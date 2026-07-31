Rendkívüli közleményt adott ki a vízmű: ezen a 14 településen a legszigorúbb vízkorlátozást vezették be

Tovább súlyosbodik a vízhiány Budapest agglomerációjában. A Duna Menti Regionális Vízmű péntek reggeltől 14 településen harmadfokú vízkorlátozást vezetett be, miután a rekordalacsony dunai vízállás és a rendkívüli hőség miatt jelentősen visszaesett a víztermelés. A szolgáltató szerint csak a vízfogyasztás drasztikus csökkentésével kerülhető el a helyzet további romlása.

A Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) péntek reggeltől harmadfokú vízkorlátozást rendelt el a Pilisi-medence 14 településén. Az intézkedést az indokolta, hogy a Duna vízszintje minden korábban mért értéknél alacsonyabbra süllyedt, miközben a rendkívüli hőség miatt a vízfogyasztás a szokásos másfélszeresére emelkedett.

A szolgáltató közlése szerint a partiszűrésű kutak víztermelő kapacitása mintegy 30 százalékkal csökkent. Az első- és másodfokú vízkorlátozás nem hozott eredményt, sőt a fogyasztás tovább nőtt, ezért péntek reggelre Szentendrén mintegy 4500 ember maradt vezetékes ivóvíz nélkül.

A harmadfokú vízkorlátozás Tahitótfalut, Szentendrét, Pilisszentlászlót, Pomázt, Csobánkát, Budakalászt, Ürömöt, Pilisborosjenőt, Leányfalut, Solymárt, Pilisvörösvárt, Pilisszentivánt, Pilisszántót és Pilisszentkeresztet érinti.

A DMRV közölte, hogy minden rendelkezésre álló technikai eszközt és mobil vízellátó kapacitást bevetett a helyzet kezelésére, munkájukat a honvédség is segíti. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy önmagukban ezek az intézkedések nem elegendőek, a vízellátás biztonsága csak a fogyasztás jelentős visszafogásával tartható fenn.

Az érintett településeken a lakosságnak fel kell hagynia minden nem létfontosságú vízhasználattal. Tilos a locsolás, a medencék feltöltése és az autómosás, a nagyobb vállalkozásokat pedig az önkormányzatok kötelező vízfogyasztás-csökkentésre szólítják fel. A szolgáltató szerint a kritikus helyzet kezeléséhez a lakosság együttműködésére és takarékos vízhasználatára is szükség van.