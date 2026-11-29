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Karácsony előtt mindenkit érintő változás jön a csomagküldésben: mutatjuk, mikor járnak le a futárszolgálatok határidői
Aki azt szeretné, hogy karácsonyra biztosan megérkezzenek az ajándékai, annak nem érdemes az utolsó pillanatra hagynia a csomagfeladást. A futárszolgálatok már közzétették a 2026-os ünnepi határidőket, és egyes küldeményeket már december első felében útnak kell indítani ahhoz, hogy időben célba érjenek. Belföldön is szolgáltatónként eltérő dátumokkal kell számolni, külföldre pedig még korábban érdemes feladni a csomagokat.
A karácsony előtti hetekben hagyományosan jelentősen megnő a csomagküldő szolgáltatások forgalma, ami a kézbesítési idők meghosszabbodásával is járhat. Aki nem szeretné, hogy az ajándék csak az ünnepek után érkezzen meg a címzetthez, annak érdemes előre megterveznie a feladást.
A Csomagnet.hu összesítése alapján összegyűjtöttük, hogy 2026-ban meddig lehet feladni a küldeményeket az egyes futárszolgálatoknál.
Ezek a belföldi csomagfeladás legfontosabb határidői
Magyarországon a szolgáltatótól függően december 17. és 21. között van az utolsó ajánlott feladási nap, ha azt szeretnénk, hogy a csomag még karácsony előtt megérkezzen.
A különböző szolgáltatók határidői között azonban jelentős eltérések vannak:
- DPD: Budapesten és Pest vármegyében december 16-ig, az ország többi részén december 18-ig vállal karácsony előtti kézbesítésre szánt csomagfelvételt.
- GLS: december 21. az utolsó ajánlott feladási nap.
- MPL: december 21-ig érdemes feladni a küldeményeket.
- Foxpost: december 17. a javasolt végső határidő.
- Packeta: december 18-ig ajánlott útnak indítani a csomagokat.
- A TNT Express külön lehetőséget is kínál: a december 22-én 14 óráig megrendelt és kifizetett küldeményeket még aznap felvehetik.
Fontos azonban, hogy ezek az ajánlott határidők, az ünnepi csúcsforgalom miatt pedig érdemes néhány napos ráhagyással tervezni.
Külföldre már december elején el kell indítani az ajándékokat
A nemzetközi csomagküldésnél még nagyobb jelentősége van az időzítésnek. A közeli uniós országokba, például Németországba és Ausztriába december 16-ig ajánlott feladni az ajándékokat, míg a távolabbi célállomásokra, így Franciaországba és Spanyolországba legkésőbb december 14-ig célszerű elindítani a küldeményeket.
Aki biztosra szeretne menni, annak december 11-ig érdemes elintéznie a csomagfeladást.
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Az Európai Unión kívüli országok esetében még korábban kell lépni. Az Egyesült Királyságba, az Egyesült Államokba és más EU-n kívüli célállomásokra az expressz szolgáltatásokkal december 14–15-ig, gazdaságos szállítással viszont már december 3–9. között ajánlott feladni a küldeményeket.
December 24-én már nem érkeznek a futárok
Az ünnepi időszakban arra is figyelni kell, hogy 2026. december 24. csütörtökre esik, és munkaszüneti nap lesz. Ezen a napon a futárszolgálatoknál nem lesz sem csomagfelvétel, sem kézbesítés.
Az utolsó felvételi nap december 23., az ekkor útnak indított küldemények azonban már csak karácsony után érkeznek meg a címzettekhez. A két ünnep között, december 28. és 30. között ismét lesz csomagfelvétel.
A téli időjárás és az ünnepi forgalom további késéseket okozhat, ezért a feladóknak a határidők betartása mellett a csomagolásra és a pontos címadatokra is érdemes odafigyelniük. A telefonszám helyességét sem árt ellenőrizni.
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