Alattomos csapda leselkedik a férfiakra a közösségi médiában: pillanatok alatt elszórják a pénzüket, ha ezt látják

Pénzcentrum
2026. április 17. 17:33

Ha valaki aktívan követi és használja a luxusmárkák közösségimédia-felületeit, az csökkentheti az önértékelését, miközben erősíti az anyagiasságot és a közösségimédia-használat intenzitását, derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem kutatásából. A vizsgálat szerint a férfiaknál ez a hatás gyakrabban vezet impulzív vásárláshoz, míg a nőknél nem mutatható ki hasonló összefüggés.

Matthew Gorton professzor a Corvinus Egyetemről és a Newcastle Universityről, a Yarmouk Egyetem és az Audencia Business School kutatóival együtt azt vizsgálta, hogyan hatnak a közösségi médiában zajló márkainterakciók az önértékelésre, a függőségre és a vásárlási szokásokra. A kutatásban 1076 luxusmárka-vásárló vett részt.

Az eredmények alapján az olyan platformokon, mint az Instagram vagy a TikTok, a luxusmárkákkal való aktív kapcsolat növeli a materialista értékek szerepét és a közösségimédia-használatot, miközben csökkenti az önértékelést. A férfiaknál az alacsonyabb önértékelés és az erősebb anyagi orientáció együtt növeli az impulzív vásárlás esélyét, a nőknél viszont ez a kapcsolat nem jelent meg.

Kapcsolódó cikkeink:

A kutatás szerint ennek oka, hogy a felhasználók folyamatosan idealizált életstílusokkal és termékekkel találkoznak, ami erősíti a különbséget a valós és az elvárt énkép között. A férfiaknál ez gyakrabban kapcsolódik státuszhoz kötődő elvárásokhoz és az anyagi siker hangsúlyozásához.

A kutatók szerint a marketingben érdemes figyelembe venni, hogy az alacsonyabb önértékelésű vagy erősebben materialista fogyasztók hajlamosabbak impulzív döntésekre. Ezért a márkáknak célszerűbb a minőséget és a hosszú távú értéket hangsúlyozniuk, nem kizárólag a státuszt. Emellett javasolják, hogy a luxusmárkák működjenek együtt közösségimédia-platformokkal és mentális egészséggel foglalkozó szervezetekkel a tudatosabb használat ösztönzésére.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kutatás #instagram #marketing #pszichológia #tudomány #közösségi média #fogyasztók #mentális egészség #tiktok

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 17.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2026. április 17.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok
2026. április 17.
Eldőlt az árrésstop sorsa? Megszólaltak a magyar boltok: ezt várják a Tisza Párttól
1
4 napja
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2
7 napja
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
3
1 hónapja
Rengeteg magyar kaphat váratlan pénzt a számlájára: indul az utalás, ez nem átverés
4
2 hete
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
5
3 napja
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 18:01
Kvíz: Rémlik még bármi a kémia órákról? Lehet, hogy többre emlékszel, mint hinnéd!
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 16:12
Megállíthatatlanul szárnyal a forint: 360 alá is benézett az euró árfolyama pénteken!
Agrárszektor  |  2026. április 17. 17:32
Megőrülnek külföldön ezért a magyar zöldségért: mi miért nem esszük?