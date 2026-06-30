Ezt a hibát rengeteg kertesház-tulaj elköveti nyáron: repülhet a gigabírság, ha így engedik tele a medencét, vagy ide folyatják a vizet

Sok kertes ház udvarán áll kisebb-nagyobb medence, mely jó szolgálatot tehet a hőségben. Azt azonban már kevés ingatlantulajdonos tudja, hogy a medencéből leeresztett víz meghatározott feltételek mellett szennyvíznek minősül, és a nem megfelelő kezelése – például szabálytalan ürítése – jelentős bírságokat vonhat maga után. Bizonyos esetekben pedig a medencék feltöltése esetén szabhat ki bírságot a hatóság. Mutatjuk az egyes eseteket, mire érdemes figyelnie annak, akinek medencéje van.

Sokan úgy vélik, hogy a medencevíz gond nélkül kiengedhető a kertbe vagy a csatornába, a jogszabályok azonban ennél jóval szigorúbbak. A vegyszerrel kezelt fürdővíz ugyanis bizonyos feltételek mellett már szennyvíznek minősül, amelynek elvezetésére külön szabályok vonatkoznak. Érdemes tisztában lenni ezekkel, mert a szabálytalan vízkezelés nemcsak környezetvédelmi problémát okozhat, hanem jelentős bírságot is eredményezhet.

Mikor minősül a medencevíz szennyvíznek?

A jogszabályi definíció szerint szennyvíz minden olyan víz, amelyet fogyasztási vagy egyéb tevékenység során használtak, és ennek következtében fizikai, kémiai vagy biológiai minősége megváltozott, illetve vízszennyező anyagot tartalmaz. A medencevíz az alábbi okok miatt válhat szennyvízzé:

vegyszerhasználat : A fürdővíz tisztításához használt klór, algaölők és egyéb stabilizáló készítmények olyan vegyszerek, amelyek megváltoztatják a víz kémiai összetételét, és toxikus hatásuk miatt ártalmasak lehetnek a környezetre vagy a szennyvíztisztító telepek élővilágára.

: A fürdővíz tisztításához használt klór, algaölők és egyéb stabilizáló készítmények olyan vegyszerek, amelyek megváltoztatják a víz kémiai összetételét, és toxikus hatásuk miatt ártalmasak lehetnek a környezetre vagy a szennyvíztisztító telepek élővilágára. szennyeződések: A használat során a vízbe kerülő szerves anyagok és egyéb szennyeződések miatt a víz minősége romlik, így az közvetlen bevezetés esetén vízszennyezést okozhat.

Milyen esetekben szabható ki bírság?

A medencetulajdonosokra több típusú bírságot is kiszabhatnak, amennyiben nem tartják be a vízvételre és az elvezetésre vonatkozó szabályokat:

1. Szabálytalan elvezetés és csatornahasználat

csapadékvíz-elvezetőbe való ürítés : Szigorúan tilos a szennyvizet csapadékvíz-elvezető csatornába vezetni. Ha a tulajdonos a medence vizét a csapadékcsatornába engedi, vízvédelmi bírsággal sújtható. Ennek nincs fix összege, a mértékét a környezetkárosítás, a kibocsátott mennyiség és a szennyezőanyag alapján számítják ki.

: Szigorúan tilos a szennyvizet csapadékvíz-elvezető csatornába vezetni. Ha a tulajdonos a medence vizét a csapadékcsatornába engedi, vízvédelmi bírsággal sújtható. Ennek nincs fix összege, a mértékét a környezetkárosítás, a kibocsátott mennyiség és a szennyezőanyag alapján számítják ki. illegális csatornabekötés : Ha a medence vizét engedély nélkül vezetik a közcsatornába, az szolgáltatótól függően akár 500 000 forint kötbért vagy pótdíjat is vonhat maga után. (Emellett 5 évre visszamenőleg kiszámlázható a csatornadíj és a vízterhelési díj is.)

: Ha a medence vizét engedély nélkül vezetik a közcsatornába, az szolgáltatótól függően akár 500 000 forint kötbért vagy pótdíjat is vonhat maga után. (Emellett 5 évre visszamenőleg kiszámlázható a csatornadíj és a vízterhelési díj is.) határérték túllépése: Ha a leeresztett vízben a káros anyagok (például aktív klór) koncentrációja meghaladja a rendeletben meghatározott küszöbértéket (klór esetén ez 30 g/m³), csatornabírságot kell fizetni. A csatornabírság 2025 óta kétszeresére emelkedett, de ez sem fix összeg: a szennyezés alapján számítják, majd a megállípatott alapbírság összegét megkétszerezik.

2. Az 50 m³ feletti medencék speciális szabályai

A 50 m³-nél nagyobb hasznos térfogatú medencék létesítéséhez a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szükséges. A nagyobb medencék ürítését előre egyeztetni kell a szolgáltatóval, és az ürítés előtt legalább egy héttel meg kell szüntetni a vegyszeres kezelést. Az ürítés intenzitása nem haladhatja meg a 100 l/percet. Ezek megszegése a biológiai tisztítási folyamatok veszélyeztetése miatt szankcionálható.

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3. Szabálytalan vízvétel

locsolómérőről való töltés : Szigorúan tilos a medencét locsolási célú mellékvízmérőről feltölteni. Ennek észlelése esetén a szolgáltató visszavonhatja a locsolási kedvezményt és a mellékmérő engedélyét.

: Szigorúan tilos a medencét locsolási célú mellékvízmérőről feltölteni. Ennek észlelése esetén a szolgáltató visszavonhatja a locsolási kedvezményt és a mellékmérő engedélyét. vízkorlátozás idején történő töltés: Ha vízkorlátozást rendelnek el, a medence feltöltése – mérettől függetlenül – tilos, és büntetést von maga után. Az érintett településeken 50-500 ezer forint közötti közigazgatási bírság is kiszabható, de nincs országosan egységes összeg, az helyileg szabályozott.

EZ IS ÉRDEKELHET Több mint 100 településen rendeltek el azonnali vízkorlátozást: itt a teljes lista Már 109 települést érint valamilyen vízkorlátozás, miközben több helyen a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt egyre nehezebb fenntartani a folyamatos ivóvízellátást

4. Házi szennyvíztisztítók (SZVT) veszélyeztetése

Aki saját házi szennyvíztisztítóval rendelkezik, az bírságot ugyan nem fog kapni érte, viszont kárt tud okozni saját magának. A medencevíz egyszerre történő, nagy mennyiségű leeresztése ugyanis kimossa a tisztítást végző mikroorganizmusokat, ami a berendezés működésének leállásához és környezetszennyezéshez vezethet. Ennek helyreállítása pedig jelentős költség.

A fentiekből kitűnik, hogy a medencevizet nem érdemes felelőtlenül kezelni: a megfelelő ürítési mód, a vegyszerhasználat figyelembevétele és a helyi szolgáltató előírásainak betartása segít elkerülni a kellemetlen következményeket és a felesleges költségeket. Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogyan járjunk el, érdemes még a leeresztés előtt tájékozódni a területi vízügyi hatóságnál, illetve a vízközmű társaságnál, hiszen néhány egyszerű óvintézkedéssel a bírságok és a környezeti károk egyaránt megelőzhetők.