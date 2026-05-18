Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt
Hetekig észrevétlenül szedte áldozatait a kegyetlen vírus: nemzetközi veszélyhelyzetet hirdettek
A Kongói Demokratikus Köztársaságban hetek óta terjedő ebolajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett. A helyzetet különösen aggasztóvá teszi, hogy a fertőzést a vírus ritkán előforduló Bundibugyo-törzse okozza. Erre a kórokozóra jelenleg nincs engedélyezett vakcina, és célzott gyógyszeres kezelés sem áll rendelkezésre - számolt be a BBC.
Az első ismert eset egy ápolónő volt, akinél április 24-én jelentkeztek a tünetek. A járvány hivatalos megerősítése azonban három hetet vett igénybe. Ez idő alatt a vírus észrevétlenül terjedhetett tovább a lakosság körében. Jelenleg közel 250 gyanús esetet és 80 halálesetet tartanak nyilván. A WHO ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tényleges fertőzöttek száma valószínűleg jóval meghaladja a hivatalosan jelentett esetekét.
A Bundibugyo-törzs többszörösen is komoly kihívás elé állítja a járványügyi szakembereket. Korábban mindössze kétszer, 2007-ben és 2012-ben okozott járványt. Akkor a fertőzöttek mintegy 30 százaléka belehalt a betegségbe. Mivel engedélyezett vakcina és célzott antivirális kezelés nem áll rendelkezésre, az orvosok csupán kísérleti készítményekre támaszkodhatnak. Ráadásul a diagnosztikai tesztek sem működnek elég megbízhatóan. A kitörés kezdetén a gyorstesztek hamis negatív eredményt adtak, így csak fejlettebb laboratóriumi módszerekkel sikerült kimutatni a vírust.
A WHO szükséghelyzeti besorolása nem jelenti azt, hogy egy koronavírushoz hasonló világjárvány fenyegetne.
Az Ebola globális kockázata továbbra is minimális. A vírus ugyanis kizárólag fertőzött testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed, és jellemzően csak a tünetek megjelenése után adható tovább. A szomszédos országok – Uganda, Dél-Szudán és Ruanda – számára azonban jelentős a veszély a szoros kereskedelmi és utazási kapcsolatok miatt. Ugandában már két fertőzöttet azonosítottak, akik közül az egyik beteg életét vesztette.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A védekezés sarokköve a fertőzöttek gyors azonosítása és az alapos kontaktkutatás. Emellett kulcsfontosságú az egészségügyi intézményeken belüli terjedés megakadályozása, valamint a biztonságos temetkezési protokollok betartása. Célzott gyógyszer híján az orvosok az úgynevezett optimalizált szupportív terápiát alkalmazzák. Ez fájdalomcsillapítást, folyadékpótlást és a másodlagos fertőzések kezelését foglalja magában. Korai alkalmazás esetén ez a megközelítés jelentősen javítja a betegek túlélési esélyeit.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a járvány a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik polgárháború sújtotta régiójában tört ki. Ezen a területen több mint 250 ezer belső menekült él. Az érintett övezetek jelentős része bányászváros, ahol a lakosság rendkívül mobilis. Ez jelentősen növeli a közösségek és az országhatárok közötti terjedés kockázatát. Az ország ugyanakkor kiterjedt tapasztalattal rendelkezik az ebolajárványok kezelésében, így a járványügyi válaszképessége lényegesen erősebb, mint egy évtizeddel ezelőtt.
A tárcavezető szerint a magyar egészségügy kritikus helyzetben van, mert nincs elegendő, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a betegek mellett.
Halálos kórt is terjeszthet a hazánkban megjelent új vérszívó: a te kertedben is ott lapulhat a veszély
Új, veszélyes kullancsfajok terjedésére figyelmeztetnek a kutatók Magyarországon.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legújabb adása annak járt utána, hogyan működik ma a magyar állatvédelmi rendszer, és miért jutott sok helyen a teljesítőképessége határára.
Vészhelyzetet hirdetett a világszervezet: elszabadult a gyilkos ebola, már a milliós nagyvárosokat is elérte
Nemzetközi közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebolajárvány miatt.
Riasztó hír érkezett: a rettegett vírus egy ritka változata kezdett terjedni, ami ellen egyelőre nincs vakcina
Az afrikai járványügyi központ szombati közlése szerint eddig 13 fertőzöttnél mutatták ki a variánst.
Hatalmasat bukott az új egészségügyi csodafegyver: elképesztő, mennyit kell várni egy egyszerű orvosi időpontra
Bár a kormányzat az országos online időpontfoglalási rendszertől a várakozási idők és az ellátási egyenlőtlenségek csökkenését várta, egy elemzés szerint a helyzet nem javult.
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerin
Karikó Katalin Nobel-díjas kutató is csatlakozik Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadó testületéhez, jelentette be a miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán.
Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki - adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.
Egy új kutatás szerint a várandósság alatti táplálkozás hosszú távon befolyásolhatja, hogy a gyerekek mennyire fogadják el a zöldségeket.
Nemcsak a sport tarthat fiatalon: ez a kellemes időtöltés is lassíthatja az öregedést, sokan mégse tudnak róla
A művészetekkel és a kultúrával való rendszeres foglalkozás ugyanolyan mértékben lassíthatja a biológiai öregedést, mint a testmozgás.
Az intézmény a Facebook-oldalán közölte, hogy az intézkedés csütörtöktől lépett életbe, és visszavonásig marad érvényben.
Bár egy óceánjárón nemrég halálos áldozatokat követelt a hantavírus, a szakemberek szerint teljesen indokolatlan a pánik.
Súlyos hibát vétenek az amerikai hatóságok a hantavírus miatt: kísértetiesen hasonlít a helyzet a legrosszabb időszakokra
Az Egyesült Államokban egyre több egészségügyi szakértő bírálja a hatóságok kommunikációját a hantavírus-járvánnyal kapcsolatban.
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
A vastagbél- és végbélrák a leggyakoribb daganatos megbetegedések közé tartoznak, és egyre több fiatalt is érintenek.
A hantavírus lehet az új COVID? Rusvai Miklós tiszta vizet öntött a pohárba, kell-e újabb járványtól tartani Magyarországon
A dél-amerikai hantavírus halálozási aránya akár a 30 százalékot is elérheti.
Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával
Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.
zakmai útja során folyamatosan egyre magasabb vezetői beosztásokat töltött be.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít