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Otthon

Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt

Nagy Béla Ádám
2026. augusztus 17. 16:01

Mi történik egy albérlettel, ha meghal a bérbeadó vagy a bérlő? A szerződés nem feltétlenül szűnik meg, az örökösök pedig bizonyos esetekben a bérleti jogviszonyba is belépnek. Az is fontos kérdés, kihez kell utalni a lakbért a hagyatéki eljárás alatt, és mi lesz a több százezer forintos kaucióval. A Pénzcentrum Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvéd segítségével járt utána a legfontosabb szabályoknak.

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Egy albérleti szerződés megkötésekor a legtöbben a bérleti díjra, a kaucióra vagy a felmondási feltételekre figyelnek. Ritkán merül fel azonban a kérdés, mi történik akkor, ha a bérbeadó vagy a bérlő meghal a szerződés időtartama alatt. Pedig ilyen helyzetekben sok a bizonytalanság, és gyakran téves információk terjednek arról, hogy automatikusan megszűnik-e a szerződés, ki jogosult beszedni a lakbért, vagy mi lesz a kaució sorsa.

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A legtöbb bérlő és bérbeadó számára természetes, hogy a lakásbérleti szerződés addig marad érvényben, amíg valamelyik fél fel nem mondja, vagy le nem jár a határozott idő. Ritkán merül fel azonban a kérdés, mi történik akkor, ha a bérbeadó vagy a bérlő meghal. Megszűnik ilyenkor automatikusan a szerződés? Ki jogosult beszedni a bérleti díjat, és mi lesz a kaució sorsa?

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Mi történik egy lakásbérleti szerződéssel, ha meghal a bérbeadó vagy a bérlő? Sokan gondolhatják, hogy ilyen esetben a szerződés automatikusan megszűnik, ez azonban nem feltétlenül van így. A Pénzcentrum Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvédet kérdezte arról, milyen szabályok vonatkoznak ezekre a helyzetekre, mi történik a bérleti jogviszonnyal, az örökösökkel és a bérleti díjjal.

Ha a bérbeadó hal meg, a lakásbérleti szerződés főszabály szerint nem szűnik meg automatikusan. Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvéd szerint, ha a szerződés nem tartalmaz külön rendelkezést a bérbeadó halálára, akkor a jogviszony változatlan feltételekkel fennmarad, a bérbeadó helyébe pedig az örökösök lépnek.

  • Ennek alapja a Polgári Törvénykönyv, vagyis a 2013. évi V. törvény 7:1. §-a, amely szerint az ember halálával a hagyatéka mint egész száll az örökösre.
  • Ennek megfelelően az örökösök a bérleti jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket is megszerzik.

A felek ugyanakkor ettől eltérően is rendelkezhetnek a szerződésben. A Ptk. 6:59. § (2) bekezdése alapján ugyanis a szerződő felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát, amennyiben jogszabály ezt nem tiltja. Így akár olyan feltételben is megállapodhatnak, amely szerint a bérleti szerződés a bérbeadó halálával megszűnik. Ilyen kikötés esetén a szerződés a bérbeadó halálának napján megszűnik, az örökösök pedig nem lépnek a bérbeadó helyébe.

Fontos az is, hogy a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, vagyis a Lakástv. 2. § (5) bekezdése alapján a lakás bérbeadásának érvényességéhez írásba foglalt szerződés szükséges. Ezért az ilyen egyedi feltételeket is írásban kell rögzíteni.

Más a helyzet, ha maga a bérlő hal meg. Ilyenkor a lakásbérleti jogviszonyra a Lakástv. speciális szabályai vonatkoznak. A Lakástv. 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján a lakásbérleti szerződés a bérlő halálának napján megszűnik, ha nincs olyan személy, aki jogosult a lakásbérleti jogviszony folytatására.

A Lakástv. 32. §-a részletesen szabályozza, hogy milyen esetekben és milyen feltételekkel folytatható a lakásbérleti jogviszony. A törvény bizonyos személyek, például az eltartó számára biztosít ilyen lehetőséget, emellett az önkormányzati lakásokra külön szabályok is vonatkoznak.

Dr. Szabó Bianka Ilona szerint fontos különbség, hogy a lakásbérleti jog önmagában nem örökölhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bérlő halála után az örökösök automatikusan mentesülnének a jogviszonyból eredő vagyoni kötelezettségek alól.

