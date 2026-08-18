A magyar prémiumbanki szektor 2026 első félévében is újabb csúcsokat döntött.
Itt a friss lista: térképen a cukrászdák, ahol kapható lesz Magyarország Tortája 2026-ban
Hamarosan kezdődhet az ünnepi tortakóstolás, ugyanis közzétette a Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny 2026-os győzteseit árusító cukrászdák listáját a Magyar Cukrász Ipartestület honlapján. Idén újítás, hogy egy térképes keresőt is készítettek. A cukrászda lista, ahol kóstolhatók a győztes desszertek, jelenleg 485 címet tartalmaz, de ez még bővülhet. A tortákat az érdeklődők 2026. augusztus 20-tól vásárolhatják meg Budapesten a Magyar Ízek Utcája rendezvény keretében a Várkert Bazár épületében, valamint a listában szereplő közel 500 cukrászdában országszerte, sőt akár a határon túl is.
A Magyar Cukrász Ipartestület idén huszadik alkalommal hirdette meg a Magyarország Tortája versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából, melyen végül a Bíborfehér fantázianevű torta aratott győzelmet. Magyarország tortája mellett minden évben megrendezik Magyarország Cukormentes tortájának versenyét is a diabétesz megelőzéséért küzdő Egy Csepp Figyelem Alapítvány támogatásával: ezt idén a Szilvafácska torta nyerte. A díjnyertes édességekről ebben a cikkben írtunk bővebben.
A győztes tortákat augusztus 20-tól lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban és országszerte közel 500 cukrászdában. A cukrászda lista, ahol megkóstolhatjuk az idei országtortákat augusztus 18-tól nyilvánosan elérhető a Magyar Cukrász Ipartestület honlapján, ahol egy térkép segítségével idén már rögtön ki is választhatjuk a hozzánk legközelebb eső cukrászdát. Arra kérik a vendégeket, hogy indulás előtt az aktuális Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája készletről érdeklődjön a kiválasztott cukrászdánál!
Hol kapható Magyarország Tortája? Itt a 2026-os Ország Tortája cukrászda lista a hivatalos árusítóhelyekkel
2026-ban is közel 500 cukrászdában árusítják majd országszerte augusztus 20-tól, szerdától a nyertes tortákat. (Sőt, két szlovákiai cukrászda, a Bartalos Cukrászda Alistálban és a Cafe Laro Komárnóban is árusítóhely idén.) Ahogy a korábbi években, 2026-ban is érdemes jól időzíteni a kóstolást, mert sok árusítóhely csak néhány napig - az államalapítás ünnepén, a hosszú hétvége időszakában árusít, később már nem biztos, hogy megtaláljuk a kínálatban.
A cukrászdák listája még bővülhet, de cikkünk megjelenésekor 485 helyet tartalmaz. Innen letölthető az aktuális cukrászda lista, illetve a cukrászdák nevének sorrendjében itt is felsoroljuk az árusítóhelyeket:
Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája árusítóhelyek 2026-ban
A legtöbb helyen mindkét torta kapható lesz, de azoknál a helyeknél, ahol mégsem, ezt külön feltüntettük.
- A Cappella Cukrászda - 6720 Szeged, Kárász u. 6.
- A Regős Cukrászműhely - 1141 Budapest, Fogarasi út 134.
- All-IN Cukrászda - 2440 Százhalombatta, Damnjanich u. 62.
- AnDa Cukrászda Kistarcsa - 2143 Kistarcsa, Széchényi István u. 88-90
- AnDa Cukrászda Vác - 2600 Vác, Köztársaság út 3.
- Andi's speciality café - 1067 Budapest, Teréz krt. 33.
- Andrész Cukrászda - 2051 Biatorbágy, Szabadság út 37. - Csak Magyarország Tortája!
- Anetta Cukrászda - 4700 Mátészalka, Zrínyi út 19.
- Anna Cukrászda - 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 288/A
- Anna Cukrászda - 6065 Lakitelek, Esze T. u. 2.
- Aranyalma Cukrászda - 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4.
- Babusgatós Pékműhely és Cukrászda - 9700 Szombathely, Vépi út 17.
- Bagaméri Cukrászda - 2890 Tata, Új út 118.
- Balajti Cukrászda - 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 41/B. - Csak Magyarország Tortája!
- Balaton Klub - 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla utca 1.
- Bali art cafe - 2536 Nyergesújfalu Bartók Béla utca 20
- Balogh Cukrászda - 3434 Mályi, Fő út 69.
- Bartalos Cukrászda - Alistál, Napos utca 1036/2 A. (Szlovákia) - Csak Magyarország Tortája!
- Bécsi Cafe&Bar - 9700 Szombathely, Fő tér 14.
- Bécsi Kávéház - 9021 Győr, Arany János u. 18.
- BEJÓ Cukrászda - 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 1/6.
- Béla Bácsi Cukrászdája - 1016 Budapest, Mészáros u. 14.
- Bella Cukrászda - 3778 Varbó, Dózsa Gy. u. 5.
- Belvárosi Auguszt Cukrászda - 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.
- Benke Cuki - 6723 Szeged, József Attila sgt. 134.
- BEUGRÓ a boldogságért Cukrászda - 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 72.
- Bilics Cukrászda - 2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 18
- Blöff bistro - Szombathely Szófia utca 47
- Bohém Cukrászda és Cukrászüzem Devecser - 8460 Devecser, Petőfi tér 8.
- Boldizsár Cukrászda - 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 100.
- Boldizsár Cukrászda - 3300 Eger, Törvényház u. 4.
- Boldizsár Cukrászda - 3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 2.
- Bonobo - 2310 Szigetszentmiklós, Miklós pláza, Ifjúság útja 16
- Bor Cukrászat - 2370 Dabas, Bartók Béla út 69.
- Bordás Cukrászda - 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 6.
