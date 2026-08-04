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Még nincs vége a hőségnek, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet
Kedden is folytatódik a rendkívüli hőhullám Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint sok napsütés várható, a délutáni csúcshőmérséklet 36 és 41 Celsius-fok között alakul, miközben csak kevés helyen enyhítheti a forróságot egy-egy zápor vagy zivatar.
Kedden is kitart az országot sújtó hőhullám, sőt több helyen tovább fokozódhat a forróság. A HungaroMet előrejelzése szerint napközben túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, a legtöbb helyen zavartalan napsütéssel.
A reggeli órákban általában 15 és 22 Celsius-fok közé hűl le a levegő, a városokban és a vízpartokon ennél enyhébb hajnalra lehet számítani. Délutánra országszerte 36 és 41 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet. A legmelegebb az Alföld déli és középső részén lehet, ahol helyenként a 40, akár a 41 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezért a hőségérzet még erősebb lehet. Délután és este elsősorban az északnyugati, nyugati térségekben alakulhat ki néhol zápor vagy zivatar, amelyekhez átmenetileg erős, viharos széllökések is társulhatnak. Az ország döntő részén azonban csapadékra továbbra sem kell számítani.
A tartós forróság miatt továbbra is magas marad a hőterhelés. A meteorológusok szerint csak a hét második felében érkezhet hidegfront, amely többfelé hozhat csapadékot és némi enyhülést, de kedden még változatlanul extrém meleg idő várható.
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Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
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