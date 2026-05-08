Német érettségi 2026: Ezeket a feladatokat kapták a diákok az írásbeli vizsgán
Idén a középszintű német érettségi szövegértési feladataiban többek között híres német női focistáról, egy bűvészről és a németek zsebpénzéről szóló feladatot kell megoldaniuk.
Az írásbeli vizsga első része hagyományosan az olvasott szöveg értését méri. Ebben a vizsgarészben mind közép-, mind emelt szinten jellemzően négy, hétköznapi nyelvezetű szöveget kell értelmezniük a diákoknak - írja az Eduline.
A középszintű feladatsor összesen négy részből áll. A vizsgázók az olvasott és a hallott szöveg értéséért, valamint az íráskészségért egyaránt 33-33 pontot szerezhetnek. A nyelvhelyességi feladatok megoldásával további 18 pontot érhetnek el.
Az emelt szintű érettségi konkrét feladatairól a központi lebonyolítás miatt csak a délutáni órákban derülnek ki részletek.
Idén a középszintű angolérettségi szövegértési feladataiban többek között a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, Roald Dahl forgatókönyvíróval, az ételfestékekkel és Monet festményeivel kapcsolatos szövegekkel találkoztak a vizsgázók.
Május 11-én indul a rendkívüli felvételi 2026-ban: összegyűjtöttük, hol kereshetők az üres férőhelyek, és hogyan lehet még jelentkezni középiskolába.
Egy feladatnál két válasz is elfogadható lehet, egy másiknál pedig még a javítótanár is furcsaságot emelt ki.
A tanár szerint a kommunizmus szinte biztos pont volt, de a 19. századi eszméknél és egy karikatúránál már sokan elbizonytalanodhattak
A diákoknak a Rákosi-korszakról vagy I. Károlyról kellett esszét írniuk a hosszú feladatnál.
A megkérdezett pedagógusok átlagos nehézségűnek értékelték az idei matematikaérettségit, amely megfelelt a diákok és a tanárok előzetes várakozásainak.
Itt vannak a nem hivatalos megoldások a matematika érettségihez, a hivatalos megoldókulcs csak holnap érkezik majd.
Kedden országszerte több mint 80 ezer diák ült be matematikaérettségire. Középszinten mintegy 72 ezren, emelt szinten pedig 8300-an adnak számot tudásukról.
A középszintű magyarérettségi második részében a diákok idén sehogy sem tudták elkerülni a verselemzést.
Élesen kritizálta az érettségi-rendszert a Tisza leendő minisztere: torzítja a tanítást, mélyíti a társadalmi különbségeket
A leendő oktatási miniszter szerint a vizsga jelenlegi iránya torzítja a tanítás tartalmát, erősíti a versengést, és a társadalmi különbségeket is tovább mélyíti.
Érettségi 2026: ezek a magyarérettségi második részének feladatai, Arany János-művet is lehet választani
Arany János művének elemzését, vagy versekről szóló esszét írhatták meg a diákok a 2026-os magyarérettségi második részében
A feladatokat elemző tanár szerint logikával, megfelelő tudással jól megoldható volt.
A középszintű magyarérettségi első felében egy Jókai Mórról szóló interjút kell értelmezniük a diákoknak. Emellett egy új irodalmi feladatlapot is meg kell oldaniuk.
