Itt a friss lista: ennyibe kerül Magyarország Tortája 2026-ban a magyar cukrászdákban szeletenként - A legtöbb helyen nem emeltek árat

Mától országszerte több száz cukrászdában kóstolhatjuk meg a Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája cím 2026-os nyerteseit. A Magyarország Tortája címet idén a Bíborfehér fantázianevű desszert viselheti, míg a cukormentes versenyben a Szilvafácska győzött. A Pénzcentrumnak idén is számos cukrászda elárulta, hogy milyen áron kóstolhatják meg náluk a vendégek az országtortákat, illetve milyen forgalomra számítanak a hétvégén. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke pedig néhány kulisszatitkot is elárult lapunknak a versenyről, és arról is beszélt, milyen évet tudhatnak maguk mögött a magyar cukrászdák. A hőséggel ugyan a nyáron nem volt szerencséjük, augusztus 20-tól viszont joggal számítanak élénkülésre.

2026-ban a gyulai Kézműves Cukrászda alkotása, a Bíborfehér nyerte el a Magyarország Tortája címet, amelyet Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek álmodtak meg a rögös túró és a tejföl kötelező tematikájára építve. Ez az elegáns desszert az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula és az édes feketeribizlibor különleges harmóniáját ötvözi a selymes tejfölös mousse-szal és a rögös túróval. Ezzel párhuzamosan a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt a balatongyöröki Promenád Kávéház csapata – Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő – nyerte a Szilvafácska fantázianevű tortával - ahogy arról lapunk is beszámolt. A gyermekkori emlékeket és a nagymama kertjének illatát idéző édességben a zamatos szilva, a dió és a tejcsokoládé dominál, amit fahéjas mousse és zöld tea tesz teljessé, miközben egy szelet energiatartalma mindössze 253,7 kcal.

A győztes kreációkat a nagyközönség augusztus 20-tól kóstolhatja meg Budapesten, a Várkert Bazárban megrendezett Magyar Ízek Utcájában, valamint országszerte közel 500 cukrászdában és árusítóhelyen. Az országtortákat árusító helyekről lista és térkép is készült, mely augusztus 18-tól elérhető a Magyar Cukrász Ipartestület hivatalos honlapján. Míg a Magyarország Tortája verseny idén rekordmennyiségű, 60 nevezéssel ünnepelte huszadik évfordulóját, addig a cukormentes kategóriában immár tizenötödik alkalommal osztottak díjat az egészségtudatos alapanyagokból is készíthető magas minőségű, ünnepi desszerteknek.

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A torták a verseny alatt nyerhetik el végső formájukat

Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is megkereste a verseny kapcsán az azt szervező Magyar Cukrász Ipartestületet. Erdélyi Balázst, a szervezet elnökét arról kérdeztük, hogyan lett Fehér mámor fantáziatortából a döntőt követően Bíborfehér, illetve hogy mennyire jellemző, hogy a tortákon változtatnak a verseny során - akár ízeket, díszítést vagy nevet illetően.

Az idei versenyünk mindenben különleges volt, a huszadik alkalom számos meglepetést tartogatott, még nekünk, szervezőknek is. A rekordszámú, 60 nevezés miatt idén négy zsűrizési fordulót szerveztünk, a két előválogató után egy középdöntőt is tartottunk, ahol a TOP 10-es mezőnyből a legjobb 6 tortát választotta ki a zsűri. Minden fordulónál szakmai ajánlásokat tesznek a zsűritagok, amiket általában meg is fogadnak a versenyzők, hiszen az a cél, hogy a döntőre a lehető legjobb formájukat mutassák a torták. Így alakul át egy torta a fejlődés útján, fordulóról fordulóra próbálják jobbá tenni a versenyzők

- magyarázta lapunknak Erdélyi Balázs. Azt is elmondta, hogy a döntő után a nyertes versenyző és a zsűritagok együtt készítik el a győztes tortát a Magyar Cukrász Ipartestület tanműhelyében, hogy a közös munka és a közös gondolkodás még tökéletesebb végeredményt hozzon létre. A díszítésnél a szakember szerint mindig nagyon fontos, hogy nagyobb mennyiségben is gyártható legyen és minden cukrászda számára megvalósítható legyen.

"A névválasztás talán az egyik legnehezebb dolog, a Fehér mámor is hosszú vajúdás után változott Bíborfehér névre. Az egyszavas és figyelemfelkeltő elnevezések véleményünk szerint jobban működnek, bízunk benne, hogy a Bíborfehér név is jobban megmarad a köztudatban" - mondta el Erdélyi Balázs.