- Bordás Cukrászda - 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-4.
- Bordás Cukrászda - 4060 Balmazújváros, Veres P. utca 1.
- Bordűr Wellness Hotel - 5561 Békésszentandrás, Szent András utca 4.
- Borostyán Cukrászda - 8000 Tapolca, Vasút u. 1. - Csak Magyarország Tortája!
- Both Cukrászda - 7130 Tolna, Deák u. 20.
- Breitenstein Cukrászda - 7754 Bóly, Ady E. u. 5.
- Bundiner Cukrászda - 2151 Fót, Szent Benedek u. 33.
- Cafe Laro - Szlovákia, 94501 Komárno, Nám. M. R. Stefánika 6.
- Cafe Melba - 8600 Siófok, Fő u. 172.
- Caffé Perté - 8000 Székesfehérvár, Lakatos utca 2.
- Caffe Trevi Cukrászda - 2071 Páty, Iskola u. 1/B.
- Cake to go Budapest - 1139 Budapest, Petneházy u. 37.
- Carbart Pékség - 1119 Budapest, Hadak útja 1.
- Castello Cukrászda - 3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 11.
- Castello Cukrászda - 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 18.
- Castello Cukrászda - 4220 Hajdúböszörmény, Bethlen G. út 26.
- Cédrus Cukrászda - 6724 Szeged, Bakay N. utca 24.
- Ciao Várkert - 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5.
- Claudia Cukrászda - 9700 Szombathely, Savaria tér 1/A
- Cocó 7 Csokoládé - 1015 Budapest, Hattyú u. 1.
- Croissant Bakery - 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 11-13
- Cziniel Cukrászda - 1031 Budapest, Nánási út 55.
- Csabi Cukrászda - 6646 Tömörkény, Bem József utca 12.
- Csabi Cukrászda - 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
- Családi Kiss Cukrászda (Kiss Cuki) - 6050 Lajosmizse, Árpád u. 24. - Csak Magyarország Tortája!
- Csekő Cukrászda és Gyorsétterem - 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 35.
- Csekő Kávéház és Gyorsétterem - 4027 Debrecen, Füredi utca 25/B.
- Csekő Kévéház és Étterem - 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 62.
- Cserfalvi Cukrászda - 1039 Budapest, Mátyás király út 18.
- Csibe Cukrászda - 3060 Pásztó, Baross Gábor út 35.
- Csillag Cukrászda - 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 219.
- Csoki Praliné - 2316 Tököl, Piac tér 7
- Csuta Cukrászda - 8083 Csákvár, Kossuth L. u. 20.
- Damniczki Cukrász Manufaktúra - 8000 Székesfehérvár, Rózsa u. 2.
- De'Cuki - 9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 76.
- Deko Cukrászda - 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 12.
- Del Conte Kézműves Cukrászda - 9600 Sárvár, Rákóczi u. 11.
- Desszertimádó Sweets & Cakes - 6724 Szeged, Csongrádi sugárút 62-64.
- Dibáczi Cukrászda - 1142 Budapest, Kassai tér 14.
- Dinasztia Cukrászda - 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 2/c.
- Dini Cukrászda - 1126 Budapest, Margaréta utca 6
- Dobay BudaPart - 1117 Budapest, Garda u. 1.
- Dobay Halásztelek - 2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc út 68.
- Dobay Horváth kert - 1016 Budapest, Krisztina krt. 38.
- Dock Cukrászda - 8154 Polgárdi, Deák Ferenc u. 11.
- Dock Cukrászda - 8600 Siófok, Fő tér 5.
- Dolce Cukrászda - 8300 Tapolca, Csobánc u. 55.
- Dolce Vita Cukrászda - 1033 Budapest, Búza utca 2.
- Dolce Vita cukrászda - 2000 Szentendre, Bogdányi út 28.
- Dolce Vita Dessert - 3014 Hort, Kossuth Lajos út 48.
- Dominó Cukrászda - 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u.29.
- Dömötöri Cukrászda - 9400 Sopron, Széchenyi tér 13. - Csak Magyarország Tortája!
- Drazsé Cukrászda és Falatozó - 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 13.
- Dulce Vida mentes shop - 1172 Budapest, Ferihegyi út 27.
- Ebatta Cukrászda - 2440 Százhalombatta, Damjanich u. 16.
- Édes Álom Cukrászda - 6086 Szalkszentmárton, Fő út 4.
- Édes álom cukrászda és fagyizó - 2225 Üllő, Pesti út 79.
- Édes Desszert - 1192 Budapest, Kós Károly tér 12.
- Édes Gyöngyös - 3200 Gyöngyös, Vásár utca 2.
- Édes Hullám Cukrászda - 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty Mihály u 2
- Édes Hullám Cukrászda - 2337 Délegyháza, Rákóczi u 9/4
- Édes M Cukrászda - 5540 Szarvas, Kossuth tér 3/1.
- Édes Szelet Cukrászda és Kávézó - 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 2.
- Édes Szelet Cukrászda és Kávézó - 1039 Budapest, Csobánka tér 3. - Csak Magyarország Tortája!
- Édes Sziget Cukrászda és Kávézó - 8053 Bodajk, Táncsics M. u. 43./A - Csak Magyarország Tortája!
- Édes Szívem Cukrászda - 3530 Miskolc, Széchenyi út 32.
- Édes Titok Cukrászda - 5000 Szolnok, Kossuth út 9.
- Édes Vonal - 2600 Vác, Szécheni utca 34.
- Édes-Gyömbér Cukrászda - 1046 Budapest, Galopp u. 2. - Csak Magyarország Tortája!
- Édeske Cukrászműhely - 2626 Nagymaros, Dózsa György út 21.
- Édeskrém Sütibolt - 1237 Budapest, Újtelep út 7
- Eleven Cukrászat - 8174 Balatonkenese, Óvoda u. 12. - Csak Magyarország Tortája!
