A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legújabb adása annak járt utána, hogyan működik ma a magyar állatvédelmi rendszer, és miért jutott sok helyen a teljesítőképessége határára.
Kiderült a magyar diákok titka: ezzel a súlyos problémával küzdenek a fiatalok a mindennapokban
Az Unicef Magyarország "Rajtad áll a jövőd!" programjának idei döntőjében hazai szakiskolások mutatták be, hogyan oldanák meg szűkebb környezetük legégetőbb problémáit. A 14–22 éves diákok projektjei rávilágítottak: a fiatalokat jelenleg a mentális egészség megőrzése, az iskolai közösségépítés és az oktatás korszerűsítése foglalkoztatja a leginkább.
A kezdeményezés célja, hogy a tanulók megtanulják azonosítani a környezetük társadalmi és pszichológiai kihívásait. Emellett fontos, hogy azokra reagálva valódi változásokat indítsanak el az iskolájukban vagy a településükön. Az idei megmérettetésen fővárosi és vidéki intézmények csapatai egyaránt részt vettek.
Stresszoldás és a szorongás leküzdése a célok között
A bemutatott kreatív koncepciók jól tükrözték a diákok mindennapi nehézségeit. Több kezdeményezés is a mentális jólétet támogatta: a Fourthem csapat beszélgetésindító kártyajátékkal, a nemzetközi versenyre továbbjutó Nyugalom Küldetése pedig egy stresszoldó, biztonságos tér kialakításával segítené a szorongás leküzdését. A Füstölő Lángelmék az iskolai bántalmazás megelőzését, míg a nemzetközi fordulóba szintén továbbjutó Diákhang projekt a diákok és a tanárok közötti bizalom megerősítését tűzte ki célul.
Születtek gyakorlatiasabb, az oktatási környezetet fejlesztő tervek is. A Lux Viride elhanyagolt iskolai udvarokból varázsolt zöld pihenőövezeteket. A Zsebsuli 3D-s technológiával tenné korszerűbbé a szakmai képzést. Ezzel párhuzamosan az FKG csapata játékos eszközökkel fejlesztené a fiatalok hiányos KRESZ-ismereteit.
Erősödik a problémamegoldó képesség
Mészáros Antónia, az Unicef Magyarország ügyvezető igazgatója az idei évet a program eddigi legerősebbjeként értékelte. Kiemelte a résztvevők látványos fejlődését, különösen a problémamegoldó képesség és az önbizalom terén. Rámutatott, hogy a mentális egészség gyakori témaválasztása egyértelműen jelzi a probléma súlyát. Hozzátette:
Ez egyben azonban azt is megmutatja, hogy a fiatalok nyitottak a párbeszédre. A program legfőbb üzenete, hogy a nehézségek leküzdhetők, ha azokat időben felismerik, és közös erővel keresnek rájuk megoldást.