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület

Idén nem lesz drágulás, a lélektani határ alatt marad a szeletár

Ugyan a tortákat árusító cukrászdák maguk döntenek arról, milyen áron kínálják nyertes kreációkat 2026-ban augusztus 20-tól, a lapunk által megkeresett vendéglátóhelyek válaszai alapján nem várható nagy áremelkedés. Ezt erősítette meg lapunknak Erdélyi Balázs is, aki elmondta:

"A szakma egyénileg árazza be mindig a győztes tortákat, nincs ajánlott ára, vagy előírt eladási ára, de nem is lehet, minden vállalkozás más és más üzletpolitikát követ. Természetesen mindig egy viszonyítási pont a kollégáknak, hogy a kitelepülő cukrászdák milyen áron kínálják a tortákat a Magyar Ízek Utcája rendezvényen a Várkert Bazárban. Ezzel kapcsolatban jó hírem van, idén nem lesz áremelés a MIU-n, a tavalyi áron fogjuk kínálni a tortákat, egységesen 1950 Ft/szelet áron."

A Várkert Bazárban tehát egységesen 1950 forint lesz egy szelet, a cukrászdákban pedig várhatóan 1700-2000 forint között mozognak majd az árak.

A megkérdezett cukrászdák lapunknak küldött válaszaiból az derült ki, hogy a szeletárak cukrászdánként idén is jelentősen eltérhetnek, de jellemzően 1500 és 2100 forint között mozognak. A legtöbb helyen igyekeznek a Magyar Ízek Utcája árfekvéséhez igazítani az áraikat, jellemzően valamivel az alatt vagy éppen csak kicsivel afölött tartva az árszintet.

Ezek alapján úgy tűnik, idén nem lesz újabb "határátlépés", nem sok helyen próbálják a tortaszeletek árát 2000 forint felett meghúzni. Pedig az elmúlt években drasztikus áremelések tanúi lehettek a cukrászdai sütemények kedvelői, ami az országtorták árában is megmutatkozott. 2020-ban – pedig az árfolyamváltozás és a koronavírus okozta válság már akkor is rajta hagyta a nyomát az árakon – a legtöbb helyen a cukormentes Szentivánéji álom 750 forint/szelet áron volt kapható, míg a Curiositasból 850 forintért adtak egy szeletet a cukrászdákban. Csak 2021-ben emelkedett az átlagos árszint 1000 forint közelébe, azóta pedig ez majdnem megduplázódott. Ezért is nagy szó, hogy 2026-ban nem emelkednek tovább a szeletárak.

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület

Növekvő vendégforgalomra számítanak a cukrászdák

Idén is azokat a cukrászdákat kérdeztük körbe, ahol tavaly biztosan lehetett kapni Magyarország Tortáját, de nem csak az árakra voltunk kíváncsiak. Azt is megtudtuk, hogy a legtöbb helyen - a válaszadó cukrászdák közel 90 százalékában - mindkét torta, a Bíborfehér és a Szilvafácska is kapható lesz. Egyes helyeken csak a Bíborfehér lesz a kínálatban, és csak néhány cukrászda döntött úgy, hogy idén nem vállalja az árusítást. Ezért érdemes megnézni az árusítóhelyek friss listáját, mielőtt megcéloznánk egy cukrászdát, hogy ott kóstoljuk meg a tortákat. Hiszen az, hogy tavaly árulták, nem jelenti azt, hogy idén is kapható lesz náluk az országtorta.

A vendégforgalom kapcsán több cukrászda kifejezetten az országtorták körüli felfokozott érdeklődés miatt nagy forgalomnövekedéssel számol a hosszúhétvégén. A korábbi évekhez viszonyítva is bizakodó a legtöbb hely a forgalom kapcsán: llegalább a tavalyihoz hasonló, de akár nagyobb forgalommal számolnak az augusztus 20-i ünnepen és a hétvégén. Sőt, a nagy érdeklődés miatt több helyen hosszabbított nyitvatartással, nagyobb sütemény- és fagylaltkészlettel, valamint jelentős mennyiségű országtortával készülnek.

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A válaszokból az is kiderül, hogy nem minden cukrászdában segíti az üzletet a hosszúhétvége: a felkapottabb helyeken a turizmus növelheti is a forgalmat, máshol viszont éppen azért számítanak kevesebb vendégre, mert a környékbeliek jórészt elutaznak a hétvégére. Több cukrászda kiemelte azt is, hogy a helyi rendezvények hiánya miatt számít gyengébb forgalomra. Általánosságban viszont nyilatkozó cukrászok úgy látják, hogy évről évre egyre többen kíváncsiak az országtortákra, így a legtöbb egység az elmúlt évekhez hasonlóan erős, vagy annál is magasabb vendégszámot vár.

