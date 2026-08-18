Könnyen beüthet a krach a vidéki lakáspiacon: ez az, ami most boríthat mindent

Bár Magyarországon továbbra is kevés új lakás épül, a kínálat bővítésénél a puszta darabszám helyett a helyi keresletet és az infrastruktúra teherbírását is szem előtt kell tartani. Az Otthon Start Program keretében jelenleg is felülvizsgálat alatt álló, mintegy 17 ezer tervezett lakás sorsa rávilágít arra, hogy egy-egy vidéki gigaberuházás könnyen felboríthatja a helyi piac egyensúlyát, így az építkezések megfelelő elhelyezkedése és ütemezése kulcsfontosságú - írja közleményében a Duna House.

Az Otthon Start Program kiemelt státuszú lakásprojektjei közül jelenleg 28 beruházás – mintegy 17 ezer tervezett lakás – kerülhet felülvizsgálat alá, míg öt, összesen 2600 lakást magába foglaló projekt már túljutott ezen a szakaszon. Ennek a mintegy 17 ezres volumennek a jelentőségét jól mutatja, hogy tavaly, azaz 2025-ben az egész országban mindössze 12 062 új lakást adtak át. Bár a szóban forgó projektek lakásai több év alatt kerülnének piacra, a döntés érdemben meghatározza a következő évek hazai újépítésű kínálatát.

Az elmúlt években drasztikusan esett vissza a lakásépítések száma. Míg 2020-ban még több mint 28 ezer, 2024-ben már csak mintegy 13 ezer ingatlan készült el. A tavalyi 12 ezer körüli érték a hazai lakásállomány mindössze 0,26 százalékos megújulását jelenti, miközben az egészséges cserélődéshez évi 46 ezer új lakásra lenne szükség.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint az országosan alacsony építési volumenből nem következik automatikusan, hogy minden térség elbírja a hirtelen megnövekvő kínálatot, hiszen a lakáspiac erősen lokális.

Debrecenben és Szegeden például megjelentek 1200–1300 lakásos fejlesztési tervek is. Mivel jelenleg mindkét városban a teljes fejlesztés alatt álló újlakás-kínálat nagyjából ekkora méretű, egyetlen ilyen léptékű új beruházás önmagában is megkétszerezheti a helyi volument.

Egy budapesti és egy vidéki nagyvárosi piac teherbírása teljesen eltérő, így egy több mint ezer lakásos projekt esetében kiemelten fontos a megfelelő ütemezés, nehogy az egyszerre piacra zúduló kínálat felborítsa a helyi egyensúlyt.

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Bár a megépült lakások száma tavaly mélyponton volt, az építési kedv már élénkülést mutat. 2025-ben ugyanis több mint 28 ezer lakásra adtak ki engedélyt vagy történt meg az egyszerű bejelentés, ami 37 százalékos ugrást jelent a 2024-es évhez képest. A piac tehát a korábbi visszaesés után egyértelmű fordulat előtt áll.

Éppen ezért a szakértők szerint a következő hónapokban nemcsak azt érdemes figyelni, hogy a felülvizsgált projektek közül hány kap zöld utat, hanem azt is, hol, milyen volumenben, milyen infrastrukturális háttérrel és ütemezéssel épülnek meg. A tartósan egészséges kínálatbővüléshez ugyanis elengedhetetlen, hogy a fejlesztések a valós helyi fizetőképes kereslethez igazodjanak.