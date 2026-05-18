Nagyon fontos bejelentés jött az állampapírokról: van, aminek csökken a kamata, több sorozatot le is zárnak
A fix akamatozású kötvények fél százalékkal csökkennek, több korábbi sorozat értékesítését lezárják.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2026. május 22-étől 0,5 százalékponttal mérsékli a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatait. Az adósságkezelő a hazai és nemzetközi hozamkörnyezet csökkenésére hivatkozva új sorozatokat indít, a korábbiak értékesítését pedig lezárja.
A változás valamennyi fix kamatozású lakossági értékpapírt érinti. A Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) új, 2031/Q3 jelzésű sorozata ötéves futamidővel és évi 6,50 százalékos kamattal kerül forgalomba, ami 6,66 százalékos éves hozamnak felel meg. A jelenlegi, magasabb kamatozású 2031/Q2 sorozatból még május 21-ig vásárolhatnak a befektetők.
A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új, 2031/M3 sorozata továbbra is lépcsős kamatozást kínál. A kamatmérték azonban a korábbinál alacsonyabb, 6,0 és 7,0 százalék közötti sávban mozog majd. Ez 6,47 százalékos éves hozamot biztosít. A papír nyomdai változatánál még jelentősebb a mérséklés: az új sorozat kamata 5,0 és 6,25 százalék között alakul, így az éves hozam 5,73 százalékra csökken.
A rövid futamidejű Kincstári Takarékjegyek (KTJ) kamata szintén mérséklődik, ezzel olcsóbb finanszírozási forrást biztosítva az állam számára. Az egyéves futamidejű KTJ I. kamata 5,0 százalékra, míg a kétéves KTJ II. kamata 5,5 százalékra csökken.
Az ÁKK hangsúlyozta, hogy a kamatvágáson túl a lakossági állampapírok egyéb feltételei változatlanok maradnak. A futamidő, a visszaváltási feltételek és a kamatfizetési struktúra sem módosul. A lépés elsődleges célja az államadósság finanszírozási költségeinek csökkentése. Az adósságkezelő szerint a papírok a jelenlegi piaci környezetben így is versenyképes hozamot kínálnak a háztartások számára.
