Német érettségi 2026: Ezeket a feladatokat kapták a diákok az írásbeli vizsgán

Idén a középszintű német érettségi szövegértési feladataiban többek között híres német női focistáról, egy bűvészről és a németek zsebpénzéről szóló feladatot kell megoldaniuk.

Az írásbeli vizsga első része hagyományosan az olvasott szöveg értését méri. Ebben a vizsgarészben mind közép-, mind emelt szinten jellemzően négy, hétköznapi nyelvezetű szöveget kell értelmezniük a diákoknak - írja az Eduline.

A középszintű feladatsor összesen négy részből áll. A vizsgázók az olvasott és a hallott szöveg értéséért, valamint az íráskészségért egyaránt 33-33 pontot szerezhetnek. A nyelvhelyességi feladatok megoldásával további 18 pontot érhetnek el.

Az emelt szintű érettségi konkrét feladatairól a központi lebonyolítás miatt csak a délutáni órákban derülnek ki részletek.

