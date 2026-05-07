Oktatás

Angol érettségi 2026: angol vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen

Pénzcentrum
2026. május 7. 06:04

Megkezdődött a tavaszi érettségi időszak, a diákok már több tantárgyból is túl vannak az írásbeli vizsgákon. A hét második felében az idegen nyelvek kerülnek sorra: csütörtökön angolból, pénteken pedig németből adnak számot tudásukról a tanulók. Az Oktatási Hivatal adatai szerint idén is sokan tesznek előrehozott érettségit, miközben a többség rendes vizsgázóként vesz részt a megmérettetésen. Mivel a mai nap az angol érettségivel folytatódik a megmérettetés, cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az angol érettségivel kapcsolatban, a nap folyamán pedig, amint elérhetővé válnak a feladatok és a megoldások, közzétesszük azokat is.

A hét elején elindult a 2025/2026-os tanév tavaszi érettségi időszaka a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával. A tantárgyak sorát a matematika folytatta kedden, szerdán pedig történelemből adnak számot tudásukról a diákok. Ma angolból vizsgáznak majd a diákok, középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en, pénteken pedig a német érettségi jön, ott középszinten 10 154-en, emelt szinten pedig 3041-en tesznek vizsgát.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a vizsgázók többsége, 57,7 százalék rendes érettségit tesz, de jelentős arányban vannak az előrehozott vizsgázók is (35,3 százalék). A többiek ismétlő, kiegészítő, szintemelő, illetve javító vizsgára jelentkeztek.

Az írásbeli érettségiket a szóbelik követik: az emelt szintű vizsgák június 3. és 10. között, a középszintűek június 15. és július 1. között zajlanak majd.

Angol érettségi feladatok, angol megoldások 2026 májusában

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal oldalára, így a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a történelem feladatsorok és megoldások is elérhetőek már.

Amint elérhetővé válik az angol érettségi feladatsor, valamint a hivatalos javítási útmutató is, az alábbi linkeket fogjuk közölni őket:

2026 májusi középszintű angol érettségi feladatok és megoldások
2026 májusi emelt szintű angol érettségi feladatok és megoldások

Hogyan zajlik az angol érettségi? Mit kell tudni a vizsgán?

Az angol nyelvi érettségi több különálló részből épül fel, amelyek mind más-más készséget mérnek. Az olvasott szövegértési feladatok során különféle kérdéstípusokkal találkozhattok: előfordulhat feleletválasztás, igaz-hamis állítások eldöntése, párosítás vagy csoportosítás, szövegrészek helyének meghatározása, sorrendbe állítás, hiányos szöveg kiegészítése, illetve rövid válaszokat igénylő kérdések is. Ebben a vizsgarészben általában 3-4 feladat szerepel.

A nyelvhelyességi rész célja annak felmérése, mennyire magabiztos a szókincsetek és a nyelvtani tudásotok. Itt nemcsak a szabályok ismerete számít, hanem az is, hogy felismeritek-e a gyakran használt szerkezeteket, értitek-e a kifejezések jelentésbeli finomságait, és képesek vagytok-e ezeket megfelelően alkalmazni különböző kommunikációs helyzetekben.

A hallott szöveg értése során a feladat az, hogy kiszűrjétek a lényeget, kövessétek a gondolatmenetet, és megértsétek a konkrét információkat. A hanganyagok a hétköznapi életből vett szituációkat idéznek: például közlekedési tájékoztatók, áruházi bemondások, telefonos üzenetek, nyilvános felhívások, illetve rádiós hírek, reklámok vagy időjárás-jelentések is előfordulhatnak.

Az íráskészség vizsgarész középszinten két feladatból áll. Az egyik egy rövidebb, nagyjából 80–100 szavas szöveg megírása, a másik pedig egy hosszabb, 100–120 szavas fogalmazás, ahol már összetettebb gondolatokat kell kifejteni.

Fontos tudni azt is, hogy az idegen nyelvi érettségi bizonyos esetekben nyelvvizsgát is érhet. Emelt szinten, 40–59 százalékos eredmény esetén az érettségi alapfokú (B1) nyelvvizsgának felel meg, míg legalább 60 százalékos teljesítménnyel középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával egyenértékű bizonyítványt lehet szerezni.

Tippek, tanácsok az angolérettségihez

  1. Olvasd el figyelmesen az utasításokat!
    Sok pontot lehet bukni azon, ha félreérted, mit kérnek pontosan, vagy ha kihagysz valamit. Inkább olvasdd el kétszer a kérdést, mint hogy ezen veszíts pontokat.
  2. Gazdálkodj jól az időddel!
    Ne ragadj le egy feladatnál, ha nagyon nem megy, inkább haladj tovább, és térj vissza rá később. 
  3. Először a könnyebb részekkel kezdj!
    Önbizalmat ad, ha látod és tapasztalod is, hogy menni fog. 
  4. Figyelj a kulcsszavakra!
    Olvasásnál és hallásnál ezek segítenek gyorsan megtalálni a lényeget.
  5. Ne fordíts szó szerint!
    Gondolkodj angolul, mert így természetesebb válaszokat adhatsz.
  6. Használj egyszerű, biztos szerkezeteket!
    Nem kell bonyolítani, a helyes alapmondatok többet érnek, mint a túlkomplikált, de helytelen kifejezések.
  7. Hagyj időt az ellenőrzésre!
    A végén érdemes minidg átnézni a válaszokat, van, hogy csak ilyenkor jön szembe valami hiba, amin korábban átsiklottál.
  8. Hallásnál koncentrálj az első lejátszáskor!
    Már ekkor próbáld meg kiszűrni a legfontosabb információkat.
  9. Semmit ne hagyj üresen!
    Érdemes valamilyen választ adni minden kérdésre, hiszen a rossz válaszokért nem jár pontlevonás.
  10. Hidd el, hogy képes vagy rá!
    Ha elhiszed magadról, hogy ez neked nem megy, azzal csak hátráltatod magad, inkább bízz magadban, attól csak jobban fog menni.