A Magyarország Tortája verseny elmúlt közel 20 éve alatt szerencsére fenn tudta tartani az érdeklődést és az izgalmat, mindig rengetegen várják az augusztus 20-át, hogy megkóstolhassák végre a győztes tortákat. Jól mutatja ezt, hogy közel 500 cukrászda kínálja minden évben országszerte a tortákat és a Magyar Ízek Utcája rendezvényen is több tízezer szelet fogy el belőlük a két nap alatt. A négynapos hétvége alatt a legtöbb édességkedvelő ember egyszer biztos, hogy megkóstolja a két győztes tortát és a legtöbb esetben így is szokták kérni. Összekóstolják a két terméket, majd eldöntik, hogy idén a Magyarország Tortája, vagy a Magyarország Cukormentes Tortája ízlik-e jobban nekik

- mondta el Erdélyi Balázs. A Magyar Cukrász Ipartestület elnöke azt is hozzátette, hogy nagy büszkeség számukra és talán a verseny népszerűségét is mutatja, hogy az tavaly bekerült a Magyar Értéktárba, mint kiemelkedő nemzeti érték.

A nyári hőség még a cukrászdáknak sem kedvezett

Erdélyi Balázs lapunk kérdésére, hogy értékelik eddig a 2026-os évet, elmondta: kicsit felemás az évük eddig, de még nem panaszkodnak. "A tavasz nagyon erős forgalmakat hozott a legtöbb cukrászdában, majd a nyár többször megtorpant. Hol a kiüresedett nagyvárosok miatt, hol a nagy forróság miatt" - mondta el a szakember.

Az augusztus 20. mindig élénkülést szokott hozni az üzletek forgalmában, kezdenek visszaszállingózni a vendégek a nyaralásból, ráfordulnak az iskolakezdésre, újra megtelnek a városok, ezzel együtt a cukrászdák is. Nagyon reméljük, hogy az aszályos nyár miatt és a sok nem várt nehézség miatt nem szállnak majd el teljesen az alapanyag- és az energiaárak, mert nagyobb áremelést már nem biztos, hogy elbírnak a vendégek

- mondta el a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke, aki úgy látja, hogy a minőségi cukrásztermékekre megvan a kellő kereslet és az igényesség is, csak talán a pénztárcák szabják egy kicsit szűkre a lehetőségeket. "A minőségi és egészséges termékek ma már valóban nem olcsók, de a beltartalmi- és az élvezeti értékük ezt tudja feledtetni és az igényes vendégek inkább a minőség felé hajlanak, a mennyiség helyett" - mondta lapunknak Erdélyi Balázs.

Ugyan a 2022-es és 2023-as évekhez képest, amelyeket az energiaválság, az elszabadult infláció és a gyenge forint árfolyam is nehezített, a 2026-os év már egészen kedvező is lehetett volna, még nem vonult el minden sötét felleg. A KSH éves adatsorából látható, hogy a 2025-ös év végi adatok szerint a cukrászdák száma tovább csökken az országban. Erdélyi Balázs is elmondta, hogy valóban van egy folyamatos, mérsékelt csökkenés a cukrászdák számában, de úgy véli, "még össze tehetjük a kezünket, mert amíg a vendéglátóhelyek összesen 4% feletti csökkenéssel zártak tavaly, addig a cukrászdák csak a felét szenvedték el, csupán 2%-kal csökkent a számuk".

Lehet ez egy természetes, egészséges szelekció is, vagy akár a generációváltás nehézségei is benne lehetnek, de a nagymúltú, akár több generációs cukrászdák, akik a szakma zászlóshajói, azok nem adják fel egykönnyen, ott a név kötelez! Akik a gyors meggazdagodást látták egy cukrászdanyitásban, azok legtöbben hamar csalódnak, mert ha nem teszik bele azt a rengeteg munkát, amit igényel egy cukrász vállalkozás, akkor az első pár nehézség el is fogja őket téríteni. Nincs könnyű helyzetben a vendéglátás, azon belül a cukrászdák sem, de hiszem, hogy van jövője a magyar cukrászatnak, ami szinte már egyedülálló Európában

- mondta el a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke a Pénzcentrumnak.

Címlapkép és fotók: Magyar Cukrász Ipartestület