Itt az ENSZ hivatalos rangsora: ezek a legboldogabb és legboldogtalanabb országok a világon
Afganisztán a világ legboldogtalanabb országa, míg Finnország évek óta stabilan vezeti a boldogságrangsort. A különbségek azonban ennél is mélyebbek. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a Világboldogság-jelentés adatai alapján mutatjuk meg, hogyan alakul az emberek elégedettsége világszerte, de azt is felkutatjuk, hogy mi állhat a számok mögött.
A boldogság és a jólét az ENSZ által is kiemelten kezelt téma. A cél egy olyan gazdasági és társadalmi szemlélet erősítése, amely a növekedésre és az emberek életminőségére fókuszál. Bár a boldogság alapvetően szubjektív, a kutatók évről évre megpróbálják számszerűsíteni, mennyire elégedettek az emberek az életükkel. A rangsor alapját az adja, hogy a világ 147 országában élők egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelik saját életüket. A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott eredmények alapján egyértelműen kirajzolódik a globális különbség: a skandináv országok – élükön Finnországgal, Izlanddal és Dániával – a lista élén állnak, míg a legrosszabb értékeket konfliktusokkal és gazdasági nehézségekkel küzdő országok, például Afganisztán, Sierra Leone vagy Malawi kapták. A különbség a legboldogabb és a legboldogtalanabb országok között szinte hétszeres.
De mi állhat még a boldogtalanság háttérben? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint az elégedettséget erősen befolyásolja a társadalmi támogatás, a jövedelmi helyzet, a fizikai és mentális egészség, valamint az, hogy mennyire érzik az emberek szabadnak magukat életük fontos döntéseiben. Ezzel szemben a magány, a gazdasági bizonytalanság, az alacsony bizalom és az egyenlőtlenségek mind rontják az életminőséget. Érdekes fordulat, hogy a boldogság értelmezése sem egységes világszerte. Egy másik felmérés szerint Japánban a válaszadók 76 százaléka tartja a „jó élet” egyik kulcsának azt, hogy egyszerűen jól érezze magát a mindennapokban.
A magyarok többsége is boldogtalannak érezte magát az Ipsos harminc országot vizsgáló felmérése szerint, hiszen a lakosság csupán 45 százaléka vallotta magát valamilyen szinten boldognak. A World Happiness Report alapján Magyarország a 69. helyen áll a világranglistán, ami egészen lesújtó eredmény. Ráadásul különösen aggasztó, hogy a fiatalok körében egyre nagyobb az úgynevezett "boldogságválság". Ezt támasztja alá a Pénzcentrum friss boldogságfelmérése is, amely szerint 2025-ben nem javult a magyarok általános elégedettsége, a jóllétünket még mindig erősen visszafogja a romló közhangulat és a mindennapi feszültség.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!