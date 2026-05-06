A tanár szerint a kommunizmus szinte biztos pont volt, de a 19. századi eszméknél és egy karikatúránál már sokan elbizonytalanodhattak
Történelem érettségi 2026: itt vannak a nem hivatalos megoldások
Elérhetőek a középszintű történelemérettségi első részének nem hivatalos megoldásai. A javítótanár több ponton is megjegyzéseket fűzött a feladatsorhoz, amelyek bizonytalanságokra és vitatható elemekre hívják fel a figyelmet. Egyes kérdéseknél még az is felmerült, hogy több válasz is elfogadható lehet, írja az Eduline.
Megjelentek a középszintű történelemérettségi első részének nem hivatalos megoldásai. A vizsgázóknak összesen 180 percük volt a feladatsor kitöltésére, amely két részből állt. Az első részben 12 rövid feladat szerepelt, amelyeket szöveges és képi források segítségével kellett megoldani.
A kérdések széles témakört öleltek fel: a diákok találkozhattak többek között a görög és római építészettel, a középkori egyházzal, a honfoglalással, a reformációval, a dualizmussal, valamint a magyar holokauszttal kapcsolatos feladatokkal.
A nem hivatalos megoldásokat az Eduline tette közzé, amelyekhez egy javítótanár kiegészítéseket is fűzött. Ezek alapján több feladat esetében is felmerültek értelmezési kérdések.
A 6/b feladatnál például nem egyértelmű a helyes válasz: a tanár szerint mind a nacionalizmus, mind a liberalizmus elfogadható megoldás lehet. A 7/b feladat kapcsán azt emelte ki, hogy problémás lehet a magyarok és a románok egy kategóriába sorolása, mivel a két népcsoport létszámváltozásának okai eltérőek. A 10-es feladatnál pedig egy karikatúra értelmezése okozhatott nehézséget, mivel a rajzon nem látszik egyértelműen, hogy a jobb oldalon álló figura mivel eteti a sast.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapi kép: MTI
Mit kell tudni a töri érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a történelem érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
Kedden országszerte több mint 80 ezer diák ült be matematikaérettségire. Középszinten mintegy 72 ezren, emelt szinten pedig 8300-an adnak számot tudásukról.
Mit kell tudni a matek érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a matematika érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
Itt vannak a nem hivatalos megoldások, a hivatalos megoldókulcs csak holnap érkezik.
A középszintű magyarérettségi második részében a diákok idén sehogy sem tudták elkerülni a verselemzést.
Élesen kritizálta az érettségi-rendszert a Tisza leendő minisztere: torzítja a tanítást, mélyíti a társadalmi különbségeket
A leendő oktatási miniszter szerint a vizsga jelenlegi iránya torzítja a tanítás tartalmát, erősíti a versengést, és a társadalmi különbségeket is tovább mélyíti.
Érettségi 2026: ezek a magyarérettségi második részének feladatai, Arany János-művet is lehet választani
Arany János művének elemzését, vagy versekről szóló esszét írhatták meg a diákok a 2026-os magyarérettségi második részében
A feladatokat elemző tanár szerint logikával, megfelelő tudással jól megoldható volt.
A középszintű magyarérettségi első felében egy Jókai Mórról szóló interjút kell értelmezniük a diákoknak. Emellett egy új irodalmi feladatlapot is meg kell oldaniuk.
Mit kell tudni a magyar érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a...
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
Interjút készítettünk Kézdy Edittel, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatójával.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája üdvözli, hogy a teljes oktatási életút egy tárca alá kerül.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
Hamarosan kezdetét veszi a tavaszi érettségi időszak, melynek apropóján megnéztük, hogyan teljesítettek a diákok az elmúlt évek vizsgáin.
Fényes nappal adtak le lövést egy magyarországi óvodára: egyenesen a csoportszobába csapódott a lövedék
A lehúzott, zárt redőnyt átszakította, majd a falról a földre esett. Személyi sérülés nem történt.
Ezt gondolja a magyar oktatásról Lannert Judit, a Tisza-kormány új gyermek-és oktatásügyi minisztere
A leendő gyermek- és oktatási miniszterként bemutatott Lannert Judit Magyar Péterrel beszélgetve vázolta fel a hazai oktatás megújításának terveit.
Nevéhez fűződik a Jelentés a magyar közoktatásról sorozat elindítása.
Nem költözteti vissza fő kampuszát a CEU Magyarországra, ez most elég biztosnak látszik.
A hangos választási győzelem után április végére gyakorlatilag az oktatási miniszter kinevezése lett a legkényesebb kérdés. De mit gondolnak az oktatásról maguk az igazgatók?
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n