2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Védőoverallt és védőszemüveget viselő orvosnő néz be az ablakon. Biológiai veszély
Egészség

Hetekig észrevétlenül szedte áldozatait a kegyetlen vírus: nemzetközi veszélyhelyzetet hirdettek

Pénzcentrum
2026. május 18. 15:12

A Kongói Demokratikus Köztársaságban hetek óta terjedő ebolajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett. A helyzetet különösen aggasztóvá teszi, hogy a fertőzést a vírus ritkán előforduló Bundibugyo-törzse okozza. Erre a kórokozóra jelenleg nincs engedélyezett vakcina, és célzott gyógyszeres kezelés sem áll rendelkezésre - számolt be a BBC.

Az első ismert eset egy ápolónő volt, akinél április 24-én jelentkeztek a tünetek. A járvány hivatalos megerősítése azonban három hetet vett igénybe. Ez idő alatt a vírus észrevétlenül terjedhetett tovább a lakosság körében. Jelenleg közel 250 gyanús esetet és 80 halálesetet tartanak nyilván. A WHO ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tényleges fertőzöttek száma valószínűleg jóval meghaladja a hivatalosan jelentett esetekét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bundibugyo-törzs többszörösen is komoly kihívás elé állítja a járványügyi szakembereket. Korábban mindössze kétszer, 2007-ben és 2012-ben okozott járványt. Akkor a fertőzöttek mintegy 30 százaléka belehalt a betegségbe. Mivel engedélyezett vakcina és célzott antivirális kezelés nem áll rendelkezésre, az orvosok csupán kísérleti készítményekre támaszkodhatnak. Ráadásul a diagnosztikai tesztek sem működnek elég megbízhatóan. A kitörés kezdetén a gyorstesztek hamis negatív eredményt adtak, így csak fejlettebb laboratóriumi módszerekkel sikerült kimutatni a vírust.

A WHO szükséghelyzeti besorolása nem jelenti azt, hogy egy koronavírushoz hasonló világjárvány fenyegetne.

Az Ebola globális kockázata továbbra is minimális. A vírus ugyanis kizárólag fertőzött testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed, és jellemzően csak a tünetek megjelenése után adható tovább. A szomszédos országok – Uganda, Dél-Szudán és Ruanda – számára azonban jelentős a veszély a szoros kereskedelmi és utazási kapcsolatok miatt. Ugandában már két fertőzöttet azonosítottak, akik közül az egyik beteg életét vesztette.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A védekezés sarokköve a fertőzöttek gyors azonosítása és az alapos kontaktkutatás. Emellett kulcsfontosságú az egészségügyi intézményeken belüli terjedés megakadályozása, valamint a biztonságos temetkezési protokollok betartása. Célzott gyógyszer híján az orvosok az úgynevezett optimalizált szupportív terápiát alkalmazzák. Ez fájdalomcsillapítást, folyadékpótlást és a másodlagos fertőzések kezelését foglalja magában. Korai alkalmazás esetén ez a megközelítés jelentősen javítja a betegek túlélési esélyeit.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a járvány a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik polgárháború sújtotta régiójában tört ki. Ezen a területen több mint 250 ezer belső menekült él. Az érintett övezetek jelentős része bányászváros, ahol a lakosság rendkívül mobilis. Ez jelentősen növeli a közösségek és az országhatárok közötti terjedés kockázatát. Az ország ugyanakkor kiterjedt tapasztalattal rendelkezik az ebolajárványok kezelésében, így a járványügyi válaszképessége lényegesen erősebb, mint egy évtizeddel ezelőtt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #vírus #betegség #afrika #who #halálozás #fertőzésveszély #járványhelyzet #egészségügyi világszervezet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:32
15:12
15:00
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
3 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
3 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
4
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
5
4 hete
Ismert gyógyszert vontak ki a forgalomból Magyarországon: kártalanítást kaphat rengeteg beteg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 14:29
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 13:03
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Agrárszektor  |  2026. május 18. 15:33
Gigantikus üzletet ütött nyélbe Donald Trump Kínával: ez váratlan volt
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm