Történelem érettségi 2026: itt vannak a nem hivatalos megoldások

Elérhetőek a középszintű történelemérettségi első részének nem hivatalos megoldásai. A javítótanár több ponton is megjegyzéseket fűzött a feladatsorhoz, amelyek bizonytalanságokra és vitatható elemekre hívják fel a figyelmet. Egyes kérdéseknél még az is felmerült, hogy több válasz is elfogadható lehet, írja az Eduline.

Megjelentek a középszintű történelemérettségi első részének nem hivatalos megoldásai. A vizsgázóknak összesen 180 percük volt a feladatsor kitöltésére, amely két részből állt. Az első részben 12 rövid feladat szerepelt, amelyeket szöveges és képi források segítségével kellett megoldani.

A kérdések széles témakört öleltek fel: a diákok találkozhattak többek között a görög és római építészettel, a középkori egyházzal, a honfoglalással, a reformációval, a dualizmussal, valamint a magyar holokauszttal kapcsolatos feladatokkal.

A nem hivatalos megoldásokat az Eduline tette közzé, amelyekhez egy javítótanár kiegészítéseket is fűzött. Ezek alapján több feladat esetében is felmerültek értelmezési kérdések.

A 6/b feladatnál például nem egyértelmű a helyes válasz: a tanár szerint mind a nacionalizmus, mind a liberalizmus elfogadható megoldás lehet. A 7/b feladat kapcsán azt emelte ki, hogy problémás lehet a magyarok és a románok egy kategóriába sorolása, mivel a két népcsoport létszámváltozásának okai eltérőek. A 10-es feladatnál pedig egy karikatúra értelmezése okozhatott nehézséget, mivel a rajzon nem látszik egyértelműen, hogy a jobb oldalon álló figura mivel eteti a sast.

