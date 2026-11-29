Akár egy jobb okostelefon áráért is saját családi házhoz juthat az, aki Borsod-Abaúj-Zemplén megyében keres ingatlant. Az ingatlanhirdetések között egészen meghökkentő ajánlatokra lehet bukkanni: több olyan házat is kínálnak, amelynek vételára az egymillió forintot sem éri el. A rendkívül alacsony áraknak azonban komoly okuk van, a legtöbb épület ugyanis felújításra vagy egyenesen bontásra szorul.

Első pillantásra szinte hihetetlen árakkal találkozhat az, aki a legolcsóbb magyarországi ingatlanok között böngészik. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ugyanis olyan családi házak is eladósorba kerültek, amelyekért kevesebbet kérnek, mint amennyibe egyes újabb mobiltelefonok kerülnek. A BOON öt különösen olcsó ingatlanhirdetést gyűjtött össze, amelyek között három olyan is akad, amelynek ára az egymillió forintot sem éri el.

A válogatás különlegessége, hogy valamennyi meghirdetett ingatlan teljes tulajdonjoggal, vagyis 1/1-es tulajdoni hányaddal szerepel a kínálatban. Az árak mögött azonban komoly kompromisszumok húzódnak meg.

Milliók helyett százezrekért kínálnak családi házakat

A legdrágább ingatlan a listán Hernádnémetiben található. A Jókai Mór utcában egy 69 négyzetméteres, egyszobás családi házat hirdettek meg 2 millió 80 ezer forintért. Az épülethez egy 1019 négyzetméteres telek tartozik, ami önmagában is figyelemre méltó lehetőségnek tűnhet. A hirdetés szerint azonban a ház bontandó állapotú. Az ingatlan ugyanakkor tehermentes, lakatlan, és nincs végrehajtás alatt.

Még olcsóbban, mindössze másfél millió forintért lehet hozzájutni egy ároktői családi házhoz. A 100 négyzetméteres, kétszintes épület 1997-ben épült, téglafalazatú, és jelentős felújításra szorul. A hirdetés egyik legérdekesebb részlete, hogy a vételár egy szomszédos telket is magában foglal. A két terület együttes mérete 2169 négyzetméter. Az ingatlanban víz és villany is rendelkezésre áll.

Zalkodon már alig több mint egymillió forintért kínálnak egy családi házat. A Kossuth Lajos utcában található, 70 négyzetméteres, kétszobás vályogházért 1 millió 190 ezer forintot kérnek. A hozzá tartozó telek 722 négyzetméteres, a hirdetés szerint pedig az ingatlan per- és tehermentes. Az épület azonban jelentős felújításra vagy bontásra szorul. Külön érdekesség, hogy a tulajdonos akár autót vagy aranyékszert is elfogadna fizetségként.

Félmillió forintért is árulnak családi házat Borsodban

A lista második legolcsóbb ajánlata Szikszón található. A Dolhai úton mindössze 650 ezer forintért kínálnak egy 58 négyzetméteres, egyszobás családi házat. Az épülethez 172 négyzetméteres telek tartozik, az alacsony vételár oka azonban itt sem meglepő: a ház bontandó állapotú.

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A legolcsóbb ingatlanért pedig mindössze 526 ezer forintot kérnek. Hernádvécsén, a Dózsa György úton egy 69 négyzetméteres családi ház került fel a hirdetési portálra. Az épület egy 634 négyzetméteres telken áll, a hirdető tájékoztatása szerint pedig lakatlan és tehermentes. A ház ugyanakkor bontandó állapotban van.

Nem feltétlenül jó üzlet a rendkívül olcsó ingatlan

Bár a néhány százezer forintos vételár elsőre rendkívül csábítónak tűnhet, az ilyen ingatlanok megvásárlása komoly anyagi kockázatokat is rejthet. Egy rossz állapotú épület felújítása vagy lebontása, a törmelék elszállítása, a közművek helyreállítása, illetve egy új ház felépítése könnyen a vételár többszörösébe kerülhet.

A vásárlás előtt ezért különösen fontos a tulajdoni lap ellenőrzése, az ingatlan közműellátottságának felmérése, valamint a helyi építési szabályok és az épület műszaki állapotának megismerése.

A borsodi hirdetések mindenesetre jól mutatják, hogy a magyar ingatlanpiacon még mindig találni olyan ajánlatokat, amelyeknél a vételár szinte hihetetlenül alacsony. Az igazi kérdés azonban az, hogy a vásárlás után mennyit kell még költeni ahhoz, hogy ezekből az épületekből valóban lakható otthon váljon.