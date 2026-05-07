Ez a rendkívüli felvételi eljárás menete 2026-ban: itt van még üres férőhely a következő tanévre

Mi a teendő, ha nem sikerült bekerülni a megjelölt középiskolákba? Azok számára, akik nem nyertek felvételt, vagy a döntés után mégis másik iskolát választanának, a rendkívüli felvételi eljárás nyújt kiegészítő lehetőséget. A jelentkezés 2026. május 11-én indul, az elérhető iskolák aktuális listáját pedig az Oktatási Hivatal online felületén érhetik el az érdeklődők. Összegyűjtöttük a legfontosabb infromációkat: határidők, szabad helyek és teendők a rendkívüli felvételi eljárás során.

Mit jelent a rendkívüli felvételi eljárás 2026-ban?

A rendkívüli felvételi a középfokú beiskolázási folyamat második szakasza, amely az általános felvételi lezárása után kezdődik, és a még üresen maradt férőhelyek betöltését segíti. Ebben a szakaszban már nem újabb központi vizsgafordulóról van szó: ez az eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének, vagyis a KIFIR-nek. A jelentkezés ugyanis közvetlenül az érintett intézményeknél, egyéni egyeztetés útján zajlik.

2026 középiskolai felvételi: kik jelentkezhetnek a rendkívüli eljárásban?

A rendkívüli felvételi lehetősége elsősorban az olyan tanulók számára áll nyitva, akik a központi középfokú felvételi eljárás során egyetlen választott intézménybe sem nyertek felvételt. Szintén részt vehetnek benne azok a diákok, akik ugyan felvételt nyertek valamelyik iskolába, de a középiskolai felvételi eredmények 2026-os kihirdetése után mégis másik középfokú intézményt keresnének.

Mikor derülnek ki a középiskolai felvételi eredmények 2026-ban?

A központi felvételi 2026-os eredményéről az érintett iskolák legkésőbb május 8-ig küldenek értesítést a jelentkezőknek, illetve a szülőknek. Ekkor derül ki hivatalosan, hogy a tanulót felvetté-e valamelyik megjelölt intézménybe, vagy elutasítoták a felvételi kérelmét.

Akik nem nyertek felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, vagy mégis egy másik intézménybe szeretnének járni, május 11-től már rendkívüli felvételi eljárásban kereshetnek üres férőhelyet. A középfokú iskolákba történő beiratkozás országos időpontja 2026. június 25–26., de aki rendkívüli felvételi keretében kerül be egy intézménybe, annak a beiratkozás pontos módjáról és időpontjáról közvetlenül a fogadó iskolával kell egyeztetnie.

Mikor zajlik a rendkívüli felvételi 2026-ban?

A rendkívüli felvételi eljárás 2026. május 11. és augusztus 31. között tart. Mivel az egyes középfokú intézmények a saját eljárásrendjüknek megfelelően kezelik a jelentkezéseket, a pontos felvételi határidők 2026-ban iskolánként eltérhetnek. A konkrét részvételi feltételekről és az egyedi határidőkről ezért közvetlenül a választott iskolánál kell tájékozódni.

Hol lehet megnézni, melyik középiskolában van még üres férőhely?

Azt, hogy melyik iskolákban maradtak betöltetlen férőhelyek, az Oktatási Hivatal keresőprogramjával tudjuk ellenőrizni. Itt több szempont, például település, vármegye, képzéstípus vagy tanulmányi terület alapján is válogathatunk a lehetőségek között. A kereső adatbázisa kizárólag azokat az intézményeket tartalmazza, amelyek az üresen maradt helyek miatt rendkívüli felvételit hirdettek meg.

EZ IS ÉRDEKELHET Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre A középiskola-választás és a továbbtanulás előtt állók közül egyre többen veszik igénybe a pályaválasztási tanácsadók segítségét.

A keresőfelületen célszerű először vármegye vagy település alapján szűkíteni a találatokat. Ezután a képzés típusa (például gimnázium vagy technikum) és a konkrét tanulmányi terület megadásával tehetjük pontosabbá a listát. Ez a módszer segít, hogy gyorsan átlássuk a lakóhelyhez közeli, még elérhető lehetőségeket a középiskolai felvételi 2026-os folyamatának kiegészítő szakaszában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hogyan kell jelentkezni az üres férőhelyekre?

A rendkívüli felvételi eljárás egy lényeges ponton eltér az év eleji folyamattól: ebben a szakaszban a jelentkezés már nem a KIFIR rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül a kiválasztott középiskolánál kell intézni. Első lépésként az Oktatási Hivatal hivatalos keresőjében lehet ellenőrizni, hol maradtak szabad férőhelyek a következő tanévre.

Ezt követően a kiszemelt középiskolával kell felvenni a kapcsolatot a jelentkezés pontos menetének tisztázása érdekében. Mivel az ügyintézés közvetlenül a középfokú iskoláknál zajlik, a benyújtandó dokumentumok listáját, az esetleges további feltételeket és az intézményi határidőket is a választott iskola határozza meg.

Ki dönt a felvételről a rendkívüli eljárásban?

A rendkívüli felvételi eljárásban a felvételről a fogadó középfokú iskola dönt. A részvétel módját és feltételrendszerét az adott intézmény vezetése, illetve az iskola igazgatója határozza meg. Ebben a szakaszban tehát már nem központi rangsorolás alapján történik a felvétel, hanem az érintett intézmény vizsgálja meg, tudja-e fogadni a jelentkezőt a még rendelkezésre álló férőhelyekre. Ha az iskola pozitív döntést hoz, a tanuló beiratkozhat az adott középfokú intézménybe.

Röviden: mire kell figyelni a rendkívüli felvételinél?

A rendkívüli felvételi legfontosabb különbsége az általános középiskolai felvételihez képest, hogy ebben a szakaszban már nem központi jelentkezési és rangsorolási folyamat zajlik. A tanuló vagy a szülő az Oktatási Hivatal keresőjében ellenőrizheti az üres férőhelyeket, majd közvetlenül a kiválasztott középfokú iskolával kell egyeztetnie a jelentkezés részleteiről.

A felvételről a fogadó intézmény dönt, a jelentkezés pontos menetét, feltételeit és határidejét pedig szintén az adott iskola határozza meg. Emiatt a keresőben talált férőhelyek ellenőrzése után érdemes mielőbb az érintett intézmény hivatalos elérhetőségein tájékozódni a további teendőkről.