- Élmény Cukrászda - 6724 Szeged, Makkoserdősor 22
- Emil Cukrászda - 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 132.
- Emil Cukrászda - 1037 Budapest, Bécsi u. 314.
- Emlékház Cukrászda - 2541 Lábatlan, József Attila utca 62.
- EMMAROZS Pékség - 6722 Szeged, Mérey utca 15/A.
- Enjoy Mokka - 9400 Sopron Schönherr-Malom u 43
- ÉNSÜTIM - 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central, Tesco üzletsor)
- Énsütim Desszertház - 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.
- Erika Cukrászda - 2517 Kesztölc, Tavasz u. 7.
- Eszterházy kávézó - 2600 Vác, Liszt Ferenc sétány 1.
- Esztrol Süteménybolt - 8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 86.
- Ettore Cukrászda és Fagylaltozó - 2500 Esztergom, Lőrincz u. 2.
- Éva Cukrászda - 3860 Encs, Petőfi u. 25.
- Fagyivarázs Cukrászda - 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 29.
- Falánk Fanny Kávézó - 3530 Miskolc, Szemere utca 3. - Csak Magyarország Tortája!
- Faller cukrászda - 1164 Budapest, Tabódy Ida tér 2.
- Fazekas cukrászda - 1162 Budapest, Csömöri út 209
- Fék Kávéház - 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/A
- Ferihegy 2. Édességbolt - Ferihegy II.
- Fészek Cukrászda - 2072 Zsámbék, Szent István tér 2.
- Fészek Cukrászda - 2060 Bicske, Szent István út 20.
- Fincsi Free - 5000 Szolnok, Sólyom u. 1.
- FitLife Cukormentes Cukrászda - 1077 Budapest, Király u. 85.
- Fittnass Duna - 1138 Budapest, Váci út 178.
- Fittnass Sugár - 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.
- Fittnass Zichy - 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 43.
- Fleck - 1094 Budapest, Tűzoltó utca 49-53 - Csak Magyarország Tortája!
- Floch Cukrászat - 2600 Vác, Köztársaság út 35.
- Fodor Cukrászat - 6000 Kecskemét, Március 15 utca 1/2. - Csak Magyarország Tortája!
- Fogarasi Pékség és Cukrászda - 1148 Budapest, Fogarasi út 69.
- Forum Bistro - 5300 Karcag, Kossuth tér 5.
- Fragola Angyalföld Cukrászda és Fagylaltozó - 1139 Budapest, Pap Károly u. 20
- Frédi Cuki - 3170 Szécsény, Rákóczi út 85. épület 1.
- Frey Cukrászda - 7624 Pécs, Hungária u. 53/1
- Füge & Mangó - 1052 Budapest, Vitkovics Mihály u. 5.
- Füsti Cukrászda - 6600 Szentes, Kiss Zsigmond u. 3/4.
- Gabó Cukrászda - 8095 Pákozd, Budai út 68/B
- Gála Korzó - 2800 Tatabánya, Komáromi út 51.
- Gara Cukrászda - 4026 Debrecen, Kálvin tér 6.
- Garda Cukrászda - 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 11/a.
- Gelati Budapest - 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. Árkád üzletház
- Geleta Cukrászda - 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 169.
- Geraldine - Auguszt a Múzeumkertben - 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
- Gerő Cukrászda - 8800 Nagykanizsa, Táncsics tér 10.
- Gina Cukrászda - 1122 Budapest, Városmajor u. 34.
- Gina Cukrászda - 1134 Budapest, Lehel Csarnok földszint, Váci út 9-13.
- Gina Cukrászda - 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18.
- Gina Cukrászda - 1191 Budapest, Üllői út 216/1.
- Gina Sütemények - 1117 Budapest, Fehérvári út 22. Vásárcsarnok
- Gluténmentes Tündér Manna - 1173 Budapest, Pesti út 41/c
- Godó Cukrászda - 3100 Salgótarján, Rákóczi út 12. - Csak Magyarország Tortája!
- Gólyafészek Cukrászda - 2364 Ócsa, Kálvin u. 12.
- Gombai Cukrászda - 2112 Veresegyház, Budapesti út 5/d
- Gondola Fagylaltozó - 1115 Budapest, Bartók B. u. 69.
- Gödöllői Királyi Kastély - 2100 Gödöllő Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
- Görömbei Cukrászda - 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 23/a
- Grillázs Cukrászda - 8500 Pápa, Zárda u. 8.
- Grillázs Cukrászda - 4700 Mátészalka, Kölcsey út 3.
- Gyöngy Cukrászda - 3527 Miskolc, Ady Endre u. 14./A
- Gyöngyszem Cukrászda - 5465 Cserkeszőlő Fürdő út 616/2.
- Habcsók Cukrászda - 1165 Budapest, Újszász u. 45/B. L. Ép.
- Hamiló Cukrászat és Rétesmanufaktúra - 6000 Kecskemét, Sarolta utca 35.
- Harangvirág Cukrászda - 1042 Budapest, István út 12.
- Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda - 9400 Sopron, Faller J. u. 4.
- Hegyvidéki Cukrászda - Apor V. tér 11.
- Herr Cukrászda - 2023 Dunabogdány, Petőfi S. u. 18.
- Hisztéria Cukrászda - 2251 Tápiószecső, Pesti út 5.
- Hodosi Cukrászda - 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 45.
- Hodosi Cukrászda - 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-4.
- Hodosi Cukrászda - 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út. 1.
- Hodosi Pizzéria - 4183 Kaba, Rákóczi Ferenc u. 85.
- Hoffer Cukrászda - 9400 Sopron, Várkerület 86.
- Hollandi Cukrászda - 1213 Budapest, Hollandi út 29.
- Horváth Cukrászda - 1042 Budapest, Petőfi S. u. 35.
