Bár egyre több ország lép fel a kiskorúak közösségimédia-használata ellen, a fiatal felnőttek körében az Európai Unióban továbbra is rendkívül népszerűek ezek a platformok.
Alattomos csapda leselkedik a férfiakra a közösségi médiában: pillanatok alatt elszórják a pénzüket, ha ezt látják
Ha valaki aktívan követi és használja a luxusmárkák közösségimédia-felületeit, az csökkentheti az önértékelését, miközben erősíti az anyagiasságot és a közösségimédia-használat intenzitását, derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem kutatásából. A vizsgálat szerint a férfiaknál ez a hatás gyakrabban vezet impulzív vásárláshoz, míg a nőknél nem mutatható ki hasonló összefüggés.
Matthew Gorton professzor a Corvinus Egyetemről és a Newcastle Universityről, a Yarmouk Egyetem és az Audencia Business School kutatóival együtt azt vizsgálta, hogyan hatnak a közösségi médiában zajló márkainterakciók az önértékelésre, a függőségre és a vásárlási szokásokra. A kutatásban 1076 luxusmárka-vásárló vett részt.
Az eredmények alapján az olyan platformokon, mint az Instagram vagy a TikTok, a luxusmárkákkal való aktív kapcsolat növeli a materialista értékek szerepét és a közösségimédia-használatot, miközben csökkenti az önértékelést. A férfiaknál az alacsonyabb önértékelés és az erősebb anyagi orientáció együtt növeli az impulzív vásárlás esélyét, a nőknél viszont ez a kapcsolat nem jelent meg.
A kutatás szerint ennek oka, hogy a felhasználók folyamatosan idealizált életstílusokkal és termékekkel találkoznak, ami erősíti a különbséget a valós és az elvárt énkép között. A férfiaknál ez gyakrabban kapcsolódik státuszhoz kötődő elvárásokhoz és az anyagi siker hangsúlyozásához.
A kutatók szerint a marketingben érdemes figyelembe venni, hogy az alacsonyabb önértékelésű vagy erősebben materialista fogyasztók hajlamosabbak impulzív döntésekre. Ezért a márkáknak célszerűbb a minőséget és a hosszú távú értéket hangsúlyozniuk, nem kizárólag a státuszt. Emellett javasolják, hogy a luxusmárkák működjenek együtt közösségimédia-platformokkal és mentális egészséggel foglalkozó szervezetekkel a tudatosabb használat ösztönzésére.
Soha nem látott tavaszi roham: a tojáskeltetőt, az akkus metszőollót és a hordozható kávéfőzőt úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne
Az eMAG legfrissebb adatai szerint a vásárlók tudatosan keresik azokat az eszközöket, amelyek megkönnyítik az életüket, a kertjüket pedig hívogatóbbá teszik.
Nádcukrot hívott vissza a fogyasztóvédelem: nem engedélyezett anyag került bele, ha megvetted, vidd vissza rögtön!
A Nébih nem engedélyezett adalékanyag lehetséges jelenléte miatt visszahívta a Tesco 500 grammos kiszerelésű nádcukrát.
Újabb piacokon veti meg a lábát a gigantikus videómegosztó: komoly bajba kerülhetnek a hagyományos boltok a terjeszkedés miatt
A TikTok Shop hamarosan három új európai piacra lép be.
Újabb kínai e-kereskedelmi platform indul a nyugati piacok meghódítására.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Eltörlik a plázastopot? Csak az egyik szereplő 100 új boltot nyitna – több munkahely, nagyobb verseny, alacsonyabb árak. Mutatjuk, mit jelent ez a pénztárcáknak.
Elképesztő tempóban terjeszkedik a hatalmas divatóriás: egy közel-keleti királyi család önti bele a pénzt
A fizikai hálózat bővítése mellett a vállalat a digitális csatornáit is fejleszti, a saját és a külső platformokon egyaránt.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Az elmúlt évek válságai – a koronavírus-járvány, az elszálló infláció és a geopolitikai feszültségek – nemcsak a pénztárcákat terhelték meg, hanem a mindennapi étkezési szokásokat...
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint szükség lenne egy olyan államigazgatási szereplőre – akár államtitkárságra –, amely koordinálja az ágazatot.
Alattomos válság gyűrűzik be a magyar agráriumba: egy távoli feszültség miatt fizethetünk sokkal többet a kasszáknál
A közel-keleti konfliktus hatására drasztikusan megemelkedtek a műtrágyaárak.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
Támogatjuk vagy ellenezzük az euró gyors bevezetését? Mi állhat a különböző vélemények mögött? Mutatjuk!
Miután a környéken két kocsma is bezárt, a Lidl végül teljesíteni tudta a jogszabályi feltételeket.
Sürgős riasztást adtak ki a magyar hatóságok: betiltott vegyszert találtak egy népszerű termékben, nehogy megedd!
Nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy Indiából származó koriandermag tételben, amelyből Magyarországra is szállítottak.
Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?
Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Őrület! 1,7 milliót érhet egy ilyen LEGO-gyűjtemény: bármelyik magyar család szekrényében ott lapulhat
A LEGO piaca évek óta erős, és nemcsak nemzetközi szinten, hanem Magyarországon is komoly kereslet mutatkozik a ritkább darabok iránt.
A kereskedelmi ágazat arra figyelmeztet, hogy a hatósági árréskorlátozások helyett csak a szabad piaci verseny tarthatja kordában az árakat.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
