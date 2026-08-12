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Magyarország tortája 2026: kihirdették a győzteseket, itt lehet megkóstolni a tortákat hamarosan
Rekordszámú versenyző indult, végül a tavalyi győztes védett címet a 2026-os Magyarország tortája versenyen. A Rögös túró és tejföl tematika győztese, a Bíborfehér torta elegáns és izgalmas cukrászati kreáció, amiben selymes tejtermékek és frissítő bogyósgyümölcsök találkoznak - olvasható az augusztus 20-i ünnep hivatalos honlapján. Az ország tortája 2026-os nyertese mellett minden évben kihirdetik a győztest Magyarország Cukormentes Tortájának versenyén is a diabétesz megelőzéséért küzdő Egy Csepp Figyelem Alapítvány támogatásával: ezt idén a Szilvafácska torta lett a balatongyöröki Promenád Kávéházból.
A Magyar Cukrász Ipartestület idén huszadik alkalommal hirdette meg a Magyarország Tortája versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából, ezúttal Rögös túró és tejföl tematikában. Ezek a tejtermékek nemcsak izgalmas és népszerű alapanyagok, hanem kiemelten fontos részei a magyar gasztronómiai kultúrának: a rögös túró közel 500 éve a magyar konyha egyik alapélelmiszere, amit a Kárpát-medencén kívül sehol máshol nem készítenek – 2019-ben még az Európai Unió is elismerte és hivatalosan nyilvántartásba is vette a rögös túrót hagyományos, különleges élelmiszerként. A tejföl fogyasztása a keresztény vallás terjedésével párhuzamosan nőtt meg Magyarországon, mára pedig a konyhánk egyik nélkülözhetetlen alapanyagává vált.
Az idei koncepció rekordszámú, összesen 60 nevezést vonzott, melyek közül négykörös zsűrizési folyamattal került ki az idei győztes. 2026-ban Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek védtek címet: a gyulai Kézműves Cukrászda csapata tavaly a DCJ Stílusgyakorlat névre keresztelt tortával nyert, most pedig a Bíborfehérrel övék lett 2026 ország tortája címe is.
Az ország tortája 2026-ban a Bíborfehér: selymes tejföl mousse és feketeribizlibor rétegekbe zárva
A győztes torta alapja a selymes tejfölös mousse, a rögös túró és a bogyós gyümölcsök kombinációja, amit olyan izgalmas ízek és textúrák egészítenek ki, mint a pirított mandula vagy a liofilizált málna. A bogyós gyümölcsök ráadásul igazán különleges formában is megjelennek: édes feketeribizlibor is került a gyulai csapat alkotásába.
A Bíborfehér egyszerre kellemesen fanyar és lágyan édes, hagyománytisztelő és modern, vagyis igazi ünnepi desszert. A rétegekbe zárt komplex ízélmény letisztult megjelenést kapott, ezzel is megmutatva, hogyan lehet a nemzeti örökségünket kortárs értelmezésben tálalni.
A Kézműves Cukrászda kreációjának szigorú elvárásoknak kellett megfelelnie a zsűrizés során: a versenymunkáknak hangsúlyosan, minimum 40 százalékban kellett felverteket vagy egyéb tésztarétegeket tartalmazniuk annak érdekében, hogy a torták valóban a magyar cukrászat tradícióit képviseljék.Az alapanyagok tekintetében csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat használhattak fel a versenyzők, és az is szempont volt, hogy a rögös túró és/vagy a tejföl is karakteresen megjelenjen.
A versenyen egyébként bőven voltak izgalmas párosítások: gyakran jelentek meg olyan, a tejtermékekhez klasszikusan házasított gyümölcsök, mint a sárgabarack, az eper vagy a málna, de különleges hozzávalók is előkerültek – például kaffir lime, kumkvat, yuzu vagy tonkabab, sőt, még kápia paprika és sült bacon is.
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A második helyezett a Füredi Krisztián (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső) által készített Rétegek tánca torta lett, harmadik helyen pedig az Eprek hercege torta, Lázár Tamás (Dinasztia Cukrászda, Siófok) alkotása végzett.
Magyarország cukormentes tortája 2026-ban a Szilvafácska
Magyarország tortája mellett minden évben megrendezik Magyarország Cukormentes tortájának versenyét is a diabétesz megelőzéséért küzdő Egy Csepp Figyelem Alapítvány támogatásával: ezt idén a Szilvafácska torta nyerte a balatongyöröki Promenád Kávéházból. Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő alkotása hozzáadott cukor nélkül készült, és dióval, illetve tejcsokoládéval egészíti ki a szilva gyümölcsösségét. Az ízeket egy könnyed fahéjas mousse fogja össze, és egy kevés zöld tea is frissíti a desszertkreációt.
A győztes tortákat augusztus 20-tól lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban és országszerte közel 500 cukrászdában. A győztes tortákat árusító cukrászdák listáját pedig augusztus 18-tól a megújult www.cukraszat.net honlapon is megtalálhatjuk, ahol egy térkép segítségével rögtön ki is választhatjuk a hozzánk legközelebb eső cukrászdát.
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