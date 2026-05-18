Hetekig észrevétlenül szedte áldozatait a kegyetlen vírus: nemzetközi veszélyhelyzetet hirdettek

A Kongói Demokratikus Köztársaságban hetek óta terjedő ebolajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett. A helyzetet különösen aggasztóvá teszi, hogy a fertőzést a vírus ritkán előforduló Bundibugyo-törzse okozza. Erre a kórokozóra jelenleg nincs engedélyezett vakcina, és célzott gyógyszeres kezelés sem áll rendelkezésre - számolt be a BBC.

Az első ismert eset egy ápolónő volt, akinél április 24-én jelentkeztek a tünetek. A járvány hivatalos megerősítése azonban három hetet vett igénybe. Ez idő alatt a vírus észrevétlenül terjedhetett tovább a lakosság körében. Jelenleg közel 250 gyanús esetet és 80 halálesetet tartanak nyilván. A WHO ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tényleges fertőzöttek száma valószínűleg jóval meghaladja a hivatalosan jelentett esetekét.

A Bundibugyo-törzs többszörösen is komoly kihívás elé állítja a járványügyi szakembereket. Korábban mindössze kétszer, 2007-ben és 2012-ben okozott járványt. Akkor a fertőzöttek mintegy 30 százaléka belehalt a betegségbe. Mivel engedélyezett vakcina és célzott antivirális kezelés nem áll rendelkezésre, az orvosok csupán kísérleti készítményekre támaszkodhatnak. Ráadásul a diagnosztikai tesztek sem működnek elég megbízhatóan. A kitörés kezdetén a gyorstesztek hamis negatív eredményt adtak, így csak fejlettebb laboratóriumi módszerekkel sikerült kimutatni a vírust.

A WHO szükséghelyzeti besorolása nem jelenti azt, hogy egy koronavírushoz hasonló világjárvány fenyegetne.

Az Ebola globális kockázata továbbra is minimális. A vírus ugyanis kizárólag fertőzött testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed, és jellemzően csak a tünetek megjelenése után adható tovább. A szomszédos országok – Uganda, Dél-Szudán és Ruanda – számára azonban jelentős a veszély a szoros kereskedelmi és utazási kapcsolatok miatt. Ugandában már két fertőzöttet azonosítottak, akik közül az egyik beteg életét vesztette.

A védekezés sarokköve a fertőzöttek gyors azonosítása és az alapos kontaktkutatás. Emellett kulcsfontosságú az egészségügyi intézményeken belüli terjedés megakadályozása, valamint a biztonságos temetkezési protokollok betartása. Célzott gyógyszer híján az orvosok az úgynevezett optimalizált szupportív terápiát alkalmazzák. Ez fájdalomcsillapítást, folyadékpótlást és a másodlagos fertőzések kezelését foglalja magában. Korai alkalmazás esetén ez a megközelítés jelentősen javítja a betegek túlélési esélyeit.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a járvány a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik polgárháború sújtotta régiójában tört ki. Ezen a területen több mint 250 ezer belső menekült él. Az érintett övezetek jelentős része bányászváros, ahol a lakosság rendkívül mobilis. Ez jelentősen növeli a közösségek és az országhatárok közötti terjedés kockázatát. Az ország ugyanakkor kiterjedt tapasztalattal rendelkezik az ebolajárványok kezelésében, így a járványügyi válaszképessége lényegesen erősebb, mint egy évtizeddel ezelőtt.