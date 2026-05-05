Matek érettségi 2026: matematika vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen

Hétfőn megkezdődött a 2025/2026-os tanév tavaszi érettségi időszaka. A következő hetekben országszerte mintegy 1170 helyszínen zajlanak majd az érettségi vizsgák, amelyeken várhatóan több mint 148 ezer diák vesz részt. A vizsgaidőszak május 4-én, hétfőn indult, és egészen július 1-jéig tart. Ma reggel a matematika írásbelikkel folytatódik a megmérettetés. Az írásbeli vizsgákon egységes alapszabályok érvényesek, ugyanakkor tantárgyanként eltérhet, milyen segédeszközök használhatók, és az sem mindegy, milyen stratégiával ülnek neki a feladatoknak a diákok. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és hasznos tippeket, a nap folyamán pedig – amint nyilvánossá válnak a feladatsorok – azok megoldásait is mutatjuk majd.

Ezt követi május 5-én, azaz ma a matematika érettségi, ahol középszinten 71 599-en, emelt szinten 8264-en adnak számot tudásukról. Ezután május 6-án történelemből vizsgáznak a diákok: középszinten 71 504-en, emelt szinten pedig 8273-an. A fő tárgyak után az idegen nyelveké a főszerep: május 7-én angolból középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en érettségiznek, míg május 8-án németből középszinten 10 154-en, emelt szinten pedig 3041-en tesznek vizsgát.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a végzősök 57,7 százaléka rendes érettségi vizsgát tesz. A már bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett, míg előrehozott érettségit a diákok 35,3 százaléka választott. Szintemelő vizsgát 4,5 százalékuk tesz, pótló vagy javító vizsgára pedig nagyjából 1 százalékuk készül.

A vizsgaidőszak az írásbelik után szóbelikkel folytatódik: az emelt szintű szóbeli vizsgákra június 3. és 10. között kerül sor, a középszintű szóbeliket pedig június 15. és július 1. között tartják meg.

Matematika érettségi feladatok, megoldások 2026 májusában

A hivatalos feladatsorok és a javítási-értékelési útmutatók minden évben csak a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal oldalára. Amint elérhetővé válik a matematika érettségi feladatsor, valamint a hivatalos javítási útmutató is, az alábbi linkeket fogjuk közölni őket:

2026 májusi középszintű matematika érettségi feladatok és megoldások

2026 májusi emelt szintű matematika érettségi feladatok és megoldások

Hogyan zajlik a matek érettségi 2026-ban? Mit kell tudni a vizsgán?

A középszintű matematika írásbeli érettségi két részből áll, melyeknek megoldására összesen 180 perc áll rendelkezésre és összesen 100 pontot (30+70) lehet elérni. Az első feladatlap (I. rész) megoldására 45 percük van a vizsgázóknak, ez a rész alapfogalmak, definíciók, valamint egyszerű összefüggések ismeretét méri, és általában 10–12 rövidebb feladatot tartalmaz, köztük esetenként igaz-hamis vagy feleletválasztós kérdéseket is. A vizsgázók ezt a részt önállóan, megszakítás nélkül oldják meg, majd a megadott idő leteltével a dolgozatot beszedik.

A második feladatlap (II. rész) megoldására 135 perc van, ez mát összetettebb feladatokat tartalmaz. Két alrészre oszlik: a II. A rész három, több részkérdésből álló feladatot foglal magában, míg a II. B részben három nagyobb feladat közül kettőt kell kiválasztani és megoldani. A vizsgázó szabadon döntheti el, melyik kettőt oldja meg, de ezt egyértelműen jelölnie kell, különben automatikusan az utolsó feladat nem kerül értékelésre.

A vizsgán bizonyos segédeszközök használata engedélyezett, például függvénytáblázat, nem programozható zsebszámológép, valamint geometriai eszközök (vonalzó, körző, szögmérő). Ezeket a vizsgázóknak maguknak kell biztosítaniuk, és a vizsga során nem cserélhetik egymás között. A feladatok megoldásának sorrendjét és az idő beosztását a vizsgázók maguk határozhatják meg az adott részen belül.

