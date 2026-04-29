2026. április 29. szerda Péter
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fejfájástól szenvedő nő tartja a fejét otthon
Egészség

Itt az ENSZ hivatalos rangsora: ezek a legboldogabb és legboldogtalanabb országok a világon

Jeki Gabriella
2026. április 29. 19:00

Afganisztán a világ legboldogtalanabb országa, míg Finnország évek óta stabilan vezeti a boldogságrangsort. A különbségek azonban ennél is mélyebbek. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a Világboldogság-jelentés adatai alapján mutatjuk meg, hogyan alakul az emberek elégedettsége világszerte, de azt is felkutatjuk, hogy mi állhat a számok mögött.

A boldogság és a jólét az ENSZ által is kiemelten kezelt téma. A cél egy olyan gazdasági és társadalmi szemlélet erősítése, amely a növekedésre és az emberek életminőségére fókuszál. Bár a boldogság alapvetően szubjektív, a kutatók évről évre megpróbálják számszerűsíteni, mennyire elégedettek az emberek az életükkel. A rangsor alapját az adja, hogy a világ 147 országában élők egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelik saját életüket. A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott eredmények alapján egyértelműen kirajzolódik a globális különbség: a skandináv országok – élükön Finnországgal, Izlanddal és Dániával – a lista élén állnak, míg a legrosszabb értékeket konfliktusokkal és gazdasági nehézségekkel küzdő országok, például Afganisztán, Sierra Leone vagy Malawi kapták. A különbség a legboldogabb és a legboldogtalanabb országok között szinte hétszeres.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

De mi állhat még a boldogtalanság háttérben? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint az elégedettséget erősen befolyásolja a társadalmi támogatás, a jövedelmi helyzet, a fizikai és mentális egészség, valamint az, hogy mennyire érzik az emberek szabadnak magukat életük fontos döntéseiben. Ezzel szemben a magány, a gazdasági bizonytalanság, az alacsony bizalom és az egyenlőtlenségek mind rontják az életminőséget. Érdekes fordulat, hogy a boldogság értelmezése sem egységes világszerte. Egy másik felmérés szerint Japánban a válaszadók 76 százaléka tartja a „jó élet” egyik kulcsának azt, hogy egyszerűen jól érezze magát a mindennapokban.

VIDEÓ

A magyarok többsége is boldogtalannak érezte magát az Ipsos harminc országot vizsgáló felmérése szerint, hiszen a lakosság csupán 45 százaléka vallotta magát valamilyen szinten boldognak. A World Happiness Report alapján Magyarország a 69. helyen áll a világranglistán, ami egészen lesújtó eredmény. Ráadásul különösen aggasztó, hogy a fiatalok körében egyre nagyobb az úgynevezett "boldogságválság". Ezt támasztja alá a Pénzcentrum friss boldogságfelmérése is, amely szerint 2025-ben nem javult a magyarok általános elégedettsége, a jóllétünket még mindig erősen visszafogja a romló közhangulat és a mindennapi feszültség.

Címlapkép: Getty Images
#egészség #boldogság #gazdaság #kutatás #jövedelem #boldogtalanság #világ #elégedettség #társadalom #mentális egészség #boldog élet #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
GIRO Bankkártya Rt.
a legnagyobb magyar bankközi bankkártya-szolgáltató. Ez a társaság üzemelteti azt az ATM hálózatot, melyben a magyar kártyabirtokosok bármelyik tagbank automatájából elérik saját bankjuk engedélyező központját, s így készpénzhez juthatnak

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 19:34
Súlyos százezreket hagynak veszni a magyarok: ezt a remek befektetést szinte mindenki kerüli
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 18:29
Meglepő fordulat a magyar lakáspiacon: emiatt indulhat meg újra a roham az ingatlanokért
Agrárszektor  |  2026. április 29. 19:33
Sok magyar vehetett a tiltott szerből: nem is tudják, milyen veszélyes
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!