- I Love Gelato Fagyizó és Bár - 8440 Herend, Kossuth L. u. 154.
- I Love Pizza & Döner Ételbár - 4600 Kisvárda, Városmajor út 42.
- Ideál Desszert Cukrászda - 1149 Budapest, Szugló utca 80.
- Ildikó Cukrászda - 5540 Szarvas, Szabadság u. 24.
- Ildikó Cukrászda - 5600 Békéscsaba, Gábor Áron u. 3.
- Illés Cukrászda - 2143 Kistarcsa, Honvéd u. 1.
- Indiáner Cukrászda - 6726 Szeged, Marostői u. 23.
- István Cukrászda - 1051 Budapest, Október 6. u. 17.
- Jagyutt Cukrászat - Orchidea Cukrászda - 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. utca 12.
- Jakó Cukrászda - 2400 Dunaújváros, Lobogó u. 1.
- Jakó Cukrászda Anna Kávéház - 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 7.
- Jakó Cukrászda Centrum Étterem - 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 2.
- Jánoska Cukrászda - 2000 Komárom, Bajcsy Zs. út 28.
- Jardin Cukrászda - 4024 Debrecen Rózsa utca 2.
- Jégkuckó Cukrászda - 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 4.
- Jenei Kávéház - 2837 Vértesszőlős, Vörösmarty u. 1. - Csak Magyarország Tortája!
- Juhász Cukrászda - 5630 Békés, Széchenyi tér 4/2.
- Kádár Cukrászda - 3384 Kisköre, Kossuth út 24.
- Kálmán Cukrászda - 2072 Zsámbék, Mányi út 23.
- Kapitány Cukrászda - 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. Út 175.
- Kapitány Cukrászda - 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. Út 68.
- Kapitány Cukrászda - 2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs út 22/6.
- Kapitány Cukrászda - 1071 Budapest, Damjanich u. 32.
- Kapitányok Kedvence - 1093 Budapest, Nagyvásárcsarnok, Vámház krt. 1-3.
- Karl Cukrászda - 2330 Dunaharaszti, Erzsébet u. 1. - Csak Magyarország Tortája!
- Katica Cukrászda - 2030 Érd, Sóskúti út 19.
- Kemencés Étterem - 2431 Perkáta, Dózsa György utca 6.
- Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft. - 2071 Páty, Mesterségek útja 4. - Csak Magyarország Tortája!
- Képeschoco - 3964 Pácin, Fő út 18.
- Kerekerdő Cukrászda - 1147 Budapest, Öv utca 177/a
- Kerekes Cukrászda - Bozsok - 9727 Bozsok, Rákóczi u. 51.
- Kézműves Cukrászda - 5700 Gyula, Városház út 21.
- Király Kávéház Répcelak - 9653 Répcelak, Petőfi u. 56. - Csak Magyarország Tortája!
- Király Kávéház Sárvár - 9600 Sárvár, Pap köz 2. - Csak Magyarország Tortája!
- Kis Édes Cukrászda - 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20.
- Kis Virág Cukrászda - 6720 Szeged, Klauzál tér 8.
- KisCsekő Caffé - 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 1/A.
- Kiscsillag Cukrászda - 1214 Budapest, Kossuth L. u. 154-158.
- Kisgergely Cukrászda - 3534 Miskolc, Nagy L. király u. 9.
- Kismandula Cukrászda - 4024 Debrecen, Liszt F. u. 10.
- Kismanó cukrászda és rétes-bár - 2360 Gyál, Kőrösi út 38.
- Kiss-Virág Cukrászda - 4287 Vámospércs, Malom u. 7.
- Kiss-Virág Cukrászda - 4029 Debrecen, Cegléd u. 16.
- Koch-Danica Cukrászda - 1035 Budapest, Vörösvári út 41.
- Kokó Cukrászda - 8200 Veszprém, Március 15 u. 3/1
- Kóré Cukrászda - 2766 Tápiószele, Bartók B. u. 24/C
- Korzó - 2890 Tata, Tópart u. 5-7.
- Korzó Café - 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 7-9.
- Kovács Cukrászda - 6100 Kiskunfélegyháza, Attila utca 2.
- Kovács Cukrászda - 7632 Pécs, Nagy Imre út 35-37.
- Kovács Cukrászda Fertőszentmiklós - 9444 Fertőszentmiklós, Szerdahelyi utca 52.
- Kövér Cukrászda - 3950 Sárospatak, Rákóczi út 36-38.
- Krém Cukrászda - 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 40.
- Kristály Cukrászda - 1085 Budapest, József körút 53.
- Krisztina Cukrászda Vértessomló - 2823 Vértessomló, Rákóczi F. u. 19.
- Kuglóf Cukrászda - 9022 Győr, Kazinczy utca 18-20.
- Kunyhó Cukrászda - 1131 Budapest, Jász u. 136.
- La Fontana - Esztergom Széchenyi tér 20
- La Mimosa - 1134 Budapest, Radnóti Miklós u. 43.
- La Prima Trattoria - 7400 Kaposvár, Fő utca 2.
- La Susanna kézműves fagylaltozó - 1095 Budapest, Mester utca 83/C.
- Ladányi Cukrászda - 5520 Szeghalom, Tildy u. 3.
- Lagzi Cukrászat - 5630 Békés, Teleky u. 24.
- Lamuse Kávézó - 1094 Budapest, Tűzoltó u. 82. - Csak Magyarország Tortája!
- László Cukrászda - 1111 Budapest, Budafoki út 53.
- Levendula és Kert Cukrászda - 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. utca 29.
- Levendulás fagyizó - 2721 Pilis, Rákóczi út 29.
- Lipóti Pékség - 4600 Kisvárda, Városmajor út 84.
- Lipóti Pékség Kunszentmiklós - 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 14.
