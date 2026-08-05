Így spórolj a vízzel a kánikulában: nem lehetetlen feladat, erre még a legnagyobb hőségben is kevesen gondolnak

Magyarországon életbe lépett az I. fokú vízkorlátozás, melynek értelmében tilos vezetékes vízzel locsolni a parkok, kertek, udvarok területén, a járdát, utat vagy az autót mosni, medencét tölteni. Az automata locsolórendszereket is le kell állítani. A lakosságot is arra kérik, ki hol tud, spóroljon a vízzel. Azonban a spórolási tanácsok legtöbbször abban kimerülnek, hogy ne mossunk, mosogassunk annyit, kevesebbszer húzzuk le a vécét, használjuk fel a szürkevizet. Cikkünkben most összegyűjtöttük, hogy az ilyen általános spórolási tippeken túl hogyan csökkenthetjük még a vízhasználásunkat a hőség idején is.

Már július végén szükségessé vált az ország minden településén az I. fokú vízkorlátozás bevezetése, egyes helyeken pedig már a legdrasztikusabb, harmadfokú vízkorlátozást is elrendelték. A hőség és a csapadékszegény időjárás csak ront a helyzeten, az időjárás viszont a következő napokban sem lesz kegyesebb hozzánk. A vízfogyasztás csökkentését így a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések, a víziközmű-rendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke is indokolja. De hogyan spóroljon a vízzel az, aki egyébként sem locsolta ivóvízzel az udvart, mosta le a kocsiját, vagy így is csak akkor indított mosást, amikor muszáj volt?

Magyarországon egy ember naponta átlagosan 100-150 liter vizet használ el, amelynek jelentős részét feleslegesen pazaroljuk el ivóvíz minőségű vezetékes vízből. A víztakarékosságra nemcsak akkor lenne szükség, amikor vízkorlátozást rendelnek el: a környezeti terhelés mérséklésére folyamatosan szükség lenne. Az alábbi cikkben áttekintjük a leggyakoribb spórolási módszereket, a különböző élethelyzetekből adódó különbségeket, és azokat a technikákat, amelyekre kevesen gondolnak.

A legáltalánosabb spórolási tippek a háztartásban

A legtöbb víz értelemszerűen a fürdőszobában és a konyhában folyik el, így itt érhető el a leggyorsabb eredmény. Sokan javasolják, hogy kádfürdőzés helyett inkább zuhanyozzunk: egy teli kád víz 100-150 liter is lehet, míg egy gyors zuhanyozás mindössze 20-50 litert igényel. Ha a zuhanyozást 4 percre vagy annál rövidebbre korlátozzuk, még többet spórolhatunk. Fontos az is, ha langyos vízzel zuhanyozunk, amíg nem a számunkra megfelelő hőmérsékletű víz érkezik a csapból, azt ne folyassuk fel, hanem fogjuk fel! Később használjuk bármilyen célra, hiszen ez még tiszta víz.

A fürdés és egyéb mosakodások (pl. kézmosás) esetében a sokat lehet úgy is megtakarítani, ha nem folyatjuk/újra felhasználjuk a fürdővizet. Amikor még nem volt általános a csapból folyó víz, akkor kéz- és arcmosáshoz egy lavórban volt a szobákban víz. Ezt a módszert is vissza lehet hozni: tisztálkodáshoz engedjünk vizet lavórba, és ne engedjük elfolyni a szürkevizet se: később a víz például, amiben arcunkat, kezünket megmostuk, lábmosásra jó lehet még egyszer, utána pedig egy vécéöblítést is megspórolhatunk vele.

Gyakran hallott tanács, hogy amikor zuhanyozunk, szappanozás közben zárjuk el a vizet, majd ha végeztünk, engedjük meg ismét. Már sokkal megosztóbb javaslat, hogy pisiljünk a zuhanyba tusolás közben: ezt legalább annyian csinálják, mint akik szerint végtelenül undorító szokás. Az viszont biztos, hogy egy öblítést meg lehet vele spórolni, ami 30-40 liter megtakarítást is jelenthet!