Az örökösöknek például gondoskodniuk kell a bérlemény szerződés szerinti visszaadásáról, valamint rendezni kell az esetlegesen fennálló bérleti díj- és közüzemi tartozásokat is. Az örökhagyó tartozásai hagyatéki tartozásnak minősülnek, amelyekért az örökösök a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felelnek.

A két eset között tehát lényeges különbség van. A bérbeadó halála esetén a bérleti jogviszony eltérő szerződéses kikötés hiányában fennmarad, és a bérbeadó helyébe az örökösök lépnek. A bérlő halálakor viszont a lakásbérleti szerződés főszabály szerint megszűnik, kivéve, ha van olyan személy, aki a törvény alapján jogosult a jogviszony folytatására.

A határozott időre kötött szerződéseknél különösen fontos kérdés, hogy az örökösök megszüntethetik-e a bérletet pusztán azért, mert megörökölték az ingatlant. A válasz erre nem.

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Dr. Szabó Bianka Ilona kiemelte, hogy önmagában az öröklés ténye nem ad jogalapot arra, hogy az örökös a bérbeadó halálára hivatkozva idő előtt megszüntesse a határozott időre kötött bérleti szerződést. A határozott idejű megállapodás ugyanis a meghatározott időtartam alatt köti a feleket.

  • Az örökös tehát nem követelheti a lakás kiürítését pusztán azért, mert megörökölte az ingatlant. A bérbeadó helyébe lépve ugyanakkor gyakorolhatja azokat a jogokat, amelyek az elhunytat is megillették.
  • Ez azt jelenti, hogy a szerződésben meghatározott feltételek szerint felmondhatja a jogviszonyt, ha erre az adott szerződés vagy a jogszabály lehetőséget biztosít számára.
  • Az öröklés azonban önmagában nem keletkeztet számára többletjogokat.

Kérdés az is, hogy mi történik a bérleti díjjal addig, amíg a hagyatéki eljárás nem zárul le. A bérbeadó halála után ugyanis előfordulhat, hogy egy ideig nem egyértelmű, ki lesz az ingatlan örököse, és így kinek kell megfizetni a bérleti díjat.

A hagyatéki eljárásról szóló törvény, vagyis a Hetv. bizonyos esetekben lehetőséget biztosít arra, hogy az öröklésben érdekelt kérelmére letétbe helyezzék az érintett összegeket, illetve a hagyatékban szereplő követelések behajtására ügygondnokot rendeljenek ki. Ez biztosíthatja, hogy a bérleti jogviszonyból származó, esedékes összegek a hagyatéki eljárás lezárásáig is megfelelően kezelhetők legyenek.

A bérlő számára ugyanakkor fontos, hogy a bérbeadó halála önmagában nem szünteti meg a bérleti jogviszonyt. Ha a szerződés nem tartalmaz erre vonatkozó külön kikötést, a bérlőnek továbbra is teljesítenie kell a szerződésben vállalt kötelezettségeit, így a bérleti díj megfizetését is.

- jegyezte meg Dr. Szabó Bianka Ilona. 

A bérlő ezért nem hagyhat fel önkényesen a fizetéssel arra hivatkozva, hogy a bérbeadó meghalt. Ha azonban a hagyatéki eljárás alatt átmenetileg nem egyértelmű, hogy kinek kell teljesíteni a bérleti díjat, a fizetés megfelelő módját az adott ügy körülményei és a hagyatéki eljárás aktuális állása alapján kell meghatározni.

Mi történik a kaucióval?

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara tájékoztatása alapján a bérbeadó halála nem érinti a bérleti szerződés fennmaradását, így a szerződéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek is átszállnak az örökösökre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bérlő által korábban megfizetett kaució, jogi nevén óvadék sem „vész el".

Az örökösök lépnek a bérbeadó helyébe, ezért a bérleti jogviszony megszűnésekor nekik kell elszámolniuk a kaucióval. Ha a bérlő minden szerződéses kötelezettségét teljesítette, nincs elmaradt bérleti díj, rezsitartozás vagy az ingatlanban okozott, a rendeltetésszerű használatot meghaladó kár, akkor a fel nem használt óvadékot az örökösök kötelesek visszafizetni.

 
Címlapkép: Getty Images
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