- Lord Mignon Cukrászda - 1212 Budapest, Kossuth L. u. 48-50.
- Lovas Cukrászda - 1028 Budapest, Hideghúti út 167.
- Magda Cukrászda - 7623 Pécs, Kandó K. u. 4.
- Major Cukrászda - 1122 Budapest, Maros u. 14.
- Máksüti Kézműves Cukrászda - 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 3.
- Mandula Cukrászda - 4028 Debrecen, Ember Pál u. 23.
- Mandula Pont Debrecen - 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.
- Mandula Pont Miskolc ALDI - 3531 Miskolc, Nagyváthy János u. 2.
- Mandula Pont Miskolc TESCO - 3127 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.
- Marcipán Cukrászda - 7020 Dunaföldvár, Béke tér 3.
- Marcipán Cukrászda - 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 48.
- Marcipán Cukrászda - 5000 Szolnok, József A. út 126.
- Marcipán Süteménybolt - 2400 Dunaújváros, Piac tér
- Margaréta fagyizó - 8431 Bakonyszentlászló, László K. u. 13.
- Marján Cukrászda - 3300 Eger, Kossuth u. 28.
- Maródi Cukrászda - 2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u. 21.
- Maródi Cukrászda - 1137 Budapest, Jászai Mari tér 3.
- Maroni Cukrászda - 2013 Pomáz, József Attila u. 22.
- Mártika Néni Cukrászdája - 2740 Abony, Hunyadi János út 26/B. - Csak Magyarország Tortája!
- Márton Cukrászda - 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 239-241.
- Mátyás Udvar Bisztró és Terasz - 8291 Nagyvázsony, Temető u. 1.
- Mecsek Cukrászda - 7621 Pécs, Széchenyi tér 16.
- Mecsek Cukrászda - 7631 Pécs, Megyeri út 76.
- Medora Cukrászat - 2483 Gárdony, Jókai Mór utca 40.
- Megyeház Presszó - 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 16.
- Melange Cukrászda - 4028 Debrecen, Laktanya u. 50.
- Menta Ice Cukrászda - 1239 Budapest, Házikert utca 23.
- Meringa Cukrászda - 1213 Budapest, Erdősor u. 135.
- Mester Étterem és Cukrászda - 8700 Marcali, Rákóczi u. 2-4.
- Mészáros Cukrászda - 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 70.
- Mézes Zserbó Cukrászda - 9222 Hegyeshalom, Filmszínház utca 2/b
- Mézesmadzag Cukrászda - 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 42.
- Mignon Cukrászda - 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 45-47.
- Mignon Cukrászda - 4025 Debrecen, Kossuth utca 9.
- Mimóza Cukrászda - 2600 Vác, Dr Csányi László krt. 52
- Mini Cukrászda - 9900 Körmend, Széchenyi u. 2.
- Miradza Cukrászda & Brunch - 2100 Gödöllő, Bajcsy Zsilinszky u.27.
- Mirgitta Cukrászda - 2600 Vác Köztársaság út 11-13.
- Mischler Cakes Cukrászda - 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
- Mischler Cukrászda - 7633 Pécs, Erkel Ferenc u. 8.
- Mischler Cukrászda & Bisztró - 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
- Míves Ízek Édenségek - 2400 Dunaújváros, Szent István tér 1.
- Míves Ízek Édenségek 2. - 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/C.
- Mokka Cukrászda - 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 39.
- Molnár Cukrászda - 2900 Komárom, Táncsics M u. 59.
- Mon Ami Cukrászda és Kávézó - 4032 Debrecen, Martonfalvi utca 2/A.
- Monako Cukrászda - 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 1.
- Mónika Fagyizó és Cukrászda - 8400 Ajka, Futó u. 10.
- MONO Cake & Dessert - 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 24.
- MONO Cake&Dessert - 2085 Pilisvörösvár fő út 101
- Moon Cremi Cukrászda - 1222 Budapest, Nagytétényi út 37.
- Moon Cremi Cukrászda - 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.12-14.
- Moon Cremi Cukrászda - 1083 Budapest, Futó u. 37-45.
- Mozart Cukrászat - 8380 Hévíz, Széchenyi utca 4.
- Muskátli Cukrászda - 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 28.
- Muskátli Cukrászda - 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 47/a - Csak Magyarország Tortája!
- My Pastry - 1062 Budapest, Váci út 1-3. I.E. 035 (Westend)
- Nagy-féle Cukrászda - 5630 Békés, Kossuth u. 2. - Csak Magyarország Tortája!
- Nándori Cukrászda - 1092 Budapest, Ráday u. 53.
- Nass Cukrászda - 1239 Budapest, Hősök tere 8.
- Nelson Étterem és Cukrászda - 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 4.
- Neu Olasz Fagyizó és Cukrászda - 7400 Kaposvár, Rippl Rónai tér 2.
- Nikoletta Cukrászda - 2051 Biatorbágy, Alkotmány u. 6.
- NoGlu cukrászda - 1024 Budapest, Fény u. 2. - Csak Magyarország Cukormentes Tortája!
- Nonna Desszertbár - 2111 Szada, Székely B. u. 41.
- Nova Cukrászda - 6726 Szeged, Szőregi út 80.
- Olívia kamra - 9224 Rajka Rákóczi Ferenc utca 21
- Öcsi Cukrászda - 8100 Várpalota, Szent István u. 15.
- Pablo és Rebeka - mentes kiscuki és pékség - 2120 Dunakeszi, Fillér u. 8.
- Páholy Café - 1137 Budapest, Szent István krt. 12.
- Paleoduo B and J Kft. - 2310 Sigetszentmiklós, Ősz utca 3.
- Pálmai Cukrászda - 1156 Budapest, Páskom liget utca 8.
- Panna! Cukrászda - 2133 Sződliget, HRSZ 049/6
- Papp Cukrászda - 6900 Makó, Kálvin u. 8-12.