Az emelt szintű matematika írásbeli érettségi időtartama 240 perc, amely alatt összesen 115 pont szerezhető. A vizsgázók szabadon gazdálkodhatnak az idejükkel: maguk dönthetik el, hogyan osztják be azt az I. és II. rész, valamint az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is ők határozzák meg. Emiatt különösen fontos a tudatos időbeosztás.

Az I. rész négy feladatból áll, amelyek az emelt szinthez képest inkább alapozó jellegűek, és jellemzően a középszintű tananyag biztos ismeretével is megoldhatók. A feladatok közül legalább három több részkérdést is tartalmaz, így ezek is igényelnek átgondolt, lépésről lépésre történő megoldást. A II. rész öt, egyenként 16 pontos feladatot tartalmaz, amelyek közül a vizsgázónak négyet kell kiválasztania és megoldania; csak ezek számítanak bele a végső pontszámba. A feladatok összetettek, több részkérdésből állnak, és gyakran több matematikai témakör ismeretét igénylik. A második rész feladatai közül legalább kettő valós életből vett problémára épül. Ezek megoldásához nemcsak számításokra van szükség, hanem arra is, hogy a vizsgázó a szöveget matematikai formába ültesse át, modellt alkosson, majd az eredményeket az eredeti helyzetnek megfelelően értelmezze.

Tippek, tanácsok a matekérettségihez

1. A feladatokat mindig figyelmesen olvasd el!

Minden kérdést alaposan, akár többször is érdemes átolvasni, hogy biztosan pontosan értsd, mit kérnek, azt írd le, ami valóban a feladat, és ne hagyj ki semmit.

2. Semmit ne hagyj üresen!

Ha nem is vagy biztos a válaszban, akkor is érdemes valamit írni, hiszen rossz válasz esetén sem fognak pontot levonni, ráadásul sokszor jár részpont egy-egy jó gondolatért is, akkor is, ha a a végeredmény hibás.

3. Tudatosan oszd be az idődet!

Figyelj arra, hogy ne ragadj le egy-egy feladatnál túl sokáig. Ha gyorsabban végzel, használd ki a maradék időt ellenőrzésre: olvasd át újra a kérdéseket és a válaszaidat.

4. Rajzolj pontos ábrákat!

Ez azért is fontos, mert neked is segíthet, emellett pedig pontot is ér. Ne spórolj időt hanyagul vagy kapkodva megrajzolt ábrákon.

5. Írd fel a képleteket!

Ha tudod, hogy az egyik feladathoz egy képletet kell használni, de azt nem tudod, hogy hogyan kellene ezt csinálni, a képletet mindenképp írd oda, mert pontot jelenthet.



6. Használd a segédeszközöket!

Ne feledd, sok számológép tud 2-es, 8-as és 16-os számrendszerbe váltani, csak tudni kell, melyik gombokat kell ehhez megnyomni, és a függvénytábla is hasznodra válhat.



7. Ne figyeld azt, hogy a többiek hol tartanak!

Felesleges figyelni, ki hol tart, ez csak stresszt okoz. Mindenki más tempóban dolgozik, a lényeg a saját teljesítményed.

8. Használd ki az időt, de tarts rövid szüneteket is!

A 180 perc hosszú idő, de ha elakadsz, egy rövid szünet segíthet: egy korty víz, pár másodperc pihenés vagy néhány mély levegő is jót tehet, de szükség esetén a mosdószünet is belefér.

9. Ne pánikolj!

Ha úgy érzed, nagyon nehéz a feladat, és nem állsz túl jól, állj meg egy pillanatra, és gondold végig a helyzetet racionálisan. Mi a legrosszabb, ami történhet? Rosszul sikerül a vizsga, és nem lesz elég pontod, hogy felvegyenek a vágyott szakra? Szerencsére van lehetőség javításra, és semmilyen katasztrófa nem történik, akkor sem ha megbuksz, egy rossz érettségi nem határozza meg az egész jövődet és életedet.

10. Bízz magadban!

Az önbizalom sokat számít. Sok diák jobb eredményt ér el az érettségin, mint amit az évközi jegyei alapján várna. Ha a tudásod legjavát adod, és hiszel abban, hogy képes vagy rá, már ezzel is előnyben vagy.

10+1. Ne felejtsd el minden lapra felírni a neved!

Címlapi kép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA