2026. május 8. péntek Mihály
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Salgótarján, 2022. május 5.Diákok érkeznek az írásbeli angol érettségi vizsgára a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban 2022. május 5-én. Az angol közép- és emelt színtû írásbelikkel megkezdõdtek országszerte az idegen nyelvi é
Oktatás

Német érettségi 2026: német vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen

Pénzcentrum
2026. május 8. 06:03

Több ezer diák számára jött el a német érettségi napja, amikor is számot adhatnak tudásukról. Az írásbeli vizsga feladatai minden évben változatosak, de a struktúra jól ismert, így a felkészülés során szerzett rutin most sokat számíthat. A vizsgát követően a diákok ellenőrizhetik is a teljesítményüket, hiszen a nem hivatalos megoldások rövid időn belül elérhetővé válnak, ezek segítségével pedig mindenki képet kaphat arról, hogyan sikerült a dolgozata. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és hasznos tippeket is a vizsgához.

Hétfőn megkezdődött a tavaszi érettségi időszak, a diákok pedig már több tantárgy írásbeli vizsgáján is túl vannak. A hét második felében az idegen nyelveké a főszerep: csütörtökön angolból, ma pedig németből adnak számot tudásukról a vizsgázók, középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en vizsgáznak majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a vizsgázók többsége, 57,7 százalék rendes érettségit tesz, míg 35,3 százalék előrehozott vizsgázó. A fennmaradó rész ismétlő, kiegészítő, szintemelő vagy javító vizsgára jelentkezett. Az írásbeliket a szóbelik követik majd: az emelt szintű vizsgák június 3. és 10. között, a középszintűek június 15. és július 1. között zajlanak le.

Mivel ma a német érettségi kerül sorra, összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, és a nap folyamán – amint elérhetővé válnak – közzétesszük a feladatokat és a megoldásokat is.

Német érettségi feladatok, megoldások 2026 májusában

A megszokott rend szerint a feladatsorok és a hivatalos javítási-értékelési útmutatók a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára. Amint publikálják a német érettségi feladatait és megoldásait, az alábbi linkeken tesszük közzé azokat:

2026 májusi középszintű német érettségi feladatok és megoldások
2026 májusi emelt szintű német érettségi feladatok és megoldások

Hogyan zajlik a német érettségi? Mit kell tudni a vizsgán?

A német nyelvi érettségi több részből áll, amelyek különböző nyelvi készségeket mérnek. Az olvasott szöveg értése során változatos feladattípusokkal találkozhattok: lehetnek feleletválasztós kérdések, igaz-hamis állítások, párosításos feladatok, hiányos szövegek kiegészítése, valamint rövid választ igénylő kérdések is. Ebben a részben általában több, egymástól eltérő típusú feladat szerepel.

A nyelvhelyességi rész azt vizsgálja, mennyire biztos a nyelvtani tudásotok és szókincsetek. Nemcsak a szabályok ismerete számít, hanem az is, hogy mennyire tudjátok ezeket helyesen alkalmazni különböző nyelvi helyzetekben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hallott szöveg értése során a lényeg kiemelése és a konkrét információk megértése a feladat. A hanganyagok hétköznapi szituációkat mutatnak be, például közlekedési információkat, párbeszédeket, rádiós bejátszásokat vagy rövid híreket.

Az íráskészség középszinten két részből áll: egy rövidebb, körülbelül 80–100 szavas szöveg, valamint egy hosszabb, 100–120 szavas fogalmazás megírása, ahol már részletesebben kell kifejteni a gondolatokat.

Fontos, hogy a német érettségi bizonyos eredmények esetén nyelvvizsgának is megfelelhet. Emelt szinten 40–59 százalékos teljesítmény alapfokú (B1), míg 60 százalék felett középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával egyenértékű.

Tippek, tanácsok a német érettségihez

  1. Ne pánikolj! Próbáld meg higgadtan megoldani a feladatokat!
  2. Ne időzz túl sokáig egy kérdésen, ha nem megy, inkább haladj tovább, és térj vissza rá később!
  3. Figyelj a névelőkre és a ragozásra, ezek gyakori hibaforrások!
  4. Kerüld a túl bonyolult szerkezeteket!
  5. Ne ragaszkodj egy szóhoz: ha nem jut eszedbe, inkább fogalmazz máshogy.
  6. Hallásértésnél már az elején próbáld megérteni a szituációt!
  7. Gondolkodj logikusan: sokszor a szövegkörnyezet is segít kitalálni az ismeretlen szavakat!
  8. Ügyelj a helyesírásra és a külalakra is! Ha nem lehet elolvasni, amit írtál, pontot veszíthetsz!
  9. Ha bizonytalan vagy, akkor is írj valami választ, ne hagyj üresen semmit!
  10. A végén hagyj időt magadnak arra, hogy átnézd a teljes dolgozatot, és javítsd a hibákat!

Címlapi kép: Komka Péter, MTI/MTVA
#iskola #oktatás #érettségi #tanulás #diákok #német #érettségizők #érettségi vizsga

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:03
05:32
21:31
21:05
21:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
4 napja
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
3
2 hete
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
4
2 hete
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
5
3 hete
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
PÉNZÜGYI KISOKOS
GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 05:32
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 21:31
Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget
Agrárszektor  |  2026. május 7. 19:31
Brutális csavar jön a hétvégi időjárásban: mutatjuk, hol, mi várható
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!