Fejlövés komoly házaspár nézi a számítógép képernyőjét, banki alkalmazást használnak, együtt ülnek az asztalnál. Gondolkodó családos házastárs, akit összezavarnak a magas számlák, a biztosítási díj vagy a bérleti díj.
Megtakarítás

Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen

Pénzcentrum
2026. január 9. 04:58

A magyar családok életében fontos bevételforrásnak számít a családi pótlék. Ez egy olyan juttatás, ami minden olyan családnak jár alanyi jogon, ahol a családi pótlék megállapítása szempontjából megfelelő életkorú, élethelyzetű gyermeket vagy más személyt nevelnek, gondoznak. Cikkünkben most annak jártunk utána, mi az a családi pótlék, mikortól jár a családi pótlék, mennyi a családi pótlék összege és mikor várható a családi pótlék utalás 2026-ban. Nézzük!

Mivel számos magyar család életében fontos bevételforrás a családi pótlék, így minden fontos kérdést megválaszolunk a családi pótlék összege, családi pótlék utalása és minden más feltétele kapcsán. Tudd meg, mennyi a családi pótlék összege 2026-ban, mennyivel több az egyedülálló családi pótlék, és hogy a családi pótlék meddig jár hány éves korig vehető igénybe! Amellett, hogy eláruljuk, mikortól jár a családi pótlék, és hogy mikor várható a családi pótlék utalás 2026 évében, azt is megtudhatod, hogy milyen családi pótlék igazolás szükséges a folyamat elindításához és hogyan történik a családi pótlék igénylése.

Mi a családi pótlék?

Kezdjük azzal, hogy megnézzük, mi is egyáltalán a családi pótlék jelentése. A családi pótlék egyike azoknak a családtámogatásoknak, amelyek alanyi jogon járnak minden magyar család számára, ahol a kritériumoknak megfelelő gyermek vagy más személy nevelkedik. A családi pótlék 2026-ban is változatlanul a nevelési ellátásból és az iskoláztatási ellátásból áll.

  • Nevelési ellátás: a nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a kérelmező részére (saját jogon is kérelmezhető).
  • Iskoláztatási támogatás: a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség megszűnését követően a köznevelési intézményben, szakképző intézményben továbbtanuló gyermek után annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén pedig a 23. életévét betölti.

Továbbá fontos tudni azt is, hogy a családi pótlék utalása havi rendszerességgel történik, folyamatos bevételi forrást biztosítva a jogosultak számára.

Kinek és mikortól jár a családi pótlék 2026-ban?

Így, hogy tudjuk a családi pótlék meddig jár hány éves korig, nézzük meg azt is, hogy kik a családi pótlék jogosultjai, azaz kik kérelmezhetik a családi pótlék folyósítását gyermekeikre vagy saját jogukon! 

A családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő és a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket.

A családi pótlék nevelési ellátásra (az iskoláztatási támogatás jogosultság megszűnésétől) azok a személyek lehetnek saját jogukon jogosultak, akik 18. életévüket betöltötték, és tartós betegséggel vagy súlyos fogyatékossággal élnek együtt. A családi pótlék iskoláztatási támogatásra saját jogán az a személy jogosult, aki a tankötelezettsége megszűnését követően folytatja tanulmányait, abban az esetben, ha a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, házastársától különélő szülője vagy mindkét szülője elhunyt; ha a jogosult kikerült a nevelésbe vétel alól vagy ha a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

Jogosult a családi pótlék iskoláztatási támogatásra továbbá az, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülőjével, gyámjával nem él egy háztartásban, vagy ha az iskoláztatási támogatást (a gyámhatóságnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint) a nagykorúságát megelőzően is az ő részére folyósították a családi pótlék összegét. A családi pótlék kiskorú szülő részére is folyósítható, ha nincs gyámja, vagy ha gyámjával nem él egy háztartásban; ha 16. évét betöltötte, saját nevében nyújthat be kérelmet, ellenkező esetben egy kiskorú szülő nevében a kérelmet az ő törvényes képviseletét ellátó személy nyújthatja be helyette.

Mennyi a családi pótlék összege 2026-ban?

Mivel a támogatás összege 2008 óta nem emelkedett, így a jelen adatok szerint 2026-ban családi pótlék összege

  • az 1 gyermeket nevelő családok esetében 12 200 forint,
  • az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülőnek a családi pótlék összege 13 700 forint,
  • a 2 gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 13 300 forint, vagyis összesen 26 600 forint,
  • a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot kap, tehát összesen 29 600 forintot,
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot kap, azaz minimum 48 ezer forintot,
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kap.
  • Családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, szociális intézményben élő, valamint nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után: 23 300 Ft
  • Egyedülálló családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25 900 Ft
  • Családi pótlék tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén: 20 300 Ft
  • Családi pótlék a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén: 14 800 Ft.

Családi pótlék igénylése 2026-ban

Ha már tudju, hogy mi a családi pótlék, kinek jár, illetve milyen összegekkel számolhatunk, nézzük meg azt is, hogy zajlik a családi pótlék igénylése. Először is, fontos tudni, hogy a családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik, vagyis, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk. Éppen ezért több dokumentumot is ki kell töltenünk az igénylés során, például a családi pótlék igénylése nyomtatvány is ide tartozik. Továbbá azt is ki kell emelni, hogy a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges! Ezt mindenképp tartsuk szemelőtt.

Milyen dokumentumokra van szükség a családi pótlék igénylés esetén? Nézzük!

  • kitöltött Kérelem családi pótlék megállapítására, bizonyos esetekben a kitöltött Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány;
  • a családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);
  • személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);
  • nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;
  • esetenként a gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított családi pótlék igazolás, vagyis hivatalos megnevezése szerint szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)
  • a családi pótlék megosztása esetén a Családi pótlék megosztására irányuló kérelem.

A kapcsolódó nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetők. A családi pótlék igénylése beadható:

  • elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá),
  • személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban),
  • és postai úton (Budapest 1919 postacím) is.

Családi pótlék utalás 2026-ban: itt vannak a részletek

Ahogy arról írtunk már korábban is, a főszabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot az adott hónap első 2-6. napján szokták utalni. Ettől azonban némely esetben eltérhet az utalás, ahogy történt például augusztusban és decemberben 2025 folyamán. Ezekben a hónapokban ugyanis két utalás történt, míg szeptemberben így egy sem; ahogy 2026 januárjában sem lesz utalás: a novemberre járó családi pótlék utalása 2025. december 2-án és a decemberre járó összeg utalása december 22-én már megtörtént. Így 2026-ban januárban nem utalnak, az első utalás február 3-án esedékes. 2026. augusztusban szintén két utalás várható. A Magyar Államkincstár által közzétett, családtámogatási és fogyatékossági ellátásokra vonatkozó utalási dátumok szerint 2026-ban az első családi pótlék utalás február 3-án esedékes.

A családi pótlék 2026-ban ezeken a napokon kerülhet kiutalásra:

  • 2026. január i ellátás – 2026. február 3. (kedd)
  • 2026. februári ellátás – 2026. március 3. (kedd)
  • 2026. márciusi ellátás – 2026. április 2. (csütörtök)
  • 2026. áprilisi ellátás – 2026. május 5. (kedd)
  • 2026. májusi ellátás – 2026. június 2. (kedd)
  • 2026. júniusi ellátás – 2026. július 2. (csütörtök)
  • 2026. júliusi ellátás – 2026. augusztus 4. (kedd)
  • 2026. augusztusi ellátás – 2026. augusztus 24. (hétfő)
  • 2026. szeptemberi ellátás – 2026. október 2. (péntek)
  • 2026. októberi ellátás – 2026. november 3. (kedd)
  • 2026. novemberi ellátás – 2026. december 2. (szerda)
  • 2026. decemberi ellátás – 2027. január 5. (kedd)

Ezek tehát a családi pótlék hivatalos folyósítási dátumai. Itt már látható, hogy augusztusban 2026-ban is kétszer utalnak majd. A decemberi utalás(ok) kapcsán viszont meg kell jegyezzük, hogy a tavalyi évre vonatkozó dátumok közt is volt korábban egy januári utalás feltüntetve: a december hónapra járó ellátáshoz eredetileg január 6-át adták meg. Ez később módosult december 22-re, tehát ezek a dátumok sem kőbevésettek!

Ennek mentén még elképzelhető, hogy 2026 decemberében is két utalás fog érkezni, ha később módosítanak. Postai kifizetés esetén pedig várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg az ellátást a jogosultak. 
Címlapkép: Getty Images
