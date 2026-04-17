Alattomos csapda leselkedik a férfiakra a közösségi médiában: pillanatok alatt elszórják a pénzüket, ha ezt látják

Ha valaki aktívan követi és használja a luxusmárkák közösségimédia-felületeit, az csökkentheti az önértékelését, miközben erősíti az anyagiasságot és a közösségimédia-használat intenzitását, derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem kutatásából. A vizsgálat szerint a férfiaknál ez a hatás gyakrabban vezet impulzív vásárláshoz, míg a nőknél nem mutatható ki hasonló összefüggés.

Matthew Gorton professzor a Corvinus Egyetemről és a Newcastle Universityről, a Yarmouk Egyetem és az Audencia Business School kutatóival együtt azt vizsgálta, hogyan hatnak a közösségi médiában zajló márkainterakciók az önértékelésre, a függőségre és a vásárlási szokásokra. A kutatásban 1076 luxusmárka-vásárló vett részt.

Az eredmények alapján az olyan platformokon, mint az Instagram vagy a TikTok, a luxusmárkákkal való aktív kapcsolat növeli a materialista értékek szerepét és a közösségimédia-használatot, miközben csökkenti az önértékelést. A férfiaknál az alacsonyabb önértékelés és az erősebb anyagi orientáció együtt növeli az impulzív vásárlás esélyét, a nőknél viszont ez a kapcsolat nem jelent meg.

A kutatás szerint ennek oka, hogy a felhasználók folyamatosan idealizált életstílusokkal és termékekkel találkoznak, ami erősíti a különbséget a valós és az elvárt énkép között. A férfiaknál ez gyakrabban kapcsolódik státuszhoz kötődő elvárásokhoz és az anyagi siker hangsúlyozásához.

A kutatók szerint a marketingben érdemes figyelembe venni, hogy az alacsonyabb önértékelésű vagy erősebben materialista fogyasztók hajlamosabbak impulzív döntésekre. Ezért a márkáknak célszerűbb a minőséget és a hosszú távú értéket hangsúlyozniuk, nem kizárólag a státuszt. Emellett javasolják, hogy a luxusmárkák működjenek együtt közösségimédia-platformokkal és mentális egészséggel foglalkozó szervezetekkel a tudatosabb használat ösztönzésére.