Általánosságban igaz, hogy vízkorlátozás idején ne engedjünk semmilyen vizet elfolyni anélkül, hogy legalább egyszer újrahasználnánk. Folyó víz mellett pedig ne mosogassunk, mossunk fogat vagy borotválkozzunk. Csak a fogmosásnál percenként 6-9 liter víz mehet kárba. Akinek a mosógépből nincs közvetlen a szennyvízcsőbe vezetve a kifolyó víz, ezt is felfoghatja és vécéöblítésre használhatja fel újra.

A WC-öblítés alapvetően rengeteg vizet pazarol, és - ahogy az a fentiekből is kiderült - itt nagy mennyiséget meg lehet fogni a fogyasztáson. Pl. rengeteg tartályban állítható, hogy egy öblítés mennyi vizet enged ki, ezt levehetjük a minimumra. Most tényleg ne pazaroljuk olyan helyzetben egy egész tartály vizet, minthogy lehúzzunk egy poloskát! Hosszabb távon érdemes lehet olyan tartályt beszerelni, ami kétállású: a kisebb és nagyobb öblítést külön lehet "vezérelni" lehúzáskor.

Az I. fokú vízkorlátozás értelmében tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről (tömlős locsolás),

szigorúan tilos kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése,

tilos a gépjárművek tömlős mosása,

tilos a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint

szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését.

A főzés, konyhai tevékenységek során is rengetegféleképpen lehet vizet megtakarítani. Egyrészt magával a főzéssel: ne főzz, ha teheted. Így a lakás sem melegszik fel annyira, és vizet sem használsz. (Egyél pár napig fagyasztott ételt, vagy kész ételeket.) Ha mégis főznél, akkor pl. a zöldségek, gyümölcsök vegyszermentes mosását ne folyó víz alatt csináld, hanem pl. egy tálban, vagy fogd fel a vizet, amit folyatsz rájuk. Később ezt a vizet használhatod a szobanövények öntözésére, vagy kinti locsolásra.

A mosó- és mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha teljesen megteltek és akkor is használjuk a víztakarékosabb programokat. Kevesen tudják, de egy modern mosogatógép egyébként is kevesebb vizet használ, mint a folyóvizes kézi mosogatás, ezért nemcsak kényelmi okokból, hanem a vízfogyasztása visszafogása érdekében is érdemes lehet beruházni egy ilyen gépre.

A kertben termesztett zöldségek, gyümölcsök ilyen hőségben könnyen tönkremehetnek. A növények vízigénye is csökkenthető viszont, ha például meghagyjuk mellettük a gazt: jobban megtartja a talaj a vizet, ha nincs felkapálva, és a nagyobbra növő dudva még árnyékolónak is jó. Másrészt építhetünk a hőséget rosszul tűrő növények fölé ideiglenes árnyékolót (napvitorla készülhet pár karóból és egy régi lepedőből). Mulcsozással is segíthetünk a növényeknek, hogy több vízhez jussanak.

Víztakarékos kütyük, berendezések

A vízfogyasztás visszafogását hosszabb távon segíthetjük olyan berendezésekkel, amiken van energiatakarékos vagy öko funkció, illetve direkt erre a célra készültek. Vannak egészen egyszerű eszközök a víztakarékosabb zuhanyfejtől a csapokra szerelhető perlátorokon át a vízspórolást segítő okoskütyükön át egészen a szürkevíz-felhasználó rendszerekig.

Azért nem érdemes mindenféle bóvlit összevásárolni, először mérjük fel saját lehetőségeinket, korlátainkat. Aki egy városban lakik egy társasházi lakásban, értelemszerűen kevesebb lehetősége van felhasználni a szürkevizet, vagy víztakarékosabb berendezéseket beszerelni. Több olyan kezdeményezés is indult viszont, hogy a bojlerekből és légkondikból kifolyó, felfogott kondenzvízzel locsolják a lakók a házak előtti zöld sávokat, fákat - ugyan ez a víz szennyvíznek minősül, akárcsak a medencék vize, de még mindig jobb, mint a semmi.

