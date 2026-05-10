Fontos változás élesedik az iskolai menzákon: erről minden szülőnek tudnia kell 2026-ban
A tavaly megújított közétkeztetési rendeletnek köszönhetően nemcsak egészségesebbé vált az iskolai étkeztetés, hanem a menzát igénybe vevők száma is nőtt. A szabadabb menüválasztás és az önkiszolgáló rendszer bevezetése miatt ráadásul jelentősen visszaesett a kidobott ételmaradék mennyisége. A rendelet emellett hosszú távú egészségmegőrző célokat is megfogalmaz. Ennek értelmében 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzai ételek sótartalmát.
A 2014-es szabályozás tavaly februári módosítása több fontos újítást hozott a közétkeztetésben. Az ételallergiás diákok védelmében teljesen betiltották a dió, a mogyoró és a szezámmag felhasználását. Emellett az iskolákban megjelentek a vitaminpultok is. A legnagyobb gyakorlati változást azonban a rugalmasabb étkeztetés jelenti. A gyerekek ma már többféle (A, B, sőt esetenként C) menüből választhatnak előzetesen, ráadásul egyre több intézményben térnek át az önkiszolgáló rendszerre.
Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője az Inforádiónak elmondta, hogy ezek a lépések megadják a választás szabadságát a szülőknek és a gyerekeknek. A szolgáltatók így sokkal jobban tudnak igazodni a diákok ízléséhez. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol bevezették a választható menüket, ott érezhetően többen esznek a menzán. Mivel a tanulók azt kapják, amit maguk kértek, el is fogyasztják az ebédet.
Az önkiszolgálás további nagy előnye, hogy mindenki csak annyit szed a tányérjára, amennyit meg is bír enni. A repeta lehetősége mindeközben továbbra is adott. A mérések szerint ennek a rendszernek köszönhetően drasztikusan csökkent az élelmiszerhulladék mennyisége.
A rendelet hosszú távú egészségmegőrző célokat is megfogalmaz. Ennek értelmében 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzai ételek sótartalmát. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ennek a célnak az eléréséhez elengedhetetlen a piaci szereplők együttműködése. Elsőként maguknak az élelmiszeripari gyártóknak kell alkalmazkodniuk a szigorodó elvárásokhoz.
