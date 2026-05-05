Most érkezett: kiderült, milyen feladatokat kaptak a diákok az idei matekérettségin

Kedden országszerte több mint 80 ezer diák ült be matematikaérettségire. Középszinten mintegy 72 ezren, emelt szinten pedig 8300-an adnak számot tudásukról.

A középszintű vizsgán az első feladatrészre szigorú időkeret vonatkozik. A diákoknak 45 percük van a rövid feladatok megoldására, legkésőbb 9:45-ig. Ezután a felügyelő tanárok beszedik a feladatlapokat, így az első részhez később már nem lehet visszatérni.

A középszintű matekérettségi idén is két részből áll. Az első részben 10–12 rövidebb feladat szerepel, amelyek alapfogalmakra és egyszerűbb összefüggésekre épülnek. Ez a szakasz 30 pontot ér. A második rész összetettebb feladatokat tartalmaz, itt már 70 pont szerezhető.

Az Eduline által megkérdezett szakértők szerint a feladatok nehézsége és típusa is követte a korábbi évek gyakorlatát. A diákoknak több témakörben kellett helytállniuk. Az első részben szerepelt exponenciális függvény, gráfos feladat, valamint statisztikai számítások is. Mediánt és kvartilist is kellett meghatározniuk.

Emellett halmazokkal és gráfokkal kapcsolatos példák is megjelentek, valamint a kör egyenletét is elő kellett venniük. A feladatsor végén egy dobókockás valószínűség-számítás is helyet kapott.

A szakértők szerint a feladatok nem tértek el a megszokott struktúrától. Aki korábbi évek feladataival gyakorolt, nem találkozott váratlan típusokkal. A második feladat megfogalmazása valamivel összetettebb volt, de a megoldás kulcsa egy teljes gráf felrajzolása volt. Aki erre rájött, könnyen tovább tudott haladni. A diagramos feladatnál az egységek értelmezése okozhatott hibát. A későbbi példák többsége viszont egyszerűbb volt, több esetben elegendő volt egy függvénytáblázat képletébe behelyettesíteni az adatokat.

Az emelt szintű vizsgát központilag szervezik, a feladatokról egyelőre nem érkeztek részletek. A tapasztalatok szerint ezek a feladatsorok jóval összetettebbek, és nagyobb hangsúlyt kap bennük a problémamegoldás.

Így alakul az idei érettségi szezon

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a végzősök 57,7 százaléka most tesz rendes érettségi vizsgát. A diákok 35,3 százaléka előrehozott vizsgán vesz részt, 4,5 százalékuk szintemelőt tesz. Ismétlő vagy kiegészítő vizsgára 1,5 százalék jelentkezett, míg a pótló és javító vizsgák aránya 1 százalék.

A szóbeli vizsgák hamarosan kezdődnek. Az emelt szintű szóbelik június 3. és 10. között lesznek, a középszintű szóbelik pedig június 15. és július 1. között zajlanak.

