2026-ban januárban nem utalnak, az első utalás február 3-án esedékes. 2026. augusztusban szintén két utalás várható. A Magyar Államkincstár által közzétett, családtámogatási és fogyatékossági ellátásokra vonatkozó utalási dátumok szerint 2026-ban az első családi pótlék utalás február 3-án esedékes.

A családi pótlék 2026-ban ezeken a napokon kerülhet kiutalásra:

2026. január i ellátás – 2026. február 3. (kedd)

2026. februári ellátás – 2026. március 3. (kedd)

2026. márciusi ellátás – 2026. április 2. (csütörtök)

2026. áprilisi ellátás – 2026. május 5. (kedd)

2026. májusi ellátás – 2026. június 2. (kedd)

2026. júniusi ellátás – 2026. július 2. (csütörtök)

2026. júliusi ellátás – 2026. augusztus 4. (kedd)

2026. augusztusi ellátás – 2026. augusztus 24. (hétfő)

2026. szeptemberi ellátás – 2026. október 2. (péntek)

2026. októberi ellátás – 2026. november 3. (kedd)

2026. novemberi ellátás – 2026. december 2. (szerda)

2026. decemberi ellátás – 2027. január 5. (kedd)

Ezek tehát a családi pótlék hivatalos folyósítási dátumai. Itt már látható, hogy augusztusban 2026-ban is kétszer utalnak majd. A decemberi utalás(ok) kapcsán viszont meg kell jegyezzük, hogy a tavalyi évre vonatkozó dátumok közt is volt korábban egy januári utalás feltüntetve: a december hónapra járó ellátáshoz eredetileg január 6-át adták meg. Ez később módosult december 22-re, tehát ezek a dátumok sem kőbevésettek!

Ennek mentén még elképzelhető, hogy 2026 decemberében is két utalás fog érkezni, ha később módosítanak. Postai kifizetés esetén pedig várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg az ellátást a jogosultak.