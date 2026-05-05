Matematika érettségi 2026: itt vannak a nem hivatalos megoldások

Véget ért az idei matematika írásbeli érettségi, és már a nem hivatalos megoldások is erléhetőek. Bár a hivatalos javítási útmutató csak szerdán jelenik meg az Oktatási Hivatal honlapján, a diákok már most ellenőrizhetik eredményeiket. A feladatsor a szakértő szerint nem tért el jelentősen a korábbi évek szintjétől, többek között exponenciális és gráfos példák is szerepeltek közöttük.

Bár az Oktatási Hivatal csak szerdán reggel teszi közzé a matematika érettségi hivatalos javítási-értékelési útmutatóját, azonban az Eduline már elérhetővé tette a nem hivatalos megoldásokat.

A közzétett anyagok segítségével a diákok már a vizsga napján képet kaphatnak arról, hogyan teljesítettek az egyes feladatokban.

Az idei feladatsorban egyebek mellett exponenciális függvényhez kapcsolódó feladat és gráfos példa is szerepelt az első részben, míg a második részben falusi focicsapatokhoz kapcsolódó feladat, valamint másodfokú egyenlet is előkerült.

Horváth Péter szaktanár értékelése szerint a feladatsor szerkezete és nehézségi szintje nem tért el a korábbi években megszokottól, így a diákok nem találkozhattak különösen szokatlan kihívásokkal.

