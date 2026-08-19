Kegyetlenül pórul járhat, akinek ilyen lakása van: súlyos milliókat bukhat a tulajdonságon, ami régen még kincsnek számított

A forróbb nyarak az ingatlanvásárlási szempontokat is fokozatosan átírják. A vevők számára egyre fontosabb lehet, hogy egy lakás mennyire védett a nyári hőség ellen, milyen a tájolása, van-e árnyékolása, mennyire korszerű a szigetelése, illetve milyen megoldással lehet hűteni. A lokáció mellett pedig hosszabb távon az is felértékelődhet, hogy egy település víz- és csatornahálózata hogyan bírja a nyári csúcsterhelést - írja elemzésében az OTP ingatlanpont.

Az idei nyár különösen erősen mutatta meg, milyen hatással lehet a tartós hőség a mindennapi életre. A HungaroMet adatai szerint 2026 júniusa országosan a második legmelegebb június volt 1901 óta, Szécsényben pedig 42 Celsius-fokkal megdőlt a magyarországi abszolút melegrekord. Július a tizedik legmelegebb hónap lett a mérések kezdete óta, miközben a hatodik legszárazabbnak bizonyult. Augusztus elején szintén több helyen 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet.

Ilyen körülmények között egy ingatlan nyári használhatósága egyre fontosabb szemponttá válhat. „Ami tíz-húsz éve biztos hívószó volt egy hirdetésben, ma már nem feltétlenül az. Az egész nap napfényben úszó, déli fekvésű lakás vagy a panorámás, nyitott terasz láttán egyre gyakrabban teszik fel a kérdést a vevő- vagy albérlőjelöltek: remek, de mi a helyzet júliusban?” mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A hőség miatt olyan adottságok is értékesebbé válhatnak, amelyek korábban kevésbé számítottak. Egy fedett loggia például nyáron kellemesebb lehet, mint egy teljesen nyitott terasz. Egy nagy lombos fa az ablak előtt korábban akár hátrányként is megjelenhetett, mivel csökkenti a természetes fény mennyiségét, a nyári hónapokban azonban természetes árnyékolóként működhet.

Hasonló szempontból kerülhetnek előtérbe a vastag falú, régebbi épületek, a belső udvarra néző lakások, illetve bizonyos földszinti ingatlanok is. Ezeknél azonban az egyedi műszaki állapot továbbra is döntő tényező, ezért önmagában az épület kora vagy a lakás elhelyezkedése nem garantálja a kellemesebb nyári hőmérsékletet.

A panorámás lakások és penthouse-ok esetében szintén fontos lehet a terasz tájolása, illetve az, hogy van-e megfelelő árnyékolás. A nagy üvegfelületek és a közvetlen napsugárzás ugyanis jelentősen növelhetik a lakás hőterhelését.

A klíma egyre inkább alapfelszereltség

A légkondicionáló ma már sok ingatlan esetében nem különleges extrának számít. A 2022-es népszámlálás szerint a magyar lakásállomány 27 százaléka volt légkondicionált. A 2010 után épült lakásoknál azonban már 56 százalék volt ez az arány.

Az új építésű ingatlanoknál ezért egyre fontosabbá válhat a megfelelő hűtési lehetőség és az árnyékolás. Terjednek a hőszivattyús fűtési és hűtési rendszerek is, amelyek egyetlen rendszerrel képesek biztosítani a téli és nyári hőkomfortot.

A használt lakásoknál a redőny, a zsaluzia, a korszerű nyílászáró, a megfelelő szigetelés és a napvédő megoldások jelenthetnek előnyt. Ezek azért is fontosak, mert a klíma önmagában nem oldja meg az épület túlmelegedésének problémáját. Ha egy lakás jelentős mennyiségű hőt enged be, a légkondicionálónak folyamatosan nagyobb teljesítménnyel kell működnie. Egy jól árnyékolt, megfelelően szigetelt ingatlan ezért ugyanazon a nyári napon kevesebb energiával is hűvösen tartható.

Már a település vízellátása is számíthat

A klímaváltozás az ingatlanok közvetlen környezetét is érintheti. Az idei nyár egyik fontos tapasztalata, hogy a tartós hőség és szárazság a települési infrastruktúrát is megterhelheti. Július végén a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az egyik vízszolgáltató partiszűrésű kútjainak kapacitása 30 százalékkal csökkent, miközben a vízigény másfélszeresére nőtt. Szentendrén mintegy 4500 lakos maradt közüzemi vízszolgáltatás nélkül, a Pilisi-medence 14 településén pedig harmadfokú vízkorlátozást vezettek be.

Egyetlen ilyen esetből még nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az érintett települések ingatlanárai emiatt csökkenni fognak. Hosszabb távon azonban a közműkapacitás az ingatlanvásárlási szempontok között is megjelenhet, különösen a gyorsan növekvő agglomerációs településeken.

Egy család számára ezért a jövőben az is fontos kérdés lehet, hogy a kiszemelt település víz- és csatornahálózata képes-e kiszolgálni a növekvő lakosságot a legforróbb és legszárazabb időszakokban.

Az északi tájolás is felértékelődhet

A hőség hatására a lakásvásárlók egyre több olyan kérdést tehetnek fel, amely korábban másodlagos volt. Mikor éri közvetlen napsütés a nappalit? Van külső árnyékolás? Mekkora lombos fák vannak az épület körül? Milyen a nyílászárók állapota? Mennyire vastagok a falak? Minden fontos helyiség klimatizálható? Van fedett terasz? Hol lehet parkolni, és mennyire van kitéve az autó a napsütésnek?

„Ezek külön-külön apróságnak tűnhetnek, de egy lakás kiválasztásakor összeadódnak. Ha több hasonló ingatlan közül kell választani, könnyen az kelhet el előbb, amelyik előtt van egy nagy fa, jobb az árnyékolása vagy egyszerűen kevésbé forrósodik át” - mondta Valkó Dávid.

Ez a lakáspiaci preferenciákban is változást hozhat. A déli fekvés hagyományosan előnyt jelentett a természetes fény miatt, a tartósan forró nyarak mellett azonban már nem feltétlenül egyértelmű, hogy a több napsütés nagyobb értéket jelent. Egy jól árnyékolható, kevésbé túlmelegedő lakás bizonyos vevők számára vonzóbb lehet.

A hőhullámok várhatóan nem egyik napról a másikra rendezik át az ingatlanárakat. Az azonban már most látszik, hogy a lakás értékének megítélésében egyre nagyobb szerepet kaphat a nyári hőkomfort. A jövőben ezért a lokáció, az alapterület és az állapot mellett az is fontos kérdés lehet, hogy egy ingatlan mennyire képes ellenállni a forró nyaraknak.