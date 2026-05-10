2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
25 °C Budapest
Fizz Liga
|
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vidám kisiskolások egy csoportja a menzán, ebédelnek és beszélgetnek.
Oktatás

Fontos változás élesedik az iskolai menzákon: erről minden szülőnek tudnia kell 2026-ban

Pénzcentrum
2026. május 10. 11:59

A tavaly megújított közétkeztetési rendeletnek köszönhetően nemcsak egészségesebbé vált az iskolai étkeztetés, hanem a menzát igénybe vevők száma is nőtt. A szabadabb menüválasztás és az önkiszolgáló rendszer bevezetése miatt ráadásul jelentősen visszaesett a kidobott ételmaradék mennyisége. A rendelet emellett hosszú távú egészségmegőrző célokat is megfogalmaz. Ennek értelmében 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzai ételek sótartalmát.

A 2014-es szabályozás tavaly februári módosítása több fontos újítást hozott a közétkeztetésben. Az ételallergiás diákok védelmében teljesen betiltották a dió, a mogyoró és a szezámmag felhasználását. Emellett az iskolákban megjelentek a vitaminpultok is. A legnagyobb gyakorlati változást azonban a rugalmasabb étkeztetés jelenti. A gyerekek ma már többféle (A, B, sőt esetenként C) menüből választhatnak előzetesen, ráadásul egyre több intézményben térnek át az önkiszolgáló rendszerre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője az Inforádiónak elmondta, hogy ezek a lépések megadják a választás szabadságát a szülőknek és a gyerekeknek. A szolgáltatók így sokkal jobban tudnak igazodni a diákok ízléséhez. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol bevezették a választható menüket, ott érezhetően többen esznek a menzán. Mivel a tanulók azt kapják, amit maguk kértek, el is fogyasztják az ebédet.

Az önkiszolgálás további nagy előnye, hogy mindenki csak annyit szed a tányérjára, amennyit meg is bír enni. A repeta lehetősége mindeközben továbbra is adott. A mérések szerint ennek a rendszernek köszönhetően drasztikusan csökkent az élelmiszerhulladék mennyisége.

A rendelet hosszú távú egészségmegőrző célokat is megfogalmaz. Ennek értelmében 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzai ételek sótartalmát. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ennek a célnak az eléréséhez elengedhetetlen a piaci szereplők együttműködése. Elsőként maguknak az élelmiszeripari gyártóknak kell alkalmazkodniuk a szigorodó elvárásokhoz.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #étkezés #iskola #allergia #oktatás #menza #allergén #diákok #menzareform #táplálkozás #élelmiszeripar #egészségmegőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:45
12:32
11:59
11:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 10.
Tömegek zarándokolnak ebbe a magyar faluba: íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai
2026. május 10.
Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?
2026. május 10.
Hatalmas változások jöhetnek: most te is beleszólhatsz, hogyan fejlődjön tovább a Pénzcentrum
NAPTÁR
Tovább
2026. május 10. vasárnap
Ármin, Pálma
19. hét
Május 10.
A madarak és fák napja
Május 10.
Mentők napja
Május 10.
Mozogj az egészségedért világnap
Május 10.
Baromfi világnap
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
6 napja
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
3
2 hete
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
4
3 hete
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
5
3 hete
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 13:03
Tömegek zarándokolnak ebbe a magyar faluba: íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 11:00
Személyesen közölte Jamie Oliver a magyarokkal a rendkívüli hírt: a budapesti étttermeket érinti a lépés
Agrárszektor  |  2026. május 10. 12:01
Nagy a baj: több hazai településen is lángolt az erdő, a lakóházakat is védeni kellett
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!