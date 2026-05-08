Német érettségi 2026: német vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen

Több ezer diák számára jött el a német érettségi napja, amikor is számot adhatnak tudásukról. Az írásbeli vizsga feladatai minden évben változatosak, de a struktúra jól ismert, így a felkészülés során szerzett rutin most sokat számíthat. A vizsgát követően a diákok ellenőrizhetik is a teljesítményüket, hiszen a nem hivatalos megoldások rövid időn belül elérhetővé válnak, ezek segítségével pedig mindenki képet kaphat arról, hogyan sikerült a dolgozata. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és hasznos tippeket is a vizsgához.

Hétfőn megkezdődött a tavaszi érettségi időszak, a diákok pedig már több tantárgy írásbeli vizsgáján is túl vannak. A hét második felében az idegen nyelveké a főszerep: csütörtökön angolból, ma pedig németből adnak számot tudásukról a vizsgázók, középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en vizsgáznak majd.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a vizsgázók többsége, 57,7 százalék rendes érettségit tesz, míg 35,3 százalék előrehozott vizsgázó. A fennmaradó rész ismétlő, kiegészítő, szintemelő vagy javító vizsgára jelentkezett. Az írásbeliket a szóbelik követik majd: az emelt szintű vizsgák június 3. és 10. között, a középszintűek június 15. és július 1. között zajlanak le.

Mivel ma a német érettségi kerül sorra, összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, és a nap folyamán – amint elérhetővé válnak – közzétesszük a feladatokat és a megoldásokat is.

Német érettségi feladatok, megoldások 2026 májusában

A megszokott rend szerint a feladatsorok és a hivatalos javítási-értékelési útmutatók a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára. Amint publikálják a német érettségi feladatait és megoldásait, az alábbi linkeken tesszük közzé azokat:

2026 májusi középszintű német érettségi feladatok és megoldások

2026 májusi emelt szintű német érettségi feladatok és megoldások

Hogyan zajlik a német érettségi? Mit kell tudni a vizsgán?

A német nyelvi érettségi több részből áll, amelyek különböző nyelvi készségeket mérnek. Az olvasott szöveg értése során változatos feladattípusokkal találkozhattok: lehetnek feleletválasztós kérdések, igaz-hamis állítások, párosításos feladatok, hiányos szövegek kiegészítése, valamint rövid választ igénylő kérdések is. Ebben a részben általában több, egymástól eltérő típusú feladat szerepel.

A nyelvhelyességi rész azt vizsgálja, mennyire biztos a nyelvtani tudásotok és szókincsetek. Nemcsak a szabályok ismerete számít, hanem az is, hogy mennyire tudjátok ezeket helyesen alkalmazni különböző nyelvi helyzetekben.

A hallott szöveg értése során a lényeg kiemelése és a konkrét információk megértése a feladat. A hanganyagok hétköznapi szituációkat mutatnak be, például közlekedési információkat, párbeszédeket, rádiós bejátszásokat vagy rövid híreket.

Az íráskészség középszinten két részből áll: egy rövidebb, körülbelül 80–100 szavas szöveg, valamint egy hosszabb, 100–120 szavas fogalmazás megírása, ahol már részletesebben kell kifejteni a gondolatokat.

Fontos, hogy a német érettségi bizonyos eredmények esetén nyelvvizsgának is megfelelhet. Emelt szinten 40–59 százalékos teljesítmény alapfokú (B1), míg 60 százalék felett középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával egyenértékű.

Tippek, tanácsok a német érettségihez

Ne pánikolj! Próbáld meg higgadtan megoldani a feladatokat! Ne időzz túl sokáig egy kérdésen, ha nem megy, inkább haladj tovább, és térj vissza rá később! Figyelj a névelőkre és a ragozásra, ezek gyakori hibaforrások! Kerüld a túl bonyolult szerkezeteket! Ne ragaszkodj egy szóhoz: ha nem jut eszedbe, inkább fogalmazz máshogy. Hallásértésnél már az elején próbáld megérteni a szituációt! Gondolkodj logikusan: sokszor a szövegkörnyezet is segít kitalálni az ismeretlen szavakat! Ügyelj a helyesírásra és a külalakra is! Ha nem lehet elolvasni, amit írtál, pontot veszíthetsz! Ha bizonytalan vagy, akkor is írj valami választ, ne hagyj üresen semmit! A végén hagyj időt magadnak arra, hogy átnézd a teljes dolgozatot, és javítsd a hibákat!