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Egy kertes házban már rengeteg a lehetőség a vízmegtartásra, spórolásra hosszabb távon. Ilyen például az esővíz felfogása, hogy ezzel öntözzük a kertet, udvart. Ha valaki beruház egy saját kútra, azzal pláne sok vezetékes ivóvizet lehet megtakarítani: a szivattyúnak viszont van energia-igénye, ezzel érdemes számolni. A csepegtető öntözés is sokkal víztakarékosabb, mint a szórófejes.

Az is nagyon fontos, hogy elvégezzük a szükséges javításokat: csepegő csapból 5-15 liter víz, szivárgó WC-tartályból akár havi több köbméter is elfolyhat a lefolyóba. Cseréljünk tehát tömítést vagy csaptelepet, és javítsuk ki a csőhibákat. Ha pedig nyaralni indulunk, vagy hosszabb leszünk távol, zárjuk el a főcsapot a lakásban, hogy egy esetleg csőtörés esetén, amire nem tudunk rögtön reagálni, ne folyjon el rengeteg víz feleslegesen (akár károkat is okozva).

Terjeszd az információt!

A vízfogyasztás mérséklése érdekében nem csak tettekkel, szavakkal is sokat lehet tenni. Például hiába él az ember egy városi lakásban, ahol már nem tud min spórolni - lehet egy nagymamája, aki még mindig slagról locsolja otthon a kertet. Viszont ha az unoka leül vele kicsit beszélgetni, veszi a fáradságot, hogy elmagyarázza a helyzetet, terjessze a vízügy üzenetét, máris sokat tett. Akár még segíthet is a jövőben esővízgyűjtőt telepíteni, kútfúrást intézni.

Nagy felelőssége lehet ebben a helyzetben a szülőknek, akiknek a gyermekei olyan korúak, hogy már képesek megérteni, hogy miért kell spórolni a vízzel, és oda tudnak figyelni a saját fogyasztásukra is. A gyerekek nagyon fogékonyak a környezetvédelemre, pláne ha még játékká is tesszük számukra a vízvédelmet. Fontos azonban, hogy ne csak szavak szintjén hassunk a gyermekeinkre, hanem mutassunk nekik jó példát.

Akárkivel - barátokkal, rokonokkal, kollégákkal, vagy a szomszéddal - beszélgetsz a környezetedben a hőségről és a jelenlegi helyzetről, említést tehetsz róla, hogy te mit teszel a spórolás érdekében. Nem feltétlenül jó stratégia a környezetünkben térítő tevékenységet végezni - ez gyakran inkább kontraproduktív. Viszont ha már úgyis feljön a téma, érdemes őszintén bevallani, hogy aggaszt minket a helyzet és hogy vesszük ki a részünket a pazarlás elleni küzdelemből.

Anélkül, hogy nyomást helyeznénk a beszélgetőpartnerre, viszont olyan információkat átadva, amik hasznosak lehetnek a számára is. A szavak éppen azok ebben a krízishelyzetben, amikkel egyáltalán nem kell takarékoskodni, épp ellenkezőleg.

Minden csepp víz és minden jó szó számít!

Ne essünk át a ló túloldalára!

Nagyon-nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy a vízkorlátozás mellett még mindig érvényben van a harmadfokú hőségriasztás az egész országban. Az elsődleges cél tehát, hogy a hőséget vészeljük át, figyeljünk oda a saját egészségünkre, és a környezetünkben élőkre!

Lelkesedésből, vagy klímaszorongástól hajtva nehogy elkezdjünk például azon spórolni, hogy mennyi vizet iszunk a 40 fokban! Ezzel önmagunkat veszélyeztetnénk! Ugyanígy, ha egy túlhevült lakásban vagyunk, vagy mi magunk túlhevültünk, akkor ne azon spóroljunk, hogy nem veszünk hideg zuhanyt se, vagy jeges lábfürdőt. Az egészség ennél fontosabb, az ilyen helyzetekben nem szabad az egészséget kockáztatva spórolni.