- Papp Kávézó - 6900 Makó, Széchenyi tér 9-11.
- Páratlan 2003 Kft. - 2310 Szigetszentmiklós Géza Fejedelem 2.
- Páratlan cukrászda - 2310 Szigetszentmiklós, Géza fejedelem u. 2.
- Pataki Cuki - 1123 Budapest, Apor Vilmos tér 11. Hegyvidék Bevásárlóközpont
- Pataki Cukrászda - 2030 Érd, Balatoni út 61. - Csak Magyarország Tortája!
- Patika Cukrászda - 8564 Ugod, Kossuth L. u. 30.
- PDF-Pizza-Cukrászda - 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 59.
- Pécsi Zserbó Cukrászda - 7624 Pécs, Rókusalja u. 9.
- Pelikán Cukrászda - 1147 Budapest, Telepes u. 35/B
- PEPE Cukrászda - 8420 Zirc, Alkotmány út 7.
- Petre Cukrászda Tata - 2890 Tata, Ady Endre út 63.
- Picur Cukrászda - 1188 Budapest, Vasút u. 48.
- Pipacs Kávézó - 2800 Tatabánya, Gál István ltp 707
- Piskóta Cukrászda - 7831 Pellérd, Dózsa Gy. u. 104
- Pizza Lab - 2890 Tata Hősök tere 12
- Poncsák Cukrászda - 4600 Kisvárda, Mártírok u. 2.
- Prim Cukrászda - 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 21.
- Prim Cukrászda - 7100 Szekszárd, Flórián u. 5.
- Prim Cukrászda - 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 1.
- Príma Cukrászda - 9700 Szombathely, Bocskai Krt. 8.
- Promenád Kávéház - 8313 Balatongyörök, Füredi út 50.
- Punto Corvin - 1082 Budapest, Corvin sétány 2/A
- Punto Cukrászda & Bisztro & Pizzéria - 2040 Budaörs, Szabadság út 306-308.
- Punto Cukrászda és Pizzéria - 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52
- PupiCake Cukrászda - 1114 Budapest, Bartók Béla út 25.
- R&M Telki Gasztro Kft. - 2089 Telki, Kórház fasor 22.
- Rajki Cukrászat - 5600 Békéscsaba, Kálvin u. 43.
- Randevú Cukrászda - 2060 Bicske, Kossuth út 8.
- REÖK Kézműves Cukrászda - 6720 Szeged, Magyar Ede tér 2.
- Retro Zamat Pékség és Cukrászda - 6625 Fábiánsebestyén, Iskola utca 17
- Ricsi Cukrászda és Cukrászüzem - 8500 Pápa, Veszprémi út 3.
- Ricsi Cukrászda és Cukrászüzem - 8500 Pápa, Kossuth utca 34.
- Rigó Jancsi Cukrászda - 1126 Budapest, Böszörményi út 17/A - Csak Magyarország Tortája!
- Rigolettó Cukrászda - 2200 Monor, Kossuth L. u. 93.
- RITUAL café - 1131 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89.
- RITUAL gyros & salad - 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11.
- Romantika Cukrászda - 2300 Ráckeve, Árpád tér 9.
- Rozmaring Cukrászda - 3300 Eger, Malomárok u. 31.
- Rozmaring Cukrászda - 3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 14.
- Rozmaring Cukrászda - 5350 Tiszafüred, Fő u. 28.
- Rozmaring Vendéglő - 3325 Noszvaj, Síkfőkút út 32.
- Rózsakert Cukrászda - 8913 Egervár, Széchényi F.utca 3.
- Rőve Lexa - 9200 Mosonudvar Krisztina utca 1.
- Rubók Pékség - 2220 Vecsés, Széchenyi utca 2.
- Sakura Cukrászda - 2626 Nagymaros, Magyar u. 11.
- Sárkány Sütemény Bolt - 5553 Kondoros, Szénási út 5.
- Sárkány Sütemény Bolt - 5931 Nagyszénás, Szabadság utca 1/B.
- Sarokház Cukrászda - 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth Lajos tér 7
- Sarokház kávézó és cukrászda - 2740 Abony, Kálvin János u. 1.
- Saveur Kávézó és Cukrászda - 8000 Székesfehérvár, Budai út 140.
- Schönig Cukrászda - 8000 Veszprém, Kiskőrösi u. 18.
- Sétány Cuki - 5720 Sarkad, Béke stny. 22/12.
- Sissi Fagyizó - 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. - Csak Magyarország Tortája!
- Sissy Kávézó és Fagylaltozó - 8380 Hévíz, Deák tér 1.
- Smaragd Cukrászda - 5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 15.
- Solier Cafe - 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
- Sommer Cukrászda - 1068 Budapest, Lövölde tér 5.
- Spot Cafe&bar - 9500 Celldömölk Vasvári Pál utca 10/a
- Stardogs - 1149 Budapest, Bartl János utca 2.B. fsz 1
- Stella Cukrászda - 7030 Paks, Kossuth L. u. 1-3.
- STOP Cukrászda - 2800 Tatabánya, Jázmin út 7.
- Suhajda Cukrászda - 2040 Budaörs, Farkasréti út 43.
- Sulyán Cukrászda - 2112 Veresegyház Kálvin u. 16.
- Sulyán Cukrászda - 2100 Gödöllő, Szabadság tér 8.
- sutiek.hu - 1221 Budapest, Kossuth L. u. 25-29 (Promoda udvar Üzletház)
- Sütibolt Keszthely - 8360 Keszthely, Kócsag u. 1/A
- Sütibolt Vonyarc - 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 40. - Csak Magyarország Tortája!
- Sütikék Cukrászda - Százhalombatta, Szent István tér 8. - Csak Magyarország Tortája!
