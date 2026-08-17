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Így működik a valóságban a kíméletlen magyar lakásmaffia: senki sincs biztonságban, a károsultaknak senki sem akar segíteni

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 14:02

Két évvel ezelőtt egy ingatlanmaffia-ügy áldozatává vált egy fiatal nő, Csilla, aki 33 millió forintot fizetett ki egy olyan lakásért, amely végül sosem lehetett az övé. Bár a bíróságok eddig elutasították a beadványait, és az elbukott perek miatt jelentős költségek terhelik, egy új ügyvéd segítségével most az államtól, a földhivatali hibákra hivatkozva követelne kártérítést, miközben a rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz a kiterjedt bűnügyben - íja a Telex.

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A még 2024-ben történt, de csak idén év elején nyilvánosságra került eset lényege, hogy Csilla jóhiszeműen, az ingatlan-nyilvántartás közhitelességében bízva vásárolta meg az ingatlant az eladótól, Andrástól. Később azonban kiderült, hogy a lakást korábban az ingatlanmaffia szerezte meg, így a földhivatal utólag törölte András tulajdonjogát, és visszaállította a korábbi tulajdonos jogállását.

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András közigazgatási pert indított a határozat ellen, amelyben Csilla felperesi érdekeltként vett részt. A bíróság kimondta, hogy a földhivatal jogszerűen járt el a bejegyzés utólagos javításakor. Az ügy a Kúriáig jutott, ám a legfőbb bírói fórum formai okok miatt, érdemi vizsgálat nélkül elutasította a felülvizsgálati kérelmeket. Mivel az alkotmányjogi panasz túlságosan időigényes és bizonytalan kimenetelű lett volna, ezen a jogi úton végül nem mentek tovább.

A kúriai elutasítást követően dr. Fábián Olivér ügyvéd vette át Csilla képviseletét, méghozzá sikerdíjas megállapodás keretében. A jogász szerint a felelősséget magánál az államnál kell keresni. Mivel Csilla a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokra hagyatkozva kötötte meg a szerződést, a földhivatal utólagos korrekciója súlyosan sérti a vagyoni forgalom biztonságát. Az ügyvéd álláspontja alapján kártérítési per keretében magától az illetékes kormányhivataltól lehetne követelni az elveszített 33 millió forintos vételárat.

Eközben Csilláék polgári peres úton próbálták érvényteleníteni az eredeti adásvételi szerződést. A bíróság azonban úgy határozott, hogy a szerződés érvényes, függetlenül attól, hogy az eladó valójában nem volt jogos tulajdonos. Emiatt Csilla jogilag elállt a szerződéstől, ami megnyitotta az utat ahhoz, hogy öt éven belül visszaperelje Andrástól a kifizetett összeget. A férfi ugyanis többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó önként visszafizetni a pénzt.

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A pereskedés azonban eddigre teljesen felemésztette a fiatal nő anyagi tartalékait. Az elveszített polgári per miatt 1,2 millió forint perköltséget, valamint további 1,16 millió forintot – az eladó ügyvédi munkadíját – is ki kellett fizetnie. A 33 millió forint visszakövetelésére szolgáló per megindítására jelenleg nincs elegendő fedezete, ezért közösségi finanszírozásból próbálja előteremteni a további jogi lépésekhez szükséges összeget.

A polgári és közigazgatási eljárásokkal párhuzamosan a rendőrség jelenleg is nyomoz az ingatlanmaffia ügyében. Bár a szálak vélhetően jóval túlmutatnak a konkrét lakás ügyén, a folyamatban lévő büntetőeljárás részleteiről a hatóságok egyelőre nem adnak hivatalos tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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