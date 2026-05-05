Zalaegerszeg, 2026. május 4.Diákok a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga kezdete előtt a zalaegerszegi Báthory István Technikumban 2026. május 4-én.MTI/Katona Tibor
Oktatás

Matematika érettségi 2026: itt vannak a nem hivatalos megoldások

Pénzcentrum
2026. május 5. 14:23

Véget ért az idei matematika írásbeli érettségi, és már a nem hivatalos megoldások is erléhetőek. Bár a hivatalos javítási útmutató csak szerdán jelenik meg az Oktatási Hivatal honlapján, a diákok már most ellenőrizhetik eredményeiket. A feladatsor a szakértő szerint nem tért el jelentősen a korábbi évek szintjétől,  többek között exponenciális és gráfos példák is szerepeltek közöttük.

Bár az Oktatási Hivatal csak szerdán reggel teszi közzé a matematika érettségi hivatalos javítási-értékelési útmutatóját, azonban az Eduline már elérhetővé tette a nem hivatalos megoldásokat.

A közzétett anyagok segítségével a diákok már a vizsga napján képet kaphatnak arról, hogyan teljesítettek az egyes feladatokban.

Matek érettségi 2026: matematika vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen
Mit kell tudni a matek érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a matematika érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

Az idei feladatsorban egyebek mellett exponenciális függvényhez kapcsolódó feladat és gráfos példa is szerepelt az első részben, míg a második részben falusi focicsapatokhoz kapcsolódó feladat, valamint másodfokú egyenlet is előkerült.

Horváth Péter szaktanár értékelése szerint a feladatsor szerkezete és nehézségi szintje nem tért el a korábbi években megszokottól, így a diákok nem találkozhattak különösen szokatlan kihívásokkal.

Címlapi kép: Katona Tibor, MTI/MTVA