- Sütikék Cukrászda - Dunaújváros, Kossuth L. utca 2. - Csak Magyarország Tortája!
- Sütőház Kft. - 5130 Jászapáti, Temető út 5. - Csak Magyarország Tortája!
- Szalay Cukrászda - 8638 Balatonlelle, Móló sétány
- Szamos Allee Cukrászda (1. szint) - Allee Bevásárlóközpont, 1117 Budapest, Váli u 3.
- Szamos Allee Édesség - Allee Bevásárlóközpont, 1117 Budapest, Váli u 3.
- Szamos Árkád Cukrászda - Árkád Bevásárló Központ, 1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
- Szamos Budai Cukrászda - 1126 Budapest, Böszörményi út. 44-46.
- Szamos Cukrászda - 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.
- Szamos Esztergomi Központi Kávéház - 2500 Esztergom, Vörösmarty u 2.
- Szamos GoBuda - Gobuda Mall Bevásárlóközpont, 1034 Budapest, Bécsi út 154.
- Szamos Gourmet Ház - 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.
- Szamos KÖKI Terminál Cukrászda - KÖKI Terminál Bevásárlóközpont, 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/b
- Szamos Mammut Kávézó - Mammut II. Bevásárlóközpont, 1024 Budapest, Lövőház u.2-6.
- Szamos Marcipán Cukrászda - 1052 Budapest, Párisi utca 3.
- Szamos Marcipán Téka Budagyöngye - Budagyöngye Bevásárlóközpont, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
- Szamos Mom Park Cukrászda - MOM Park Bevásárlóközpont, 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
- Szamos Parlament Cafe - 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 10.
- Szamos Pólus Retro Cukrászda - Pólus Center Bevásárlóközpont, 1152 Budapest, Szentmihályi út. 131.
- Szamos Savoya Cukrászda - Savoya Park Bevásárlóközpont, 1117 Budapest, Hunyadi J. út 19.
- Szamos Sugár Bonbonéria Cukrászda - Sugár Bevásárlóközpont, 1148 Budapest, Örs vezér tere 24
- Szamos Szentendre Múzeum Cukrászda - 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 14.
- Szamos Szépkilátás Cukrászda Svábhegy - 1121 Budapest, Szépkilátás u. 1.
- Szamos Vörösvár Cukrászda (DISZKONT) - 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 109
- Százéves Cukrászda - 5700 Gyula, Erkel tér 1.
- Szegedi Cukrászda - 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 21.
- Szekeres Cukrászda - 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 2.
- Szelet Cukrászda - 2000 Szentendre, Attila u. 1.
- Szent Korona Cukrászda - 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 9.
- Szent Korona Cukrászda - 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 5. - Csak Magyarország Tortája!
- Szépalma Hotel Kft. - 8429 Prova, Külkerület hrsz. 0172/3.
- Szépréti Cukrászda - 1171 Budapest, Péceli út 89.
- Szerencsi Bisztró és Cukrászda - 3900 Szerencs, Gyár utca 1.
- Szigligeti Vár Kávézó - 8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26.
- Szilágyi Cukrászda - 8749 Zalakaros, Petőfi u. 45.
- Szilágyi Cukrászda - 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 37.
- SzilVanilla Sütibár - 2000 Szentendre, Kálvária út 16/C .
- Szó ami Szó Kézműves Cukrászda és Pékség - 3100 Salgótarján, Csokonai út 30.
- Szoki Cukrászda és Kávézó - 5900 Orosháza, Könd u. 47.
- Szőke Cukrászda - 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 80.
- Szőke Cukrászda Debrecen - 4032 Debrecen, Úrrétje u. 14-16.
- Szőke Cukrászda Debrecen - 4025 Debrecen, Hatvan utca 652.
- Szurgent Cukrászda és Kézműves Fagylaltozó - 1119 Budapest, Etele út 30.
- Tácsik Pékség-Cukrászda - 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai utca 64.
- Talmácsi Cukrászat - 5440 Kunszentmárton, Zrínyi utca 1.
- Tavaszi Cukrászda - 3100 Salgótarján, Füleki út 45. - Csak Magyarország Tortája!
- Tejmadár - 1062 Budapest, Váci út 1-3.
- Tejmadár - 1119 Budapest, Hadak útja 1.
- Terápia Fagyizó - 1164 Budapest, Bugac tér 2.
- Tesco Sütibolt - 8360 Keszthely, Csapás út 27. - Csak Magyarország Tortája!
- Tini Cukrászda - 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 6. - Csak Magyarország Tortája!
- Tommaso Cukrászda - 2330 Dunaharaszti, Némedi út 17/a.
- Torockó Cukrászda - 1105 Budapest, Martinovics tér 2-3.
- Toscana Cukrászda - 9028 Győr, Szent Imre út 99.
- Tóth Cukrászda - 7020 Dunaföldvár Irinyi J. u. 2.
- Trüffel Cukrászda - 7627 Pécs, Hársfa út 34.
- Tu-Ri Cukrászda - 1032 Budapest, Szőlő u 70.
- Tü&Pe Cukrászda - 6000 Kecskemét, Géza Fejedelem krt. 5.
- Tücsi-Süti - 2045 Törökbálint, Baross G. u. 1.
- Ulveczki Kézműves Cukrászda és Kávézó - 4150 Püspökladány, Petőfi utca 6.
- Ulveczki Kézműves Cukrászda és Kávézó - 4181 Nádudvar, Fő utca 128.
- Uny by the Rusty Coffee - 9026 Győr, 10671 1 hrsz
- Vadon Caffé Cukrászda - 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.
- Valentino Cukrászda - 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 24.
- Vanília & Gelarto - 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 3.
- Vanilin Cukrászda - 1131 Budapest, Kucsma u. 2.
- Vanilin Cukrászda - 1131 Budapest, Hollán Ernő u. 8.
- Vanilin Cukrászda - 1136 Budapest, Molnár Viktor u. 90.
- Vári Cukrászat - 1163 Budapest, Sárgarózsa utca 17.
- Végvári Cukrászda - 1174 Budapest, Baross u. 49.
- Végvári Cukrászda - 1173 Budapest, Pesti út 40.
- Végvári Cukrászda - 1174 Budapest, Kvasz András u. 36.
- Végvári Cukrászda - 1173 Budapest, Ferihegyi út 64.
- Végvári Cukrászda - 1164 Budapest, Felsőmalom u. 3/a
- Veranda Cukiműhely - 1165 Budapest, Újszász u. 43.
- Veranda Delikát - 1165 Budapest, Újszász u. 43.
- Vikor Cukrászda - 2890 Tata, Váralja út 18.
- Villa Rosato Cukrászda - 9737 Bük, Nyárfa u. 2.
- Violetta cukrászda - 1173 Budapest, Uszoda u. 1.
- Violetta fagyizó - 1144 Budapest Rákosfalva park 1.
- Virág Cukrászda - 2030 Érd, Iparos utca 59
- Virág Cukrászda - 6720 Szeged, Klauzál tér 1.
- Wolf Pékség és Cukrászda - 1223 Budapest, Rákóczi út 20/B.
- Yuzu Art Cake - 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.
- Yuzu Art Cake - 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1
- Yuzu Art Cake (Tesco üzletsor) - 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út. 61.
- Yuzu Art Cake (Tesco üzletsor) - 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 28.
- Zamat cukrászda - 6600 Szentes, Kossuth utca 8.
- Zelenák Sütiház - 1105 Budapest, Gitár u. 4.
- Zengő Cukrászda - 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 37.
- Zila Kávéház és Krisztina Cukrászda - 1183 Budapest, Üllői út 452.
- Zöldházak Cukrászda - 2700 Cegléd, Rákóczi út 26-28.
- Zsitvai Cukrászda - 7100 Szekszárd, Dienes Valéria u. 27. - Csak Magyarország Tortája!
- Zsitvai Cukrászda - 7130 Tolna, Sport u. 20. - Csak Magyarország Tortája!
A Magyarország Tortája 2026 címet elnyert Bíborfehér a gyulai Kézműves Cukrászda mestereinek, Balogh Lászlónak, Balogh Zoltánnak és Kis Rolandnak az alkotása. A verseny huszadik évfordulóján rekordszámú, 60 nevezés történt, a tematika a rögös túró és a tejföl volt. Közülük került ki a győztes, melynek az ízvilágát az erdei bogyós gyümölcsök és a pirított mandula határozzák meg. Ezt a selymes tejfölös mousse és a rögös túró mellett az édes feketeribizlibor teszi igazán különlegessé. A desszert eleganciáját a csokoládé, a vanília és a citrom árnyalatai, valamint a díszítésként használt liofilizált málna teszik teljessé.
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A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt a balatongyöröki Promenád Kávéház csapata – Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő – nyerte meg a Szilvafácska elnevezésű kreációval. A tortát a gyermekkori emlékek, a nagymama kertjének illata és a frissen főtt lekvár zamata ihlette. Rétegeiben a zamatos szilva, a roppanós dió és a tejcsokoládé találkozik egy könnyed fahéjas mousse-szal, amit a zöld tea frissessége tesz izgalmassá. Az egészségtudatos választásnak is kiváló édesség egy szelete mindössze 253,7 kcal energiát és 13,5–15,3 gramm szénhidrátot tartalmaz.
A győztes tortákat a nagyközönség augusztus 20-tól kóstolhatja. A receptek a minőség védelme érdekében 2027 elejéig nem lesznek nyilvánosak, addig csak a Magyar Cukrász Ipartestület tagjai készíthetik azokat a szigorú szakmai előírások betartásával. Míg a Magyarország Tortája verseny idén rekordmennyiségű, 60 nevezéssel ünnepelte huszadik évfordulóját, addig a cukormentes kategória immár tizenötödik alkalommal bizonyította be, hogy egészségtudatos alapanyagokból is készíthető magas minőségű, ünnepi desszert.
A Magyarország Tortája címet elnyerő torták listája az elmúlt években:
- 2007 - Madártej torta
- 2008 - Szatmári szilvatorta
- 2009 - Pándi meggytorta
- 2010 - Szilvagombóc torta
- 2011 - Kecskeméti barackos kölestorta
- 2012 - Szabolcsi almás máktorta
- 2013 - Milotai mézes grillázstorta
- 2014 - Somlói revolúció
- 2015 - Pannonhalmi sárgabarack-pálinkás karamelltorta
- 2016 - Az Őrség Zöld Aranya
- 2017 - Balatoni Habos Mogyoró
- 2018 - Komáromi kisleány
- 2019 - Boldogasszony csipkéje
- 2020 - "Curiositas" – Kíváncsiság
- 2021 - Napraforgó
- 2022 - Huncut Szilva Herceg
- 2023 - Spicces füge respektus
- 2024 - Mákvirág
- 2025 - DCJ stílusgyakorlat
- 2026 - Bíborfehér
A Magyarország Cukormentes Tortája címet nyert torták:
- 2012 - Almatorta egressel
- 2013 - Ribizlihabos-almás réteges
- 2014 - Csokis kaland
- 2015 - Barackos buboréktorta
- 2016 - Áfonya hercegnő tortája
- 2017 - Pöttyös Panni
- 2018 - Három kívánság
- 2019 - Kicsi Gesztenye
- 2020 - „Szentivánéji Álom"
- 2021 - Beszterce Rózsája
- 2022 - "Nagyi kedvence"
- 2023 - Kikelet
- 2024 - Zöld málna
- 2025 - "Álmodozó"
- 2026 - Szilvafácska
Címlapkép: Magyar Cukrász Ipartestület
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